События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.0 комментариев
Водитель в Белгороде врезался в укрытие, убегая от полиции
Пьяный водитель Toyota в Белгороде врезался в укрытие, скрываясь от ДПС
В Белгороде 19-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и врезался в железобетонное укрытие, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС после игнорирования их законных требований остановиться.
Как передает РИА «Новости», в Белгороде произошло ДТП с участием 19-летнего водителя автомобиля Toyota Crown. Инцидент произошел в субботу утром на пересечении проспекта Ватутина и улицы Автомобилистов. Водитель проигнорировал указание сотрудников ДПС остановиться и попытался скрыться.
Во время преследования нарушитель выехал на тротуар и в районе дома №37 на улице Щорса не справился с управлением, врезавшись в железобетонное укрытие. Полицейские вызвали на место спасателей и скорую помощь. Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Молодой человек получил незначительные травмы и был отпущен после оказания медицинской помощи. В отношении него составлены административные материалы за ряд нарушений, среди которых управление в нетрезвом состоянии, невыполнение требования об остановке и движение по тротуарам.
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