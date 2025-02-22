Аэропорт Сочи возобновил работу после снегопада

Аэропорт Сочи вернулся к нормальному расписанию после снегопада и заморозков

Tекст: Дмитрий Зубарев

Международный аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме после сильного ночного снегопада, сообщает РИА «Новости». В городе выпало до 25 см снега, сопровождались минусовыми температурами до девяти градусов ниже нуля. Во время снегопада аэропорт работал по фактической погоде, а сейчас все рейсы выполняются по расписанию.

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что социальные объекты в городе функционировали без сбоев. Тем временем, транспортное сообщение в некоторых микрорайонах оказалось затруднено из-за задержек автобусов, в особенности в предгорных районах. Железнодорожное сообщение также осуществляется в нормальном режиме, сбоев в работе коммунальных предприятий не зафиксировано.

Прошунин поручил усилить расчистку снега, особенно в общественных пространствах и мемориальных комплексах, где запланированы мероприятия ко Дню защитника Отечества. В городе создан запас для обработки дорог в размере 13 тыс. тонн противогололедных материалов.

Также ожидается, что холодная погода и снегопады сохранятся в Сочи в ближайшие сутки. Ожидаются штормовые ветры на море и риск лавин в горах. Снег впервые за зиму появился в прибрежной части курорта, вызвав замедление движения автобусов и такси в некоторых районах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вильфанд ранее сообщал о надвигающихся опасных явлениях погоды на юге России. В соцсетях опубликовали видео схода лавины в Сочи. В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за лавин в горах.