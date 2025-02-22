События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.2 комментария
В Киеве предложили работу по написанию негативных комментариев в российских каналах
В Киеве предложили работу по написанию негативных комментариев в российских Telegram-каналах
Крупное онлайн-сообщество в Киеве разместило вакансию для авторов негативных комментариев, предлагая работу удаленно или в офисе с оплатой 750 гривен в день, сообщает украинское издание «Страна.ua».
Крупное киевское онлайн-сообщество разместило рекламу вакансий для тех, кто желает писать заказные негативные комментарии в российских Telegram-каналах, передает РИА «Новости».
Сообщение о вакансии появилось в одном из киевских Telegram-каналов с аудиторией 453 тыс. подписчиков.
Вакансия предусматривает оплату труда в размере 750 гривен, что эквивалентно примерно 18 долларам в день. Работа может выполняться как удаленно, так и в офисе в Киеве.
Всего планируется набрать 200 сотрудников для этой деятельности, что подразумевает создание так называемой «ботофермы».
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