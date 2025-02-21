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    Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже – этот проект Трампа всецело поддержать.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский пошел против Трампа

    Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Большая игра в Арктике началась

    Новый президент США, который, судя по всему, знает географию лучше, чем жертвы ЕГЭ, смотрит на Гренландию и Канаду и видит, как будет выглядеть Арктика, когда все эти страны будут США. Тогда она будет просто внутренним русско-американским морем.

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    21 февраля 2025, 14:12 • Новости дня

    ЕК предложила следить за танкерами России с помощью спутников и дронов

    Еврокомиссия предложила создать систему мониторинга моря для слежки за танкерами России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еврокомиссия предложила использовать спутники и морские беспилотники для наблюдения за российскими танкерами и слежки за подозрительной активностью на море.

    Еврокомиссия предложила создать общеевропейскую систему мониторинга, сообщает ТАСС.

    Инициатива предполагает использование космического наблюдения через спутниковую систему Copernicus для выявления подозрительной активности на море и слежки за российскими танкерами. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс подчеркнул, что это позволит более эффективно отслеживать морские угрозы.

    Кубилюс отметил, что помимо спутников, для этих целей должны быть задействованы морские военные и гражданские беспилотники.

    Он заявил: «Космическое наблюдение позволит нам выявлять подозрительную активность на море». Инициатива направлена на повышение безопасности и предотвращение возможного ущерба для подводных кабелей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз в рамках 15 пакетов санкций ограничил 79 танкеров, перевозящих нефть и метан. ВЗГЛЯД сообщал, что провокация в Балтийском море сделана ради попытки нефтяной блокады России. ВЗГЛЯД также писала, что российские морские поставки нефти снизились на 11% с октября.

    20 февраля 2025, 09:24 • Новости дня
    Бербок обвинила Трампа в абсурдных высказываниях о Зеленском
    Бербок обвинила Трампа в абсурдных высказываниях о Зеленском
    @ Christian Spicker/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью каналу ZDF жестко отреагировала на слова американского лидера о Владимире Зеленском, отвергнув их как полные абсурда и упрекнув президента США в отрыве от реальности.

    Бербок резко отреагировала на заявления президента США, назвавшего Владимира Зеленского диктатором, передает РИА «Новости».

    Она охарактеризовала слова американского лидера как «полный абсурд», подчеркнув, что такие высказывания далеки от реальности.

    Бербок также отметила, что Трамп, по ее мнению, «строчит твиты» и не видит реальный мир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов», а тот в ответ заявил: «Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас – то прямо сейчас никак не получится». Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук выступил с требованием не обсуждать проведение выборов в стране.

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    20 февраля 2025, 19:07 • Новости дня
    Венгрия решила не поддерживать продление санкций ЕС против России

    Сийярто: Венгрия не поддержит на встрече ЕС продление санкций против России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгрия не поддержит на встрече глав МИД ЕС решение о продлении санкций против России, считая, что это может помешать российско-американским переговорам по Украине, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

    Сийярто в интервью телекомпании М1 сообщил, что его страна откажется поддержать продление индивидуальных санкций ЕС против России. Венгрия считает, что подобное решение может осложнить российско-американские переговоры по Украине. Сийярто подчеркнул, что встреча глав внешнеполитических ведомств ЕС состоится 24 февраля в Брюсселе, но Венгрия выступает против спешного принятия решения о санкциях, передает ТАСС.

    Санкции против российских физических и юридических лиц истекают 15 марта, однако представители ЕС намерены принять решение об их продлении уже в конце февраля. Венгрия предлагает подождать до марта, чтобы дать возможность успешного начала переговоров между Россией и США. Сийярто также отметил, что страна не допустит решений, которые могут осложнить эти переговоры.

    «Мы не согласимся на продление в понедельник, и поэтому никаких решений Евросоюза на этот счет не будет», – заявил Сийярто, подчеркивая, что у ЕС есть возможность подождать с решением до марта.

    В среду Сийярто выразил надежду, что новая администрация США отменит санкции против России, которые наносят ущерб энергетическому сотрудничеству между Будапештом и Москвой. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что санкции Евросоюза против России должны быть отменены, так как за три года экономика страны потеряла 19 млрд евро.

