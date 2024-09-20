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    Латинская Америка отвергла приставания Зеленского
    Белоусов поздравил военных с освобождением Георгиевки в ДНР
    После покушения на Трампа Секретная служба США рассказала о нехватке денег
    Немецкий эксперт оценил призыв к европейцам сократить потребление электроэнергии из солидарности с Украиной
    За неделю нанесено 27 групповых ударов по военным целям на Украине
    В воздушных боях уничтожены истребители МиГ-29 и два Су-27 ВВС Украины
    Трамп обвинил евреев в поддержке Харрис на выборах
    Эксперт: Пентагон хоронит «план победы» Зеленского
    Строительство автодороги вокруг Азовского моря оценили в 600 млрд рублей
    Мнения
    Бахтияр Бабаджанов Бахтияр Бабаджанов Откуда у трудовых мигрантов в России тяга к исламу

    Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сменил призрачный мир на бесконечную войну

    Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.

    2 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Про Армению надо временно забыть

    Последние заявления армянского премьер-министра ставят перед нами простой и важный вопрос: что России делать с Арменией? А может быть, вопрос еще проще: стоит ли вообще с ней что-то делать или пусть армяне разбираются с собой сами?

    27 комментариев
    20 сентября 2024, 15:56 • Новости дня

    В Тутаеве арестовали восемь человек за неповиновение полиции

    В Тутаеве арестовали восемь человек за неповиновение полиции после массовых задержаний

    Tекст: Дарья Григоренко

    Суд признал восемь человек виновными в неповиновении законному распоряжению полиции. Суд назначил им административный арест сроком на семь суток, сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.

    Как стало известно, группа граждан собралась в городском парке, некоторые из них были вооружены травматическим оружием. Прибывшие на место сотрудники полиции попытались установить личности участников акции и проверить их на наличие запрещенных предметов, однако столкнулись с активным сопротивлением, передает ТАСС.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий было задержано 21 человек. В отношении восьми из них были составлены административные протоколы по статье о неповиновении полиции. Суд признал их виновными и назначил максимальное наказание, предусмотренное данной статьей Кодекса об административных правонарушениях.

    По данным пресс-службы УМВД по Ярославской области, задержанные вели себя агрессивно, оказывали сопротивление сотрудникам полиции и пытались скрыться с места происшествия. У некоторых из них были изъяты травматическое оружие и другие опасные предметы.

    Напомним, в четверг в городе Тутаеве Ярославской области 13 граждан арестованы по административной статье о неповиновении полиции на семь суток.

    20 сентября 2024, 10:43 • Новости дня
    Участник программы «Время героев» возглавил комитет по физкультуре и спорту Республики Алтай

    Участник программы «Время героев» возглавил комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай

    Участник инициированной президентом программы «Время героев» Александр Суразов возглавил комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай.

    После завершения обучения на первом модуле программы он, как и остальные участники, прошел стажировку, причем наставником Суразова стал избранный глава Республики Алтай Андрей Турчак. Во время стажировки Суразов и получил назначение, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

    Сам он рассказал, что программа «Время героев» полностью поменяла его жизнь. «Буквально несколько месяцев назад я находился в окопе, выполнял боевые задачи, а сейчас работаю в правительстве региона, приношу пользу республике. Я провожу мероприятия спортивной направленности: соревнования по самбо, День физкультурника, масштабное мероприятие «Пара-Алтай», было много встреч с жителями региона. За этот месяц я проехал больше 15 тыс. километров, побывал во всех районах республики. Сейчас у меня появилась возможность посетить каждый населенный пункт, вникнуть в проблемы людей, пообщаться и сделать для них много полезного. Именно программа «Время героев» дала мне возможность самореализоваться, приносить пользу», – отметил он.

    Суразов рассказал, что еще до распределения наставников среди участников программы попасть хотел именно к Турчаку, тогда еще секретарю Генсовета партии «Единая Россия». Как раз вскоре после начала обучения Турчак был назначен врио главы Республики Алтай – родного региона Александра Суразова, в результате наставничество началось во время образовательного модуля и продолжилось в период стажировки.

