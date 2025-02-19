Можно быть уверенным, что, если Россия и США оставят Турцию, так же как и Европу, за бортом переговорного процесса, Эрдоган будет вставлять этому процессу все возможные палки в колеса. Просто чтобы набить себе цену.0 комментариев
Путину показали док-станцию для вертолетных БПЛА
Путин ознакомился с док-станцией для вертолетных БПЛА на «Радар ммс»
Президенту России Владимиру Путину на НПП «Радар ммс» продемонстрировали инновационную полностью автономную роботизированную док-станцию для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вертолетного типа
Во время посещения Путиным Научно-производственного предприятия (НПП) «Радар ммс», президенту была представлена новейшая разработка – полностью автономная роботизированная док-станция, которая увеличивает эффективность выполнения задач беспилотными летательными аппаратами вертолетного типа, сообщает Telegram-канал Кремля.
Напомним, президент России Владимир Путин посетил научно-производственное предприятие «Радар ммс» в Петербурге, специализирующееся на создании радиоэлектроники и беспилотных систем. Путин наградил коллектив «Радар ммс» орденом Александра Невского и провел совещание по развитию предприятия «Радар ммс».