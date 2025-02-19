Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.18 комментариев
Жители Курской области рассказали о спасении от дронов ВСУ в посадках
Жители приграничных районов Курска скрывались от дронов ВСУ в лесополосах
Жители приграничных районов Курской области, спасаясь от дронов Вооруженных сил Украины, прятались в лесополосах и прижимались к деревьям, чтобы избежать обнаружения, но из трех человек безопасно добрался только один.
Жители приграничных районов Курской области поделились с ТАСС переживаниями о том, как пытались спастись от дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они рассказали, что старались оставаться незамеченными для беспилотников, прячась за деревьями. Жители вспоминают, как прижимались к стволам, чтобы слиться с окружающей средой.
Три мужчины, включая двух братьев, двигались по посадке на расстоянии трехсот метров друг от друга, чтобы минимизировать вероятность обнаружения. Если они слышали звук дронов, то старались скрыться, обнимая стволы деревьев. Из всей группы только одному удалось добраться до безопасной территории, судьба остальных остается неясной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, очевидцы заявили, что наемники совершили расстрел мирных жителей в Курской области, где ранее Следственный комитет возбудил дело после атаки дрона на дом. В ряде поселков Курской области до освобождения не дожили 50% жителей.