Макрон выразил готовность к переговорам с Путиным

Tекст: Антон Антонов

«Разумеется, я вновь буду говорить с Владимиром Путиным, если такой разговор будет полезен для переговоров об урегулировании ситуации на Украине», – приводит слова Макрона ТАСС со ссылкой на La Depeche.

Он уточнил, что разговор будет возможен «в подходящий момент в цикле грядущих переговоров», передает РИА «Новости».

На прошлой неделе состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне. Во вторник в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США.

Переговоры России и США вызвали бурную негативную реакцию в Европе. Макрон созвал саммит европейских лидеров в попытке выработать ответ на давление со стороны Вашингтона. Общий тон публикаций в западных СМИ показывает, что Брюссель и Киев напуганы стремительным развитием диалога Москвы и Вашингтона.

Путин и Макрон в последний раз говорили друг с другом в сентябре 2022 года. В ноябре 2024 года Путин и канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года также провели телефонные переговоры, разговор состоялся по инициативе Берлина.