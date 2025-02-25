Макрон выразил надежду на прекращение конфликта на Украине в ближайшие недели

Макрон надеется, что боевые действия на Украине прекратятся в ближайшие недели

Tекст: Денис Тельманов

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу Fox News выразил оптимизм по поводу возможного прекращения конфликта на Украине в ближайшие недели, передает ТАСС. Он подчеркнул, что приход Дональда Трампа к власти стал переломным моментом и отметил, что для достижения мира необходимо контролируемое перемирие.

На вопрос, разделяет ли он уверенность Трампа в скором завершении боевых действий, Макрон ответил утвердительно, добавив, что перемирие должно стать первым шагом к устойчивому миру. «Я полагаю, что возможно как минимум добиться перемирия, а затем начать обсуждать устойчивый мир», – заявил французский лидер.

Макрон подчеркнул важность наличия «субстантивного» решения для Украины, Европы и США, отметив, что оно должно обеспечивать безопасность всех сторон. «Для начала нужно перемирие. Думаю, его можно добиться за следующие недели», – заключил он, выразив надежду, что перемирие станет первой вехой на пути к мирному урегулированию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Эммануэль Макрон призвал Дональда Трампа возобновить диалог с Владимиром Путиным, отмечая изменения в американской администрации как хорошие причины для этого. Макрон также заявил, что изъятие замороженных российских активов невозможно из-за противоречий с международным правом, во время встречи с американским президентом. Дональд Трамп не вышел поприветствовать французского лидера Эммануэля Макрона у Белого дома.