    Александр Суразов родился в селе Мухор-Тархата Кош-Агачского района Алтая в 1998 году. Окончил Новосибирское высшее военное командное училище, командовал мотострелковым и противотанковым взводами. С 2023 года занимал должность начальника штаба – замкомандира батальона. Награжден двумя орденами Мужества, медалью «За храбрость» II степени, медалью Жукова и медалью «За боевые отличия».

    В мае 2024- го после прохождения отборочного этапа стал участником программы «Время героев».

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    19 сентября 2024, 21:42 • Новости дня
    Захарова шуткой про Comedy Club ответила Еревану на заявления о попытке госпереворота
    Захарова шуткой про Comedy Club ответила Еревану на заявления о попытке госпереворота
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на заявление армянских властей о том, что в России якобы вербовали участников для подготовки государственного переворота в республике.

    «Я надеюсь, не по этой причине закрылся Comedy Club?» – сказала дипломат на полях Евразийского женского форума, передает РИА «Новости».

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    Накануне Следственный комитет Армении сообщил, что в Ереване обезвредили некую группу, якобы вербовавшую участников в России для подготовки захвата власти в Армении.

    Подозреваемые якобы намеревались захватить в 2024 году власть, они завербовали группу армянских граждан и бывших жителей Карабаха под предлогом прохождения трехмесячных сборов в России для ознакомления с новым тяжелым вооружением, обучения навыкам его применения и для несения боевого дежурства после возвращения в Армению.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    20 сентября 2024, 10:15 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ зашли в Курскую область на 200 танках
    Алаудинов: ВСУ зашли в Курскую область на 200 танках
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ использовали более 200 танков и свыше 400 боевых машин при вторжении в Курскую область, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир «Ахмата» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

    Он подчеркнул, что для этого маневра было привлечено значительное количество ресурсов, что подтверждает серьезность данной операции, сообщают «Ведомости».

    Алаудинов отметил, что вследствие значительных потерь в технике ВСУ были вынуждены начать использовать резервы, которые предназначались для критических ситуаций. Среди задействованной техники оказались и танки Leopard.

    На данный момент ВСУ сталкиваются с трудностями на Суджанском направлении в Курской области.

    По данным Минобороны, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли 122 танка.

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    20 сентября 2024, 08:17 • Новости дня
    Российские войска атаковали базу «Азова» в Харькове
    Российские войска атаковали базу «Азова» в Харькове
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли удары по позициям украинских войск в Харькове, включая боевиков «Азова» (признан в России террористической организацией и запрещен) и иностранных наемников, что привело к проверкам документов и телефонов в прилегающих районах, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, нападение произошло рано утром 19 сентября. Основной целью атаки стали позиции, где находились украинские военные, включая боевиков «Азова» и, по неподтвержденным сведениям, иностранных наемников, передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что кроме школы, где разместились военные, атака затронула также депо в Харькове. На погрузке находился состав с горюче-смазочными материалами и тяжелой техникой, предназначенной для подкрепления украинским силам на Изюмском направлении. После удара в кварталах, прилегающих к месту событий, начались проверки документов и мобильных телефонов у местных жителей.

    Ранее активисты украинского подполья «Дозор» неоднократно совершали акции саботажа на территории подконтрольных Киеву районов. Кроме того, они наносили антивоенные граффити на зданиях и транспортных средствах. Ранее также сообщалось, что участники группы «Дозор» причастны к поджогу автомобилей с провокационными надписями.

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    20 сентября 2024, 06:21 • Новости дня
    Пентагон заявил о неспособности западных ракет принести Украине победу
    Пентагон заявил о неспособности западных ракет принести Украине победу
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Предположение о том, что разрешение использовать западные ракеты для ударов вглубь России позволит Украине захватить ранее утраченные территории, является «заблуждением», заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх призвала не считать западные ракеты «серебряной пулей». «Это не то одно вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что политика США в вопросе о снятии ограничений на использование Киевом американского оружия «не претерпела изменений», передает ТАСС.

