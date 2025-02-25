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    Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Российский солдат усадил США за стол переговоров

    Открывшаяся дорога к миру – это заслуга российского солдата, который в течение трех лет противостоит украинской армии, усиленной тысячами иностранных наемников и натовских советников, подпитываемой оружейными арсеналами полусотни стран, пользующейся спутниковой связью от прогрессивного Илона Маска.

    9 комментариев
    Никита Анисимов Никита Анисимов Перестройка мира добралась до Кубы

    Многие десятилетия Куба преодолевает тяготы американских санкций с присущим кубинцам оптимизмом. И современная повестка все сильнее проникает в старую Гавану. Став страной – партнером БРИКС, Куба вновь усиливает сотрудничество с Россией.

    11 комментариев
    25 февраля 2025, 05:16 • Новости дня

    Трамп потребовал возобновить строительство нефтепровода из Канады

    Трамп заявил о необходимости возобновить строительство трубопровода Keystone XL из Канады в США

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил, что строительство трубопровода Keystone XL из Канады в США должно быть немедленно возобновлено, и обвинил Джо Байдена в его остановке.

    Как передает ТАСС, президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social выразил мнение, что строительство нефтепровода Keystone XL необходимо возобновить. Он подчеркнул, что канадская компания TC Energy должна безотлагательно возобновить работы над проектом.

    Трамп обвинил Джо Байдена в некомпетентности за распоряжение о прекращении строительства, несмотря на поддержку проекта со стороны Оттавы. «Мы хотим, чтобы трубопровод Keystone XL был построен», – заявил Трамп, добавив, что компания не столкнется с трудностями при одобрении проекта и сможет начать строительство почти сразу.

    Трамп также допустил возможность привлечения других компаний для завершения строительства. Проект Keystone XL планировался для транспортировки более 800 тыс. баррелей нефти в сутки из Канады в США, протяженностью 1,9 тыс. км до американского штата Небраска.

    Проект был приостановлен в 2016 году бывшим президентом США Бараком Обамой, который счел его противоречащим интересам национальной безопасности. В 2017 году Трамп отменил это решение, однако в 2021 году Байден вновь прекратил строительство. TC Energy объявила о закрытии проекта вследствие решения Байдена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть начали снижение на фоне сообщений о перезапуске части трубопровода Keystone Pipeline System после утечки. До этого нефть росла в цене из-за опасений возможной нехватки сырья, вызванных остановкой прокачки на Keystone.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на то, что западные СМИ не освещают разлив нефти на нефтепроводе Keystone Pipeline в США. Разлив нефти произошел на границе штатов Канзас и Небраска, и Захарова отмечала, что ЧП привело к экологической катастрофе, которую американские СМИ игнорируют из-за «зеленой повестки».

    24 февраля 2025, 16:51 • Новости дня
    Эксперт назвал возможные сроки начала открытого конфликта США с Европой

    Американист Дробницкий спрогнозировал провал визитов Стармера и Макрона в США

    Эксперт назвал возможные сроки начала открытого конфликта США с Европой
    @ Toby Melville/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    По результатам встреч премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона с главой США Дональдом Трампом станет понятно, превратится ли конфликт Вашингтона с Европой в открытое противостояние, или пока остается в нынешнем подковерном виде, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее СМИ сообщили о планах Макрона и Стармера изменить позицию Трампа по Украине.

    «Судя по всему, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон везут американскому лидеру Дональду Трампу ряд предложений. Согласно первому, США в составе НАТО должны сохранить свой зонтик над Европой и частью Украины. По логике второго, гарантии безопасности Киеву должны разделить Вашингтон и Брюссель. Они намерены «расшить» жесткую позицию главы Белого дома», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Не исключено также, что у Стармера уже есть несколько кандидатов вместо Зеленского, которые бы устроили обе стороны – и Вашингтон, и Брюссель. И он хочет предложить их Трампу. Но Трамп собьет с них пафос и низведет все до уровня хозяйствующих субъектов вопросом о том, где деньги», – спрогнозировал он.

