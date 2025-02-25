Трамп потребовал возобновить строительство нефтепровода из Канады

Трамп заявил о необходимости возобновить строительство трубопровода Keystone XL из Канады в США

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social выразил мнение, что строительство нефтепровода Keystone XL необходимо возобновить. Он подчеркнул, что канадская компания TC Energy должна безотлагательно возобновить работы над проектом.



Трамп обвинил Джо Байдена в некомпетентности за распоряжение о прекращении строительства, несмотря на поддержку проекта со стороны Оттавы. «Мы хотим, чтобы трубопровод Keystone XL был построен», – заявил Трамп, добавив, что компания не столкнется с трудностями при одобрении проекта и сможет начать строительство почти сразу.

Трамп также допустил возможность привлечения других компаний для завершения строительства. Проект Keystone XL планировался для транспортировки более 800 тыс. баррелей нефти в сутки из Канады в США, протяженностью 1,9 тыс. км до американского штата Небраска.

Проект был приостановлен в 2016 году бывшим президентом США Бараком Обамой, который счел его противоречащим интересам национальной безопасности. В 2017 году Трамп отменил это решение, однако в 2021 году Байден вновь прекратил строительство. TC Energy объявила о закрытии проекта вследствие решения Байдена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть начали снижение на фоне сообщений о перезапуске части трубопровода Keystone Pipeline System после утечки. До этого нефть росла в цене из-за опасений возможной нехватки сырья, вызванных остановкой прокачки на Keystone.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на то, что западные СМИ не освещают разлив нефти на нефтепроводе Keystone Pipeline в США. Разлив нефти произошел на границе штатов Канзас и Небраска, и Захарова отмечала, что ЧП привело к экологической катастрофе, которую американские СМИ игнорируют из-за «зеленой повестки».