    Премьер Британии Кир Стармер призвал к санкционному давлению на Москву с целью «сокрушить военную машину» России, а госсекретарь США Марко Рубио и глава дипломатии ЕС Кая Каллас согласовали усиление давления на Россию ради «справедливого мира» на Украине.

    Коментарии (5)
    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


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    20 февраля 2025, 21:46 • Новости дня
    The Economist: Нормализация отношений России и США стала кошмаром для Европы

    The Economist: Нормализация отношений России и США стала «худшим кошмаром» для Европы

    The Economist: Нормализация отношений России и США стала кошмаром для Европы
    @ economist.com

    Tекст: Валерия Городецкая

    Журнал The Economist выпустил обложку с изображением президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, заявив, что Европу постиг «худший кошмар».

    Британский журнал The Economist опубликовал обложку с изображением Путина и президента США, сидящих во главе стола, передает «Газета.Ru». Подпись к изображению гласит, что европейский регион столкнулся с «худшим кошмаром».

    Журнал сообщает, что недавние события стали самыми мрачными для Европы с момента падения железного занавеса, и их последствия еще не осознаны в полной мере. В материале говорится, что Украину «распродают», Россию «реабилитируют» и больше нельзя быть уверенным в поддержке Америки в случае военного конфликта в Европе.

    По оценке журнала, на фоне нормализации отношений между Россией и США американский лидер, вероятно, готов оставить Украину, обвиняя ее в конфликте. Европейские страны обеспокоены такими шагами США, которые ставят под сомнение их приверженность защите НАТО при любых обстоятельствах, пишет издание.

    По мнению авторов статьи, проблема заключается в том, что если Европа подвергнется нападению со стороны России и обратится за помощью к Америке, то в ответ на это Трамп спросит, какая ему от этого выгода.

    Напомним, первые после начала СВО переговоры делегаций России и США состоялись в Эр-Рияде. Стороны договорились о продолжении контактов и нормализации работы дипведомств. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем и почему у российской стороны более сдержанные ожидания от его итогов.

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    19 февраля 2025, 13:03 • Новости дня
    ЕС ввел запрет на вещание восьми российских СМИ

    ЕС запретил вещание восьми российских СМИ в рамках 16-го пакета санкций

    ЕС ввел запрет на вещание восьми российских СМИ
    @ IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз в рамках нового пакета санкций запретил вещание восьми российских СМИ и отключил 13 российских банков от SWIFT.

    Евросоюз ввел новый, шестнадцатый по счету, пакет санкций против России, сообщает ТАСС. Одним из ключевых пунктов этого пакета стало введение запрета на вещание восьми российских средств массовой информации на территории стран ЕС.

    По данным агентства AFP, еще одной значительной мерой стало отключение тринадцати российских банков от международной платежной системы SWIFT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия закрыла бюро Первого канала в Берлине, в связи с чем российские СМИ начали обсуждать возможные причины такого решения. Однако, как сообщалось, МИД Германии опроверг данную информацию и заявил, что бюро продолжает свою работу без изменений.

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    20 февраля 2025, 11:15 • Новости дня
    Politico: Фон дер Ляйен внедряет президентский стиль управления Евросоюзом
    Politico: Фон дер Ляйен внедряет президентский стиль управления Евросоюзом
    @ Christoph Hardt/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен усиливает контроль и централизацию власти, ограничивая свободу действий своих коллег и создавая президентский стиль управления, пишет Politico.

    В день инаугурации президента США Дональда Трампа коммуникационные советники комиссаров ЕС получили строгие указания от кабинета фон дер Ляйен, передает Politico.

    Им разрешили только репостить сообщение главы Европейской комиссии без добавления собственных слов. Этот случай отражает растущий контроль, который фон дер Ляйен осуществляет над комиссией, как отмечает ряд источников в ЕС.

    Фон дер Ляйен, начинающая второй пятилетний срок, усиливает централизованный подход в управлении, который многие видят как переход к президентской модели. Это сопровождается ограничением свободы действий комиссаров и уменьшением числа представителей организации. Например, ее команда скрыла информацию о ее болезни пневмонией в январе.

    Кроме того, фон дер Ляйен не раскрыла переписку с главой Pfizer, связанную с переговорами по контрактам на вакцины во время пандемии COVID-19, что вызвало критику омбудсмена ЕС. Она также ограничила доступ к определенным документам, что вызвало протесты со стороны экологической организации ClientEarth.