    «Более того, новый глава Белого дома воспринимает Стармера как врага, в том числе из-за близких отношений Лейбористской партии с демократами, а конкретно – с кланом Клинтонов», – детализировал политолог.

    «Так что, скорее всего, они ни о чем не договорятся. Оба визита могут закончиться вообще без последующих совместных пресс-конференций. Но по результатам встреч мы узнаем, превратится ли конфликт Трампа с Европой в открытое противостояние или останется в нынешнем подковерном виде», – заключил аналитик.

    Ранее сообщалось, что премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон договорились скоординировать действия в попытке повлиять на план президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине. По их словам, сейчас для глобальной безопасности настал «критический момент».

    Как пишет The Times со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники, каждый из них попытается убедить Трампа не вести двусторонние мирные переговоры с Москвой в обмен на европейские обязательства по обеспечению безопасности Украины в будущем. Макрон проведет переговоры с главой Белого дома в понедельник. Перед поездкой он заявил, что Европа собирается «обеспечить справедливый и длительный мир на Украине».

    Стармер должен встретиться с Трампом в Вашингтоне в четверг. Он может предложить Трампу план размещения «миротворцев» из Британии и Франции на Украине для защиты инфраструктуры.

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    22 февраля 2025, 15:56 • Новости дня
    WP: Решение Зеленского наброситься на Трампа было ошибкой

    Washington Post: Решение Зеленского наброситься на Трампа было ошибкой

    WP: Решение Зеленского наброситься на Трампа было ошибкой
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Решение Владимира Зеленского раскритиковать президента США Дональда Трампа оказалось ошибочным, что негативно сказалось на отношениях между Украиной и США, пишет Washington Post.

    Экс-замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что решение Зеленского критиковать Трампа было ошибкой, передает РИА «Новости».

    «Если бы Зеленский подписал соглашение по ресурсам, Трамп, возможно потеплел бы к нему... Решение Зеленского  наброситься на Трампа определенно было ошибкой», – цитирует ее Washington Post.

    По мнению Зеркаль, если бы Зеленский подписал соглашение, Трамп мог бы изменить свое отношение к Украине.

    По ее оценке, действия Зеленского стали препятствием для развития более тесного сотрудничества с США, что негативно отразилось на внешней политике Украины.

    В настоящее время, по ее мнению, украинские власти должны предпринимать более взвешенные шаги в отношениях с международными партнерами.

    В Белом доме заявили, что Владимир Зеленский злоупотребил поддержкой НАТО и США, что привело к конфликтам с американскими политиками и резким высказываниям в адрес Трампа.

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    24 февраля 2025, 21:47 • Видео
    На выборах в Германии проиграли все

    В Германии прошли парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство во главе с лидером ХДС-ХСС Фридрихом Мерцем. Но с учетом планов Мерца, такая победа равносильна поражению. Собственно, победителей у этой кампании вообще нет. Кроме ГДР.

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    24 февраля 2025, 18:32 • Новости дня
    Трамп не встретил Макрона у Белого дома
    Трамп не встретил Макрона у Белого дома
    @ BONNIE CASH/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп не вышел поприветствовать французского лидера Эммануэля Макрона у Белого дома.

    Американские журналисты, публикующие видео в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), сообщили, что президент США не вышел к Макрону, когда его авто подъехало к Белому дому, передает РИА «Новости». На видео видно, как черный «Шевроле» с флагами США останавливается у входа и несколько раз сигналит, однако американский лидер не появляется.

    Макрон, прибывший на переговоры, вышел из машины один, помахал журналистам и вошел в здание. Это событие вызвало активное обсуждение в соцсетях, где пользователи выражали недоумение по поводу отсутствия протокола.

    Журналист радио RFI Дэвид Томпсон прокомментировал эту ситуацию, отметив, что «никакого официального приема для Эммануэля Макрона не было», что дало представление о значимости Франции для Вашингтона. Пользователи в соцсетях также отметили ледяной прием и отсутствие протокола со стороны Трампа.

