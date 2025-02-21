ЕК предложила следить за танкерами России с помощью спутников и дронов

Еврокомиссия предложила создать систему мониторинга моря для слежки за танкерами России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Еврокомиссия предложила создать общеевропейскую систему мониторинга, сообщает ТАСС.

Инициатива предполагает использование космического наблюдения через спутниковую систему Copernicus для выявления подозрительной активности на море и слежки за российскими танкерами. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс подчеркнул, что это позволит более эффективно отслеживать морские угрозы.

Кубилюс отметил, что помимо спутников, для этих целей должны быть задействованы морские военные и гражданские беспилотники.

Он заявил: «Космическое наблюдение позволит нам выявлять подозрительную активность на море». Инициатива направлена на повышение безопасности и предотвращение возможного ущерба для подводных кабелей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз в рамках 15 пакетов санкций ограничил 79 танкеров, перевозящих нефть и метан. ВЗГЛЯД сообщал, что провокация в Балтийском море сделана ради попытки нефтяной блокады России. ВЗГЛЯД также писала, что российские морские поставки нефти снизились на 11% с октября.