    Напомним, после прошедших переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Британии Киром Стармером Вашингтон не готов объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием вглубь российской территории.

    В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. План подразумевает в том числе получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории.

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    19 сентября 2024, 18:50 • Новости дня
    Военкоры опубликовали видео с украинским пулеметным дроном в Курской области

    Военкоры опубликовали видео с украинским дроном с пулеметом в Курской области

    Военкоры опубликовали видео с украинским пулеметным дроном в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские подразделения в Курской области начали использовать наземные дроны, оснащенные пулеметами, их работу удалось запечатлеть на видео, сообщили военные корреспонденты.

    Такой наземный беспилотник заметили на подходе к российской позиции в приграничной зоне региона, сообщили военкоры в своем Telegram-канале «Операция V: Военкоры».

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    По этим данным, дрон вел огонь из пулемета калибром 7,62 мм. Он был уничтожен из РПГ и с помощью FPV-дрона.

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    20 сентября 2024, 08:22 • Новости дня
    Матвиенко рассказала анекдот про пейджеры

    Матвиенко пошутила про пейджеры на Евразийском женском форуме

    Матвиенко рассказала анекдот про пейджеры
    @ Пресс-служба СФ РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на Евразийском женском форуме поделилась анекдотом о пейджерах, ссылаясь на недавние события в Ливане, где произошли взрывы этих устройств.

    «В интернете увидела новый анекдот. Жена неожиданно на день рождения мужу подарила пейджер», – сказала Матвиенко, передает РБК.

    Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировала, что жена хотела подарить одеколон, но после новостей выбрала пейджер.

    Матвиенко также поделилась своим любимым анекдотом о женщинах.

    «Две женщины просидели в одной камере 10 лет в тюрьме. И так случилось, что они одновременно вышли. Они вышли за ворота тюрьмы и еще два часа проговорили», – рассказала она.

    Напомним, в Ливане произошли серии взрывов  различной техники, включая пейджеры, телефоны и рации. В результате взрывов начиненных взрывчаткой пейджеров в разных районах Ливана погибли 25 человек, а пострадали более трех тысяч.

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    19 сентября 2024, 17:36 • Новости дня
    Израиль начал наносить удары по территории Ливана
    Израиль начал наносить удары по территории Ливана
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные приступили к атаке на объекты «Хезболлы» на ливанской территории, удары наносятся для восстановления безопасности на севере Израиля, заявили в армии страны.

    Израиль намерен сократить «террористический потенциал и военную инфраструктуру» «Хезболлы», заявили в пресс-службе израильской армии, передает ТАСС.

    В заявлении также утверждается, что эта шиитская организация использует гражданское население в качестве живого щита.

    Ранее сообщалось, что в разных районах Ливана от взрывов начиненных взрывчаткой пейджеров погибли 25 человек, ранено 608.

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    19 сентября 2024, 19:44 • Новости дня
    Психологи сравнили способность российских и японских детей к саморегуляции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исследование, проведенное сотрудниками факультета психологии МГУ и лаборатории детской психологии и цифровой социализации ФНЦ совместно с коллегами из университетов Тохоку и Хиросаки (Япония), показало, что японские дети лучше умеют сосредоточиться на одном задании, в то время как российские дошкольники более гибко переключаются между различными видами деятельности.

    «Мы предполагали, что в связи с особенностями японской культуры, саморегуляция у японских детей будет развита лучше, чем у российских, но получили более богатую и интересную картину», – рассказал газете ВЗГЛЯД академик РАО, руководитель лаборатории детской психологии и цифровой социализации Федерального научного центра психологических и междисциплинарных исследований (ФНЦ ПМИ) Александр Веракса.

