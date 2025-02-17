Эксперт: Камчатка стала одной из главных туристических точек России

Политолог Линдигрин: На Камчатке запускаются преображающие край проекты

Tекст: Олег Исайченко

«При прямой поддержке президента Владимира Путина на Камчатке запускаются проекты, которые работают на преображение края. Программы способствуют всестороннему развитие региона: от подготовки кадров до туризма. Дальний Восток имеет стратегическое значение, он всегда находится под пристальным контролем главы государства», – пояснила Наталья Линдигрин, политолог, эксперт ЭИСИ.

«Камчатка стала одной из основных туристических точек притяжения России. А развитие инфраструктуры, в том числе, строительство трассы между Петропавловском и Усть-Камчатском позитивно скажется на увеличении потока туристов. Поэтому так важно поддержать эту инициативу», – заметила собеседница.

«В целом за время работы на посту главы Камчатки Владимир Солодов достиг значительных успехов, которые могут увидеть и жители, и гости края. Новый терминал международного аэропорта «Елизово» откроется 1 апреля и сможет принимать 1,5 млн пассажиров в год», – напомнила аналитик.

«Кроме того, были построены 12 рыбоперерабатывающих заводов и восемь судов, на воду спущен траулер «Виктор Гаврилов» – самое крупное рыболовецкое судно России. В рамках проекта «Профессионалитет» создан лучший на Дальнем Востоке кластер по подготовке кадров для горнорудной промышленности. И набранный темп развития нельзя снижать», – резюмировала она.

В понедельник президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. «Первое, главное, относительно того, что касается людей, – это рост ожидаемой продолжительности жизни. За пять лет мы прибавили три года и вышли на уровень 71,5», – доложил глава региона.

Кроме того, губернатор привел цифры, свидетельствующие об экономическом развитии края. «У нас валовой региональный продукт за пять лет вырос в полтора раза. За последний год – 104,4%, находимся в положительной зоне», – продолжил Солодов. «Отдельно хотел горнорудную промышленность здесь выделить. Крупный объект Быстринская горная компания реализует, 50 млрд рублей вложит», – сообщил он.

Также Солодов акцентировал внимание на помощи участникам СВО и их семьям. «Целая комплексная программа региональной поддержки действует, в том числе выдаем земельные участки. Уже 107 земельных участков сейчас выдано, еще 13 оформляется», – пояснил Солодов, передав Путину привет от бойцов 40-й бригады морской пехоты.