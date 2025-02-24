Мировые СМИ отреагировали на выборы в Германии

Tекст: Ольга Иванова

Daily Mail отмечает, что Фридрих Мерц, лидер ХДС/ХСС, может стать следующим канцлером Германии. Издание подчеркивает, что, несмотря на отсутствие правительственного опыта, его смелый и прямолинейный стиль может оживить политическую сцену страны. Times пишет, что Мерц не вызывает большого восторга у избирателей, но считается наименее непопулярным кандидатом, передает РИА «Новости».

Американская газета Wall Street Journal подчеркивает, что успех АдГ связан с ее стойкими позициями по изменению экологической и миграционной политики. Washington Post считает результат «шокирующим», отмечая, что ультраправые партии становятся мейнстримом по всей Европе.

Что касается социал-демократов, Guardian подчеркивает, что это худший результат для Шольца со времен Второй мировой войны. Financial Times отмечает, что немецкие избиратели отвернулись от коалиции Шольца.

Формирование коалиционного правительства станет сложной задачей для Германии. Wall Street Journal прогнозирует, что Мерцу придется договариваться с проигравшими партиями, что будет непросто. Figaro отмечает, что ХДС/ХСС выглядит одиноко на фоне раздробленного политического ландшафта.

New York Times подчеркивает, что перед Мерцем стоят сложные экономические задачи, в то время как Telegraph указывает на возможное усиление поддержки Украины. Financial Times и Stampa отмечают, что новый канцлер столкнется с международными вызовами, включая отношения с США.

Победу на выборах в бундестаг одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а «Альтернатива для Германии» заняла второе место, набрав соответственно 28,6% и 20,8% голосов. Третье место заняла Социал-демократическая партия Германии с 16,4%.