    Критики указывают на излишнюю централизованность в принятии решений, включая планы по контролю над фондом ЕС в 1,2 трлн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии заявила, что ЕК планирует увеличить оборонные расходы и военные возможности Киева. Также она заявила о вступлении мира в период жесткой конкуренции за ресурсы и технологии

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    19 февраля 2025, 03:45 • Новости дня
    США обещали Европе сохранить санкции против России до сделки по Украине

    Рубио заявил союзникам в Европе о намерении США сохранить санкции против России до соглашения по Украине

    США обещали Европе сохранить санкции против России до сделки по Украине
    @ Freddie Everett/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил европейским союзникам, что санкции против России будут сохраняться как минимум до заключения соглашения по Украине, передает Bloomberg.

    «Рубио сообщил европейским союзникам, что администрация (США) сохранит санкции в отношении России, по крайней мере, до тех пор, пока не будет достигнута сделка по урегулированию конфликта на Украине», – пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    Рубио провел телефонный разговор с группой европейских коллег после того, как он вместе с другими американскими чиновниками встретился с российскими представителями в Саудовской Аравии.

    Госдеп сообщал, что Рубио говорил с главами внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии и Франции, а также с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

    После переговоров в Эр-Рияде Рубио заявил журналистам, что встреча с россиянами была «первым шагом на долгом и трудном, но важном пути». Он отметил, что «уже три с половиной года не было никаких регулярных контактов между Соединенными Штатами и Россией», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что Западу, включая Евросоюз, придется отменять антироссийские санкции в случае урегулирования конфликта на Украине.

    Встречав Эр-Рияде продлилась 4,5 часа, в составе российской делегации были министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Интересы США представляли Рубио, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

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    19 февраля 2025, 15:07 • Новости дня
    СВР сообщила о планах Киева совершить теракты против дипмиссий России в Европе

    Tекст: Александра Юдина

    Служба внешней разведки России обвинила киевские власти в планировании терактов против российских диппредставительств в Европе, включая Германию, страны Балтии и Скандинавии.

    СВР предупредила о возможных террористических актах, которые киевские власти могут предпринять против дипломатических представительств России в Европе, передает ТАСС.

    По данным СВР, Украина рассматривает такой шаг для срыва переговоров с Москвой, если они потребуют от Киева значительных уступок. В пресс-бюро СВР подчеркнули, что вероятность атак наиболее высока в Германии, странах Балтии и Скандинавии.

    В Европе, по информации СВР, с тревогой отмечают нежелание Украины идти на компромиссы и рассматриваются различные варианты, включая экстремальные меры.

    Также СВР указала, что в европейских столицах не имеется ни намека на осуждение планируемых действий Киева. Вместо этого европейские политики делают циничные выводы о необходимости повышения бдительности для предотвращения подрыва урегулирования украинского кризиса, от которого устала Европа.

    Ранее Службе внешней разведки России заявили, что европейские столицы выразили беспокойство по поводу отказа Украины идти на компромисс с Россией ради урегулирования конфликта.

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    19 февраля 2025, 10:15 • Новости дня
    Захарова призвала Западную Европу покаяться в реинкарнации нацизма
    Захарова призвала Западную Европу покаяться в реинкарнации нацизма
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова заявила о необходимости признания Западной Европой своей вины в поддержке неонацизма и пересмотре итогов Нюрнбергского процесса.

    По ее словам, Западной Европе необходимо признать свои ошибки и покаяться за «реинкарнацию нацизма», передает радио Sputnik.

    Захарова указала на то, что Европа должна осознать, что оказалась в тупике, поддерживая неонацистов и поставляя оружие экстремистам.

    Она отметила, что Запад способствует распространению неонацизма как напрямую, финансируя соответствующие движения, так и косвенно, ставя под сомнение результаты Нюрнбергского процесса.

    Захарова также добавила, что политическая поддержка, оказанная Западом экстремистам, подрывает основные принципы демократии и прав человека.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Западу не удастся избежать ответственности за поддержку нацистского режима на Украине под защитой ядерного зонтика.

