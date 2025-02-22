Чернышенко спрогнозировал рост внутреннего туризма в России в 2025 году

Чернышенко заявил о продолжении роста внутреннего туризма в России в следующем сезоне

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил о прогнозируемом продолжении роста внутреннего туризма в 2025 году. Он отметил, что ежегодный прирост составляет минимум 15%, и уверен, что такая динамика сохранится. Это позволяет рассчитывать на достижение целей национального проекта, предусматривающего увеличение туристического потока до 140 млнв поездок в год к 2030 году.

Чернышенко подчеркнул, что речь идет именно о внутреннем туризме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Камчатка стала одной из главных туристических точек России, а официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что россиянам следует лучше узнать свою страну, так как возможности внутреннего туризма только начинают раскрывать свой потенциал. Глава республики Сергей Меликов сообщил о росте турпотока в Дагестан на 15% ежегодно.