    Ранее Макрона и Стармера обвинили в попытке «подсунуть» США сценарий Третьей мировой, Макрон заявил о намерении Европы «обеспечить справедливый мир на Украине», а также стало известно о планах Макрона и Стармера отговорить США от переговоров с Россией.

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    22 февраля 2025, 19:20 • Новости дня
    Украина внесла новые предложения в соглашение с США по полезным ископаемым

    Fox News: Украина передала США новые предложения в соглашение о полезных ископаемых

    Украина внесла новые предложения в соглашение с США по полезным ископаемым
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Украина предложила США обновленные условия для соглашения по полезным ископаемым, передает Fox News.

    Телеканал сообщил, что Украина передала Соединенным Штатам новые предложения по будущему соглашению о полезных ископаемых, передает

    РИА «Новости».

    По данным источника, знакомого с ходом переговоров, в настоящее время конкретные сроки для последующих шагов пока не определены.

    Источник отметил, что в случае достижения договоренности документ подпишут госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Подробностей о сути предложений и возможном содержании соглашения пока нет.

    Ранее президент США  заявил, что Украина столкнется с проблемами, если ее власти не подпишут с Соединенными Штатами соглашение по редкоземельным металлам, и в этом случае Вашингтон рассчитывает вернуть 400-500 млрд долларов.

    Сообщалось, что Соединенные Штаты передали Украине обновленный проект соглашения по добыче редкоземельных металлов.

    Кроме того, СМИ писали, что США могут отключить систему спутникового интернета Starlink на Украине, если Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым.

    В офисе президента Украины подтвердили информацию западных СМИ о том, что Владимир Зеленский не готов подписать соглашение с Соединенными Штатами о минеральных ресурсах.

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    23 февраля 2025, 04:30 • Новости дня
    США не исключили скорой договоренности по завершению конфликта на Украине

    Белый дом заявил о возможном достижении «на этой неделе» договоренности по завершению конфликта на Украине

    США не исключили скорой договоренности по завершению конфликта на Украине
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По мнению Белого дома, достижение договоренности по завершению конфликта на Украине возможно уже «на этой неделе», заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    «Президент и его команда сосредоточены на переговорах с обеими сторонами, чтобы положить конец этому конфликту, и он твердо уверен, что мы сможем добиться этого уже на этой неделе», – приводит слова Левитт РИА «Новости».

    Левитт подчеркнула, что Вашингтон сосредоточен на дипломатических усилиях, а советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц будет работать без перерывов, чтобы достичь соглашения. Белый дом хочет, чтобы насилие прекратилось, и стремится к миру, добавила она.

    На вопрос о возможной встрече американского лидера с президентом России Владимиром Путиным Левитт ответила, что пока «не может ничего анонсировать или уточнять», но отметила, что Белый дом продолжает переговоры с обеими сторонами.

    Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США немедленно начинают подготовку встречи президентов, переговоры могут состояться до конца февраля. Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США, но встреча должна быть тщательно подготовлена.

    Во вторник в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США.

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    25 февраля 2025, 01:02 • Новости дня
    Макрон нашел «хорошие причины» для диалога Трампа и Путина

    Макрон заявил о необходимости возобновления диалога Трампа и Путина

    Tекст: Денис Тельманов

    Эммануэль Макрон призвал Дональда Трампа возобновить диалог с Владимиром Путиным, отмечая, что для этого есть хорошие причины, включая изменения в американской администрации.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в Вашингтоне о необходимости возобновления диалога между США и Россией, передает РИА «Новости». Он отметил, что с приходом новой администрации в США изменился контекст, что предоставляет «хорошие причины» для Дональда Трампа восстановить дискуссии с Владимиром Путиным.

    Макрон подчеркнул, что общение с мировыми лидерами, особенно в случае разногласий, всегда полезно. Эти заявления французский лидер сделал на совместной пресс-конференции с Трампом.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров, сообщил об успешных переговорах с представителями США в Эр-Рияде. Стороны договорились о возобновлении сотрудничества, включая устранение ограничений в работе посольств и развитие взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес.