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    19 февраля 2025, 11:39 • Новости дня
    Послы ЕС одобрили 16-й пакет санкций против России

    Tекст: Александра Юдина

    Постоянные представители стран Евросоюза согласовали новый, 16-й пакет санкций против России, который стал ответом на продолжающийся конфликт на Украине, сообщил источник в Совете ЕС.

    Новый санкционный пакет был утвержден постоянными представителями 27 стран Евросоюза, передает ТАСС.

    Дипломат, пожелавший остаться анонимным, подтвердил, что санкции были согласованы в течение утреннего заседания. Однако подробности о содержании и конкретных мерах нового пакета санкций пока не раскрываются.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что санкции Евросоюза против России должны быть отменены, так как за три года экономика страны потеряла 19 млрд евро.

    Премьер Британии Кир Стармер призвал к санкционному давлению на Москву с целью «сокрушить военную машину» России, а госсекретарь США Марко Рубио и глава дипломатии ЕС Кая Каллас согласовали усиление давления на Россию ради «справедливого мира» на Украине.

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    19 февраля 2025, 15:56 • Новости дня
    ЕС вместо последствий пандемии решил профинансировать оборону

    ЕС перенаправит 93 миллиарда евро с восстановления после COVID-19 на оборонные нужды

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз обсуждает возможность использования 93 млрд евро из Европейского механизма восстановления для финансирования оборонных расходов, пишет Financial Times.

    ЕС рассматривает возможность перенаправления 93 млрд евро из неиспользованных средств Европейского механизма восстановления (RRF) в оборонный сектор, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, передает РИА «Новости».

    Эти средства изначально были выделены для экономического восстановления после пандемии COVID-19, однако теперь обсуждается их использование для усиления военного потенциала.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль намерен внимательно отслеживать возможное появление в Европейском союзе совместных оборонных планов и создание собственной армии.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что для создания оборонной системы вне НАТО странам ЕС придется увеличить расходы на оборону до 8–10% ВВП.

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    19 февраля 2025, 21:23 • Новости дня
    ЕС не принял решения об отправке войск на Украину

    Науседа: ЕС отложил решение об отправке войск на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры стран Европейского союза не приняли решения об отправке войск на Украину во время онлайн-саммита, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа

    Науседа в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел портал LRT (Литовское радио и телевидение), отметил необходимость предварительного согласования условий и сроков возможного ввода миротворцев, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что присутствие военных инструкторов на Украине уже одобрено, но вопрос о более масштабной военной операции пока остается нерешенным.

    Президент Литвы добавил, что литовские власти консультируются с Министерством иностранных дел и Министерством обороны относительно возможного ввода войск. Основной вопрос, который предстоит решить, – это условия и стадия, на которой миротворцы могли бы быть направлены на Украину.

    Кроме того, литовский лидер подчеркнул, что на саммите обсуждались различные форматы возможного присутствия войск стран ЕС на Украине.

    Ранее Польша предостерегла соседей России от ввода войск на Украину. Газета The Times писала, что Британия и Франция поддерживают отправку значительных войск НАТО на Украину при достижении перемирия, в то время как Германия и другие страны выражают несогласие с этой инициативой.

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    19 февраля 2025, 14:47 • Новости дня
    Лавров: Москва обеспокоена всплеском неонацизма на Украине, в ЕС и Канаде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия намерена усилить международные усилия по борьбе с неонацизмом и дискриминацией, особенно на Украине, в странах ЕС и Канаде, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров в своем заявлении на правительственном часе в Госдуме подчеркнул необходимость объединения международных усилий против неонацизма, русофобии и других форм расовой и религиозной нетерпимости, передает ТАСС.

    Особое беспокойство вызывают случаи этих явлений на Украине, в странах Прибалтики, а также в Канаде, где находятся украинские националисты, сбежавшие от правосудия в 1940-е годы, отметил он.

    Лавров подчеркнул, что Россия будет активно работать с международными партнерами, чтобы противостоять попыткам Запада влиять на международную повестку, особенно касающуюся Украины. Важную роль в этом процессе играет Группа двадцати (G20), где Россия совместно с партнерами по БРИКС и другими странами глобального Юга успешно противостоит дискриминационным решениям в области экономики, финансов, торговли и климата.

