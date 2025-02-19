С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.4 комментария
Песков: Лавров изложил позицию России о миротворцах Запада на Украине
Песков заявил о категорическом неприятии Россией западных военных на Украине
Россия выразила четкое неприятие присутствия западных военных сил на территории Украины, о чем заявил глава МИД Сергей Лавров после переговоров с США в Эр-Рияде, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что Лавров четко и исчерпывающе изложил российскую позицию, подчеркнув ее неизменность, передает ТАСС.
По итогам переговоров в Эр-Рияде Лавров вышел к прессе и заявил, что присутствие военнослужащих стран НАТО на Украине неприемлемо для Москвы. Он подчеркнул, что Россия будет отстаивать свою позицию в международных переговорах, стремясь к мирному разрешению конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский МИД выразил отрицательное отношение к идее размещения европейских миротворцев на Украине, заявив, что это станет шагом к эскалации конфликта.
Европейские государства вряд ли смогут создать постоянный контингент миротворцев на Украине из-за значительных финансовых затрат, необходимых для этой задачи, пишет Daily Telegraph.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подготовка французских войск к отправке на Украину не ведется.