    Также обсуждалась возможность создания рабочих групп для разрешения кризиса на Украине и возобновление коммуникации по международным вопросам.

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    24 февраля 2025, 14:10 • Новости дня
    Каллас обвинила Трампа в использовании «российского нарратива» по Украине
    Каллас обвинила Трампа в использовании «российского нарратива» по Украине
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава внешней политики ЕС Кая Каллас обвинила американскую администрацию в поддержке российской риторики в отношении Украины, пишет Bloomberg.

    Европейский союз выразил обеспокоенность тем, что администрация президента США Дональда Трампа «принимает российский нарратив в своей критике Украины», пишет Bloomberg.

    Глава внешней политики ЕС Кая Каллас заявила об этом перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Она подчеркнула, что любое возможное мирное соглашение для остановки конфликта должно включать участие Украины и Европы, так как, по ее мнению, растут опасения, что они будут исключены из переговоров.

    Каллас отметила, что намерена посетить Вашингтон, чтобы встретиться с государственным секретарем Марко Рубио, поскольку европейские лидеры стремятся убедить администрацию США сохранить военную поддержку Киева. «Мы не можем говорить за президента Трампа, но эти заявления достаточно интересны, – сказала Каллас. – Если вы посмотрите на сообщения, приходящие из США, то станет ясно, что российский нарратив там очень сильно представлен».

    Ранее президент США Дональд Трамп обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в отказе от проведения выборов, назвав его «диктатором без выборов».

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Владимира Зеленского от публичных нападок на президента США, заявив, что они могут навредить главе Украины.

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    24 февраля 2025, 23:46 • Новости дня
    Путин заявил о токсичности Зеленского

    Путин заявил о нулевых шансах Зеленского на переизбрание на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что у Владимира Зеленского нет шансов на переизбрание на пост президента Украины.

    Как сообщает ТАСС, Владимир Путин выразил уверенность в том, что у Владимира Зеленского не будет шансов на переизбрание в случае объявления президентских выборов на Украине.

    Российский лидер добавил, что любые попытки подтасовки результатов выборов также не спасут ситуацию для Зеленского. «Если, конечно, грубо чего-то не подтасовывать, но и это тоже для него плохо, будет уж совсем заметно», – отметил Путин, отвечая на вопросы журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

    Помимо этого, Путин обвинил Зеленского в отдаче нелепых приказов, которые ведут к неоправданно большим потерям среди украинских вооруженных сил. Он подчеркнул, что такие приказы продиктованы не военными, а политическими соображениями, что делает Зеленского токсичной фигурой для армии Украины.

    Он добавил, что Зеленский становится токсичным «для общества в целом». «Об этом говорит сегодняшнее голосование в Раде по продлению его полномочий», - пояснил российский лидер.

    Президент России отметил, что Украине требуется власть, пользующаяся доверием народа. По его мнению, в интересах украинской государственности следует приводить к власти людей, которые действительно имеют поддержку граждан.

    Примечательно, что Путин в интервью несколько раз высказался о положении Зеленского, ни разу не назвав его по имени и фамилии, называя его «главой режима».

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    24 февраля 2025, 23:10 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России сотрудничать с США по редкоземельным металлам

    Путин заявил о готовности России сотрудничать с США по редкоземельным металлам, в том числе в новых регионах

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности сотрудничества России с США по редкоземельным металлам, в том числе в новых регионах.

    Путин заявил о готовности России к сотрудничеству с США и другими странами в области добычи редкоземельных металлов, включая проекты в новых российских регионах, сообщает ТАСС.

    «Мы готовы привлечь иностранных партнеров и в так называемые новые, наши исторические территории, которые вернулись в состав РФ. Там тоже есть запасы определенные. Мы готовы с нашими партнерами, в том числе с американцами, работать и там», – сказал российский лидер.

    В то же время президент отметил, что соглашение США и Украины по редкоземельным металлам не касается России. «Никак не оцениваю и даже думать не хочу на эту тему», – добавил он.

    Ранее Путин на совещании по развитию отрасли редкоземельных металлов призвал наладить в России полный цикл переработки редких металлов. Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией, включая редкоземельные элементы.

