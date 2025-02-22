Водитель в Белгороде врезался в укрытие, убегая от полиции

Пьяный водитель Toyota в Белгороде врезался в укрытие, скрываясь от ДПС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», в Белгороде произошло ДТП с участием 19-летнего водителя автомобиля Toyota Crown. Инцидент произошел в субботу утром на пересечении проспекта Ватутина и улицы Автомобилистов. Водитель проигнорировал указание сотрудников ДПС остановиться и попытался скрыться.

Во время преследования нарушитель выехал на тротуар и в районе дома №37 на улице Щорса не справился с управлением, врезавшись в железобетонное укрытие. Полицейские вызвали на место спасателей и скорую помощь. Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Молодой человек получил незначительные травмы и был отпущен после оказания медицинской помощи. В отношении него составлены административные материалы за ряд нарушений, среди которых управление в нетрезвом состоянии, невыполнение требования об остановке и движение по тротуарам.

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