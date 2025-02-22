События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.10 комментариев
В Киеве «потеряли» лучшего «друга» Украины Бориса Джонсона
Полковник Стариков заявил о резком исчезновении лучшего «друга» Украины Бориса Джонсона
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон внезапно исчез на фоне переговоров США и России по разрешению конфликта на Украине, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
Бывший полковник СБУ Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву с иронией отметил, что куда-то исчез «лучший друг Украины с Британских островов», передает РИА «Новости».
Стариков отметил, что Джонсон исчез на фоне важных переговоров между США и Россией, касающихся урегулирования конфликта на Украине.
Полковник подчеркнул, что Джонсон не единственный из союзников, кто «исчез» в последнее время.
Ранее Борис Джонсон признал, что Запад вовлечен в прокси-конфликт с Россией, воюя чужими руками, и подчеркнул моральную ответственность Лондона за ситуацию на Украине.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Джонсона в разжигании конфликта на Украине, отметив, что Британия активно вовлечена в антироссийскую деятельность.
Газета ВЗГЛЯД писала, что отмазывать киевского диктатора после выволочки из США поручили обслуге.