    Это объясняется тем, что японские родители более строгие и контролирующие, чем российские, а японские педагоги и родители ожидают от дошкольников более сдержанного поведения, которое бы не мешало окружающим. Вероятно, благодаря этому японские дошкольники меньше отвлекаются при выполнении заданий, более внимательно слушают педагога, не выкрикивают, а спокойно дожидаются, когда их спросят.

    В то же время родители российских детей предъявляют различные требования к поведению своих детей дома и в общественных местах, поэтому для российских детей задача переключиться с одного правила на другое, с одной ситуации на другую легче, чем для японских детей, показали результаты исследования.

    При сравнении российских и японских мальчиков было выявлено, что японские мальчики дошкольного возраста лучше контролируют свое поведение и ведут себя более послушно, чем российские. При этом девочки из Японии слабее, чем девочки из России в выполнении разноплановых задач в короткое время, при этом они меньше отвлекаются на посторонние предметы и дела при выполнении учебных заданий.

    «Такие различия в саморегуляции мальчиков и девочек из двух стран могут объясняться разницей в ожиданиях взрослых (как родителей, так и воспитателей) от детей разного пола в культурах. В российской культуре от девочек ждут большего послушания и аккуратного поведения, чем от мальчиков. В то же время в Японии на мальчиков возлагают больше надежд и ожиданий в отношении дисциплины и уважения в связи с их будущей карьерой», – поясняет старший научный сотрудник лаборатории детской психологии и цифровой социализации ФНЦ ПМИ Дарья Бухаленкова. Она отметила, что на примере данного исследования можно увидеть, как ожидания взрослых, обусловленные культурными нормами и ценностями, оказывают влияние на развитие детей.

    Стоит отметить, что при адаптации ребенка к школе одной из самых важных проблем психологи и педагоги называют не проблемы с чтением, письмом и счетом, а отсутствие навыков саморегуляции, таких как действовать по правилам, сидеть за партой и слушать учителя на протяжении всего урока, поднимать руку и дожидаться, когда вызовут, чтобы ответить, переходить от выполнения одного задания к другому и т. д. Значение саморегуляции для успешного обучения детей в школе универсально для всех культур, однако разнообразные практики воспитания и социальные убеждения могут приводить к особенностям развития способности контролировать свое поведение у детей.

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    19 сентября 2024, 18:17 • Новости дня
    Столтенберг рассказал хорошую и плохую новость про финансирование НАТО

    Столтенберг: Страны НАТО должны тратить на оборону больше 2% ВВП

    Столтенберг рассказал хорошую и плохую новость про финансирование НАТО
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны – члены альянса увеличить расходы на оборону. Об этом он заявил в своей прощальной речи в Брюсселе.

    По словам Столтенберга, нынешний норматив в 2% ВВП уже недостаточен для обеспечения безопасности альянса, передает ТАСС

    «Хорошая новость заключается в том, что мы выполнили обещание, данное нами десять лет назад. Но плохая новость заключается в том, что этого больше недостаточно, чтобы обеспечить нашу безопасность», – заявил он.

    Напомним, что срок полномочий Столтенберга истекает в конце сентября.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал недальновидными и опасными заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможных ударах по России западным оружием, подчеркнув, что такие высказывания игнорируют предупреждения президента Владимира Путина.

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    19 сентября 2024, 20:12 • Новости дня
    Кадыров заявил, что Илон Маск отключил ему Cybertruck
    Кадыров заявил, что Илон Маск отключил ему Cybertruck
    @ RKadyrov_95

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Илон Маск отключил ему подаренный электропикап Cybertruck.

    «Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удаленно их отключает», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

    По его словам, Cybertruck, который был оснащен пулеметом и отправлен в зону СВО, прекрасно справлялся с боевыми задачами и демонстрировал хорошую защиту экипажа. Однако недавно Маск удаленно отключил машину.

    Ранее Кадыров заявлял, что Маск подарил ему Cybertruck, а затем бизнесмен опроверг эту информацию.