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    23 февраля 2025, 07:35 • Новости дня
    Трамп раскритиковал соцобеспечение США за пособия миллионам якобы 140-летних

    Трамп раскритиковал систему соцобеспечения США за выплаты пособий миллионам якобы 140-летних американцев

    Tекст: Антон Антонов

    В системе соцобеспечения США числятся миллионы людей, которым якобы более 140 лет, есть даже один якобы 360-летний, заявил президент США Дональд Трамп.

    «У нас есть человек, которому, согласно записям, 360 лет – это абсолютный рекорд! Наша страна существует всего 250 лет, а он оказался старше Америки», – приводит слова президента РИА «Новости».

    Он назвал эти данные «тотальным мошенничеством», процветавшим при предыдущей администрации. Он сообщил, что в реестре числятся 3,5 млн человек в возрасте от 140 до 149 лет; 1,3 млн – старше 150 лет, а также 1039 человек, которым, согласно записям, более 220 лет.

    Глава американского государства подчеркнул, что его администрация выявляет фейковых долгожителей и намерена прекратить нецелевое расходование средств налогоплательщиков. Он пообещал, что эта схема, существовавшая годами, будет ликвидирована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Департамента эффективности государственного управления США Маск пошутил о существовании вампиров после того, как администрация социального обеспечения представила данные о том, что в стране числятся несколько млн людей в возрасте от 120 до 249 лет, а также один человек в возрастной группе 360–369 лет.

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    24 февраля 2025, 22:10 • Новости дня
    Трамп заявил об интересе США к редкоземельным элементам из России

    Трамп заявил об интересе США к российским редкоземельным элементам

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп перед переговорами с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил о заинтересованности в поставках из России, в том числе редкоземельных элементов.

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул интерес Соединенных Штатов к сотрудничеству с Россией в области экономического развития. Как сообщает ТАСС, по его словам, Россия обладает множеством товаров, которые представляют интерес для Америки, среди которых выделяются редкоземельные элементы.

    «У них есть много того, что мы хотим, а там посмотрим. Не знаю, удастся ли это осуществить, но мы бы с удовольствием это сделали, если сможем. Знаете, у них огромное количество редкоземельных элементов. Это очень большая страна – самая большая по площади», – заявил Трамп.

    Он выразил надежду на возможность заключения сделок между Россией и США в этой сфере.

    По мнению американского лидера, Россия обладает «очень ценными товарами», которые могли бы быть использованы в США. Однако Трамп подчеркнул, что первым шагом в возможной сделке должно стать прекращение конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил надежду, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам будет подписана в скором времени; фонд восстановления Украины предполагается наполнить на 500 млрд долларов, для чего Киев будет перечислять 50% от доходов от природных ресурсов и инфраструктуры.

    Сделка по полезным ископаемым, предложенная командой Трампа Владимиру Зеленскому, по мнению украинских официальных лиц, является вымогательством, поскольку возврат 500 млрд долларов долга США займет сотни лет.

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    22 февраля 2025, 07:55 • Новости дня
    В МИД рассказали о подготовке к встрече Путина и Трампа

    Рябков заявил, что подготовка встречи Путина и Трампа находится на начальной стадии

    Tекст: Вера Басилая

    Подготовка к встрече президентов России и США только началась, а переговоры в Эр-Рияде стали ключевым этапом на пути к нормализации отношений между странами, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков отметил, что для успешной организации встречи лидеров двух стран требуется интенсивная подготовительная работа, которая уже началась, передает РИА «Новости».

    По его словам, переговоры в Эр-Рияде являются важной частью этой подготовки. Основные вопросы, стоящие на повестке дня, касаются нормализации отношений между Россией и США, а также урегулирования острых международных ситуаций, включая конфликт на Украине. Эти темы требуют особого внимания и дипломатического подхода для достижения устойчивых решений.

    Рябков подчеркнул, что важно не только организовать встречу, но и заложить основу для долгосрочных улучшений в двусторонних отношениях.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и США не планируют встречаться до саммита, так как не определено место проведения.

