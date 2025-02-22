События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.0 комментариев
Аэропорт Сочи возобновил работу после снегопада
Аэропорт Сочи вернулся к нормальному расписанию после снегопада и заморозков
Сочинский аэропорт возобновил работу по графику после ночного снегопада, несмотря на 25 см снега.
Международный аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме после сильного ночного снегопада, сообщает РИА «Новости». В городе выпало до 25 см снега, сопровождались минусовыми температурами до девяти градусов ниже нуля. Во время снегопада аэропорт работал по фактической погоде, а сейчас все рейсы выполняются по расписанию.
Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что социальные объекты в городе функционировали без сбоев. Тем временем, транспортное сообщение в некоторых микрорайонах оказалось затруднено из-за задержек автобусов, в особенности в предгорных районах. Железнодорожное сообщение также осуществляется в нормальном режиме, сбоев в работе коммунальных предприятий не зафиксировано.
Прошунин поручил усилить расчистку снега, особенно в общественных пространствах и мемориальных комплексах, где запланированы мероприятия ко Дню защитника Отечества. В городе создан запас для обработки дорог в размере 13 тыс. тонн противогололедных материалов.
Также ожидается, что холодная погода и снегопады сохранятся в Сочи в ближайшие сутки. Ожидаются штормовые ветры на море и риск лавин в горах. Снег впервые за зиму появился в прибрежной части курорта, вызвав замедление движения автобусов и такси в некоторых районах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вильфанд ранее сообщал о надвигающихся опасных явлениях погоды на юге России. В соцсетях опубликовали видео схода лавины в Сочи. В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за лавин в горах.