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    20 сентября 2024, 09:54 • Новости дня
    Расследовано убийство американского военкора Рассела Бентли в Донецке
    Расследовано убийство американского военкора Рассела Бентли в Донецке
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по убийству Рассела Бентли, в котором обвиняются четверо военнослужащих России, применивших физическое насилие и пытки.

    Главным военным следственным управлением СК обвиняются военнослужащие Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов в нарушении полномочий, применении насилия и укрывательстве преступления, говорится в Telegram-канале СК.

    Следствие установило, что 8 апреля 2024 года в Донецке Вансяцкий, Агальцев и Иорданов применили физическое насилие и пытки к Бентли, что привело к его смерти. В тот же день Вансяцкий и Агальцев взорвали автомобиль с его телом. На следующий день Бажин переместил останки Бентли, чтобы скрыть преступление.

    Обвиняемые в данный момент знакомятся с материалами дела. После этого дело будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

    Американский журналист и доброволец Рассел Бентли, сотрудничавший с агентством Sputnik, погиб в Донецке в апреле 2024 года. Позднее Главное военное следственное управление СК России задержало подозреваемых в убийстве американского добровольца Рассела Бентли с позывным «Техас», который воевал на стороне ДНР.

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    20 сентября 2024, 12:44 • Новости дня
    Эксперт: Пентагон хоронит «план победы» Зеленского

    Политолог Скачко: Заявление Пентагона о неспособности западных ракет принести победу Киеву хоронит план Зеленского

    Эксперт: Пентагон хоронит «план победы» Зеленского
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Пентагона о неспособности западных ракет принести Киеву победу неслучайно. Либо в Вашингтоне придумали очередное прикрытие и дымовую завесу перед объявлением ключевого решения, либо администрация Джо Байдена «включила задний ход» и передумала снимать ограничения для ВСУ. Если верна вторая версия, то США уже «похоронили» план Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Вашингтон прокачивает собственные навыки в политической риторике», – считает украинский политолог Владимир Скачко. Он напомнил, что на следующей неделе, 26 сентября, должна состояться встреча Джо Байдена с Владимиром Зеленским, где последний, как ожидается, представит «план победы» Украины. Один из пунктов инициативы предполагает получение Киевом санкции на нанесение дальнобойных ударов по России.

    На этом фоне заявление Пентагона о неспособности западных ракет принести Киеву победу неслучайно, полагает собеседник. Скачко объясняет подобную риторику двумя версиями. «Либо это очередное прикрытие и дымовая завеса перед объявлением ключевого решения, либо в США «включили задний ход» и передумали снимать ограничения для ВСУ», – уточнил политолог.

    «Если верной окажется вторая версия, то можно говорить о том, что Пентагон «похоронил» план Зеленского, – иронично отметил спикер. – Хотя не всю инициативу, но один из важных для Киева пунктов. В качестве утешительного приза украинским властям могут передать оружие и деньги, а также пообещать «скорое» приглашение страны в НАТО».

    Эксперт призвал дождаться встречи Байдена с Зеленским – тогда станет понятным, чем именно была вызвана риторика представителя Пентагона. «Однако до тех пор стоит ожидать, что американские чиновники продолжат «жевать жвачку» и делать подобные заявления, поскольку им важно заполнять информационную дыру», – заключил Скачко.

    Ранее Пентагон исключил влияние ударов ВСУ вглубь России на ход конфликта. «Это не серебряная пуля. Это не то одно вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    Она также назвала «заблуждением» предположение о том, что снятие этого запрета позволит Украине вернуть утраченные территории. Кроме того, представитель Пентагона в очередной раз указала на то, что США по-прежнему придерживаются политики, которая не разрешает Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по России.

    Напомним, после прошедших переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Британии Киром Стармером в Вашингтоне заявили, что не готовы объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием по России. Незадолго до этого Владимир Путин предупреждал, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.

    Тем временем Владимир Зеленский накануне сообщил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. Инициатива подразумевает в том числе получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сочли план нереализуемым.

