Tекст: Ольга Иванова

Песков заявил, что Кремль приветствует желание США пересмотреть подходы к двусторонним отношениям. Он отметил, что представитель администрации США недавно сообщил прессе о намерении Вашингтона изменить подход к диалогу с Россией. «Это то, что мы приветствуем и поддерживаем», – подчеркнул Песков, передает ТАСС.

Также Песков заявил, что, в отличие от Соединенных Штатов, Европейский союз продолжает придерживаться курса на продолжение конфликта на Украине. Он отметил, что ЕС вводит шестнадцатый пакет санкций против России, что, по его словам, является продолжением политики санкционного давления и убежденности в необходимости продолжения конфликта.

«Эта убежденность европейцев полностью контрастирует с настроем на поиски путей урегулирования вокруг Украины, чем, собственно, мы сейчас занимаемся с американцами», – добавил Песков.

Ранее президент США заявил, что не видит вины России в конфликте на Украине, возлагая ответственность на Владимира Зеленского и 46-го американского лидера Джо Байдена.