События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.0 комментариев
Чернышенко спрогнозировал рост внутреннего туризма в России в 2025 году
Чернышенко заявил о продолжении роста внутреннего туризма в России в следующем сезоне
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выразил уверенность в продолжении роста внутреннего туризма в России в 2025 году, отметив ежегодный прирост на уровне 15%, что способствует реализации нацпроекта к 2030 году.
Как передает РИА «Новости», вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил о прогнозируемом продолжении роста внутреннего туризма в 2025 году. Он отметил, что ежегодный прирост составляет минимум 15%, и уверен, что такая динамика сохранится. Это позволяет рассчитывать на достижение целей национального проекта, предусматривающего увеличение туристического потока до 140 млнв поездок в год к 2030 году.
Чернышенко подчеркнул, что речь идет именно о внутреннем туризме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Камчатка стала одной из главных туристических точек России, а официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что россиянам следует лучше узнать свою страну, так как возможности внутреннего туризма только начинают раскрывать свой потенциал. Глава республики Сергей Меликов сообщил о росте турпотока в Дагестан на 15% ежегодно.