    Коментарии (5)
    19 сентября 2024, 18:09 • Новости дня
    Российский софт назвали дорогим и уступающим западному

    Во ФСТЭК пожаловалась на низкое качество и дороговизну импортозамещенного софта

    Российский софт назвали дорогим и уступающим западному
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Программное обеспечение (ПО), которое российские разработчики создали в рамках импортозамещения, неоправданно дорого и уступает по качеству зарубежным аналогам, заявил заместитель директора Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Виталий Лютиков на пленарной сессии BIS Sammit.

    Так, он отметил, что производители отечественного софта подняли цены «в десятки раз», когда поняли, что конкуренция на рынке отсутствует. При этом директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух, подтвердил сам факт роста цен, передает РБК.

    Ранее сообщалось, что Минцифры обсуждает возможность введения платы за использование зарубежного софта коммерческими предприятиями.

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    20 сентября 2024, 02:31 • Новости дня
    Гражданин США рассказал о планах военного переворота в Белоруссии

    Осужденный в Белоруссии гражданин США Зенкович рассказал о планах совершить «классический военный переворот»

    Гражданин США рассказал о планах военного переворота в Белоруссии
    @ NEWS.BY: новости Беларуси и мира/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданин США Юрий Зенкович, осужденный в Белоруссии по делу о заговоре с целью захвата власти, попросил президента Белоруссии Александра Лукашенко о помиловании, а также рассказал о планах совершить «классический военный переворот».

    «Прошу прощения у Александра Григорьевича Лукашенко за то, что пытался сделать. Я хотел бы воспользоваться случаем и обратиться к нему с просьбой помиловать меня и дать мне возможность вернуться к своей семье, к своим близким», – приводит слова Зенковича ТАСС со ссылкой на «Беларусь-1».

    Его заявление вошло в фильм «Убийственный заговор. Цель – Лукашенко». Обращаясь к кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу, Зенкович попросил их помочь добиться его возвращения в Хьюстон.

    Кроме того, Зенкович рассказал, что планировался «классический военный переворот», в ходе которого мятежные военные подразделения должны были блокировать Минск. Острошицкий Городок, где расположена резиденция Лукашенко, собирались блокировать танковым батальоном. При этом «в случае сопротивления предполагалось устранить людей».

    Вторая часть мятежников должна была захватить центр Минска. «Если военные откажутся стрелять в главу государства, то были подготовлены группы радикалов, которые готовы были расстрелять вертолет президента при взлете либо при посадке из крупнокалиберного пулемета», – сказал Зенкович, добавив, что рассматривался план и по расстрелу кортежа Лукашенко из гранатомета, но был отклонен.

    В случае неудачи для торга и давления планировали использовать заложников, «в частности, звучало имя Николая Лукашенко» – младшего сына президента Белоруссии. Были определены списки чиновников для интернирования. «Если лица, перечисленные в этом списке, оказывали бы сопротивление, естественно, армия применяет армейские способы. Это значит просто пуля в лоб», – сказал он.

    Заговорщики считали военный переворот «единственным шансом исправить те ошибки, которые были допущены Тихановской и ее людьми». При этом «цена вопроса составляла порядка 10 млн долларов»: по 3 млн – военным, радикальным группам и боевикам в Белоруссии, 1 млн «оставался в резерве на случай непредвиденных расходов». Деньги искали на Украине, в Израиле и США, сам Зенкович «вел переговоры с Игорем Коломойским», которого рассматривали как «олигарха, который вкладывается в различные рискованные проекты». Рассчитываться за помощь собирались «путем приватизации государственных предприятий и передачи их в руки иностранцам».

    В апреле 2021 года ФСБ России задержала двух человек, готовивших военный переворот и устранение президента Белоруссии, планировавших разграбить и присвоить имущество Лукашенко. Сам Лукашенко обвинил в готовившемся покушении спецслужбы США. В 2022 году юриста Зенковича приговорили к 11 годам колонии усиленного режима по делу о заговоре и захвату государственной власти в стране.

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