    Министр упомянул, что ближайшие заседания министров иностранных дел G20 состоятся в Йоханнесбурге. Он отметил, что Россия и ее союзники в этой группе пресекают попытки Запада навязать свои решения и украинизировать повестку дня, что может негативно сказаться на международных отношениях и сотрудничестве.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила о необходимости признания Западной Европой своей вины в поддержке неонацизма и пересмотре итогов Нюрнбергского процесса.

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    19 февраля 2025, 09:55 • Новости дня
    Politico: Брюссель захлестнула волна насилия из-за мафиозных войн

    Власти Брюсселя обеспокоены волной насилия из-за мафиозных войн в городе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Брюсселе наблюдается рост насилия из-за мафиозных войн, власти города обеспокоены ситуацией и требуют дополнительной поддержки полиции, пишет Politico.

    Власти Брюсселя обратили внимание на серьезное увеличение уровня насилия в городе, что связано с борьбой мафии за передел сфер влияния, сообщает ТАСС.

    По данным издания Politico, правоохранительные органы испытывают трудности и требуют ускоренной поддержки от властей страны, чтобы справиться с текущей ситуацией. Прокурор Брюсселя Жюльен Муаниль отметил: «Честно говоря, ситуация достаточно катастрофическая». Он подчеркнул, что полиция сталкивается с проблемой ограниченности ресурсов, в то время как в войнах мафии все чаще используется боевое оружие.

    С начала февраля в Брюсселе произошло несколько перестрелок, в результате которых погибли два человека и трое получили ранения. Местные власти связывают рост преступности с войной наркомафии за территорию. Министр безопасности и внутренних дел Бельгии Бернар Кентен заявил о намерении работать вместе с министром юстиции Аннелис Верлинден над решением проблемы насилия, связанного с наркотиками. Он пообещал усилить штат городской полиции, однако прокурор Муаниль скептически отозвался об этих обещаниях, задав вопрос, когда и сколько офицеров будет отправлено в Брюссель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Брюсселе утром неизвестные открыли стрельбу у станции метро Clemenceau, при этом никто не пострадал, но несколько станций метро закрыты. В столице Бельгии власти усилили меры безопасности в связи со стрельбой в центре Брюсселя, где неизвестный из автоматического оружия застрелил по меньшей мере двух человек, еще несколько ранены.

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    20 февраля 2025, 22:03 • Новости дня
    Белый дом призвал Европу активизироваться в поддержке Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон призвал Европейский союз активизироваться в оказании военной помощи киевскому режиму вместо США, заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

    Уолтц заявил о неприемлемости дальнейшего оказания военной помощи Украине за счет США, передает ТАСС.

    Американские налогоплательщики не должны продолжать нести бремя расходов на войну на Украине и оборону Европы, считает Белый дом. По словам Уолтца, США поддерживают обязательства по пятой статье Устава НАТО, однако пришло время для их европейских союзников взять на себя больше ответственности.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал ЕС предпринять конкретные действия, чтобы занять место за столом переговоров по Украине.

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    18 февраля 2025, 21:56 • Новости дня
    Стало известно о подготовке ЕС пакета помощи Киеву на 6 млрд евро

    Politico: ЕС готовит пакет военной помощи Украине на 6 млрд евро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз планирует усилить военный потенциал Украины, предоставив пакет помощи на сумму не менее 6 млрд евро, включающий системы ПВО и 1,5 млн артиллерийских снарядов, пишет Politico.

    ЕС готовит новый пакет военной помощи для Украины на сумму не менее 6 млрд евро, сообщает Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов, передает РИА «Новости». Этот шаг направлен на укрепление стратегических позиций Киева на фоне начавшихся переговоров между Россией и США.

    В материале говорится, что в готовящийся пакет могут войти современные системы противовоздушной обороны и 1,5 млн артиллерийских снарядов. Такой значительный объем помощи может быть представлен перед визитом делегации Еврокомиссии в Киев, который запланирован на 24 февраля.

    Ранее Bloomberg сообщало, что крупнейшие государства Европы могут потратить 3,1 трлн долларов на защиту Украины и расширение собственных вооруженных сил в ближайшее десятилетие.

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

      В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?

    • Зеленский против США: чья возьмет?

      Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

    • Россия нашла подход к новым властям Сирии

      Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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