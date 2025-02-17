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Губернатор Камчатки передал Путину привет от бойцов 40-й бригады морской пехоты
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов передал привет президенту России Владимиру Путину от военнослужащих 40-й гвардейской бригады морской пехоты, отметив героизм командира штурмового отряда Хантемира Султанова.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов передал привет президенту Владимиру Путину от военнослужащих 40-й гвардейской бригады морской пехоты, сообщает ТАСС. «Меня наши бойцы 40-й бригады морской пехоты, буквально вчера созванивался с ними, просили вам передать привет персональный. Они после освобождения Великой Новоселки сейчас двигаются на север по прилегающим населенным пунктам. Конечно, настоящие герои», – сказал он.
Солодов также отметил героизм командира штурмового отряда Хантемира Султанова. По словам губернатора, Султанов, несмотря на ампутацию ноги после ранения в 2023 году, достойно командует отрядом с протезом. «Конечно, в этот момент понимаешь, что такие герои – наследники легендарных наших советских героев», – добавил Солодов.
Губернатор подчеркнул, что такие истории лишь укрепляют желание популяризировать их через книги, чтобы народ знал о настоящих героях своего времени.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина и Солодова.