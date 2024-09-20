Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.0 комментариев
В Тутаеве арестовали восемь человек за неповиновение полиции
В Тутаеве арестовали восемь человек за неповиновение полиции после массовых задержаний
Суд признал восемь человек виновными в неповиновении законному распоряжению полиции. Суд назначил им административный арест сроком на семь суток, сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.
Как стало известно, группа граждан собралась в городском парке, некоторые из них были вооружены травматическим оружием. Прибывшие на место сотрудники полиции попытались установить личности участников акции и проверить их на наличие запрещенных предметов, однако столкнулись с активным сопротивлением, передает ТАСС.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было задержано 21 человек. В отношении восьми из них были составлены административные протоколы по статье о неповиновении полиции. Суд признал их виновными и назначил максимальное наказание, предусмотренное данной статьей Кодекса об административных правонарушениях.
По данным пресс-службы УМВД по Ярославской области, задержанные вели себя агрессивно, оказывали сопротивление сотрудникам полиции и пытались скрыться с места происшествия. У некоторых из них были изъяты травматическое оружие и другие опасные предметы.
Напомним, в четверг в городе Тутаеве Ярославской области 13 граждан арестованы по административной статье о неповиновении полиции на семь суток.