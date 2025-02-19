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В «Сенеже» завершился третий модуль подготовки тренеров для федеральных проектов
В мастерской управления «Сенеж» завершился заключительный модуль программы «Школа тренеров команд», где готовят 70 профессиональных тренеров для работы на федеральных и международных мероприятиях.
Обучение прошли 70 действующих тренеров, коучей и менторов, которые будут работать на федеральных мероприятиях. Уникальность программы заключается в ее практической составляющей: вместе с теоретическими знаниями слушатели проходят стажировки и работают с участниками мероприятий платформы, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Программа стартовала в сентябре 2024 года и привлекла 70 участников из 25 городов России. Среди них бизнес-тренеры, менторы, спортивные тренеры и специалисты управления персоналом. Все они прошли строгий конкурсный отбор, чтобы научиться строить и развивать эффективные команды в различных сферах.
Первый проректор мастерской управления «Сенеж» Сергей Бочаров отметил, что программа позволяет создавать горизонтальные связи между проектами президентской платформы. Участники программы уже сейчас сопровождают команды и выступают кураторами на новых потоках программ.
В ходе заключительного модуля руководители подразделений предоставили участникам программы информацию о том, как они могут интегрироваться в текущие проекты. Заместитель руководителя «Мастерской эффективности» Татьяна Лебедева подчеркнула важность участия тренеров в развитии новой образовательной площадки «Фабрика фабрик. Сенеж».
Большой спрос на выпускников программы проявляют разработчики молодежных образовательных программ, а навыки тренеров потребуются для развития центров компетенций государственных и муниципальных служащих в регионах России. Программа «Женщина – лидер», вышедшая на международный уровень, также нуждается в их участии.
Выпускники программы уже инициируют важные социальные проекты межрегионального уровня. Например, Марина Мещерякова из Москвы помогла организовать доставку русской классической литературы в школы Запорожской области, а Светлана Федорова из Курской области содействует объединению земляков для преодоления современных вызовов.