    Песков также сообщал, что Россия и США договорились о немедленной подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

    Владимир Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США  и чувствует взаимность с его стороны, но эта встреча должна быть тщательно подготовлена.

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    24 февраля 2025, 21:47 • Новости дня
    Трамп объяснил, почему не приедет в Москву на 9 мая

    Reuters: Трамп заявил о слишком раннем сроке для визита в Москву на 9 мая

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что 9 мая слишком ранняя дата для его визита в Москву, пишет Reuters.

    Американский лидер выразил желание посетить Россию «в подходящее время», передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что договоренностей относительно визита президента США в Москву на празднование Дня Победы нет.

    Французский журнал Le Point сообщил, что якобы американский лидер планирует посетить Москву 9 мая для участия в праздновании 80-летия Победы. Позже президент США опроверг сообщения о возможном визите в Москву 9 мая, он заявил, что не собирается ехать на День Победы в Россию.

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    23 февраля 2025, 02:26 • Новости дня
    Трамп заявил, что США требуют от Украины «все, что могут получить»

    Трамп сообщил о требовании у Украины «всего, что сможет получить»

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон требует у Украины «все, что сможет получить», заявил президент США Дональд Трамп, добавив, что «сделка будет заключена».

    Президент США заявил, что Вашингтон намерен вернуть средства, выделенные на поддержку Украины. «Мы требуем редкоземельные металлы, нефть – все, что сможем получить», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он отметил, что по сравнению с США, которые выделили 350 млрд долларов безвозвратно, Европа вложила в Украину 100 млрд долларов в виде займов. Он подчеркнул: «Они получают свои деньги обратно. Мы – ничего». Президент подчеркнул, что США не должны нести основную финансовую нагрузку.

    Глава американского государства сообщил, что Вашингтон и Киев приближаются к заключению соглашения, которое позволит американской стороне получить компенсацию. «Мы работаем над этим, и, честно говоря, думаю, что сделка будет заключена», – заявил он. По его словам, эта договоренность станет частью широкой стратегии по восстановлению американских средств, вложенных в Украину.

    Президент сказал, что сделка станет примером «нового, прагматичного подхода» к международным партнерствам, в котором интересы американских налогоплательщиков ставятся на первое место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американцы ожидали, что Зеленский мог бы подписать соглашение в ходе своего визита на Мюнхенскую конференцию по безопасности, но этого не произошло. По данным The New York Times, новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых и инфраструктуры без гарантий безопасности. Украинские СМИ пишут, что Украина предложила Вашингтону сократить размер обсуждаемого фонда по полезным ископаемым до 100 млрд долларов, что в пять раз меньше суммы, на которую рассчитывают США.

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    25 февраля 2025, 00:36 • Новости дня
    Путин поддержал идею Трампа сократить военные расходы

    Путин оценил предложение Трампа о двукратном сокращении оборонных бюджетов

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент РФ Владимир Путин выразил поддержку предложению президента США Дональда Трампа о значительном сокращении военных расходов, отметив важность обсуждения этой инициативы.

    Владимир Путин назвал хорошим предложение Дональда Трампа о сокращении военных расходов России и США, сообщает РИА «Новости». Президент России заявил о готовности к обсуждению данной инициативы. «Мы считаем, что предложение хорошее, и мы готовы к дискуссии на этот счет», – сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

    Предложение Трампа заключается в двукратном сокращении оборонных бюджетов обеих стран. Это стало бы значительным шагом в направлении разрядки напряженности между Россией и США и снижении глобальной военной нагрузки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет поручил подготовить план по сокращению военного бюджета, предполагающий ежегодное уменьшение трат Пентагона на 50 млрд долларов.

    Журнал The Economist выпустил обложку с изображением президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, назвав их переговоры «худшим кошмаром» для Европы.

    Президент США в своем выступлении на платформе Truth Social призвал украинского президента Владимира Зеленского оперативно найти общее решение с Россией для завершения военного конфликта, предупреждая, что промедление может оставить Украину без возможности существовать как государство.

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