Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.14 комментариев
В ЛНР прошел митинг в честь годовщины окончания Чернухино-Дебальцевской операции
В ЛНР прошел торжественный митинг по случаю десятилетия окончания Чернухино-Дебальцевской операции, в которой вооруженные силы республик Донбасса разгромили украинскую армию.
В Луганской народной республике (ЛНР) состоялся митинг в честь 10-летия окончания Чернухино-Дебальцевской операции. Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что 18 февраля стало важной датой в истории Донбасса, когда объединенные силы ЛНР и ДНР полностью разгромили украинские войска. По его словам, победа далась ценой жизней многих защитников, проявивших мужество и самоотверженность, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Митинг прошел в поселке Чернухино Перевальского округа, где собрались военнослужащие, представители Народного Совета ЛНР, местные жители и общественники. Глава округа Виталий Михайлов подчеркнул, что операция показала миру, с Донбассом нужно считаться. Он поблагодарил жителей за героизм 10 лет назад и пожелал не испытывать более трагичности войны.
Депутат округа Дмитрий Логачев, участник сражения, вспомнил, как вместе с молодыми бойцами защищал район от постоянных обстрелов. Он рассказал, что в декабре 2013 года стало ясно, что придется защищать свою землю, и это был долг каждого.
Участники митинга почтили память 34 погибших жителей Чернухино, после чего настоятель местного храма отец Владимир провел панихиду. Присутствующие возложили цветы к памятным знакам, а сотрудники полиции произвели оружейные залпы в знак памяти.
Начальник отдела по ОЖД Виктория Манухина отметила, что за десять лет поселок полностью восстановился. Здесь работают школа, детский сад и Дом культуры, многие жители вернулись, и сейчас ничто не сможет лишить детей счастливого детства.