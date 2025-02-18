  • Новость часаДелегации России и США в Эр-Рияде обсудили весь комплекс проблемных вопросов
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    Переговоры России и США вызвали оцепенение Европы
    Песков назвал суверенным правом Украины вступление в ЕС
    В Европе заявили об отсутствии оружия на складах ЕС и Украины
    Медведев назвал атаку ВСУ на станцию КТК на Кубани укусом бешеного животного
    Ушаков: Отношения России и США не демонстрируют явного сближения
    Российские войска освободили Ямполовку на севере ДНР
    Рар: Попытка Европы нарастить мускулы приведет к расколу и самоизоляции
    Названы потери американских компаний из-за ухода из России
    Каспийский трубопровод продолжил транспортировку нефти после атаки украинских дронов
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов У русской истории стоит поучиться терпению

    Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Западная Европа парализована страхом перед США

    Поведение европейцев сейчас лучше всего характеризуется эпизодом из старой американской сказки про Братца Кролика. «Делать все, что угодно, только не бросать в тот терновый куст». Терновый куст является для кролика самым надежным убежищем, а туповатый Лис об этом просто не догадывался.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов За что на самом деле сожгли Джордано Бруно

    Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.

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    18 февраля 2025, 15:28 • Новости дня

    Грушко предупредил о возможных самостоятельных мерах России по безопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может принять самостоятельные меры по обеспечению безопасности, если ее интересы не будут учтены, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

    Грушко заявил журналистам, что Россия может предпринять самостоятельные шаги для обеспечения своей безопасности, если ее интересы не будут учтены другими государствами, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул важность учета мнения России, отметив: «Если Россия говорит, что не надо что-то делать, потому что это ущемляет ее интересы безопасности, то государства должны к этому прислушаться».

    Дипломат также напомнил о решении саммита НАТО в 2008 году в Бухаресте, где было объявлено о планах присоединения Украины и Грузии к альянсу. Грушко охарактеризовал это как «мину замедленного действия» под основами европейской безопасности.

    Замглавы МИД предупредил, что если интересы России будут проигнорированы, страна предпримет самостоятельные меры. «Если эта позиция РФ не будет принята во внимание, то мы прибегнем к самостоятельным действиям по обеспечению нашей безопасности. Но тогда будет поздно задавать нам вопросы почему мы поступили таким образом или иным», – заключил он.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил об агрессивных в отношении России заявлениях европейских лидеров на Мюнхенской конференции.

    18 февраля 2025, 09:19 • Новости дня
    Медведев назвал атаку ВСУ на станцию КТК на Кубани укусом бешеного животного
    Медведев назвал атаку ВСУ на станцию КТК на Кубани укусом бешеного животного
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил атаку ВСУ на станцию «Кропоткинская» с действием бешеного животного, отметив, что это удар по международному активу.

    В своем Telegram-канале он указал, что атаку ВСУ на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае можно сравнить с укусом хозяина бешеным животным.

    По его словам, атакованная станция принадлежит Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), который обеспечивает транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу.

    Зампред подчеркнул, что это не чисто российский актив, а нефть имеет международный правовой режим, принадлежа различным компаниям, в том числе американским и европейским.

    Медведев выразил мнение, что атака украинских беспилотников на стратегическую станцию является необдуманным шагом, который может иметь негативные последствия не только для России, но и для международных партнеров, участвующих в проекте КТК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО накануне сбили 90 украинских дронов, что стало частью массированной атаки на Кубань. Во время этого инцидента пострадала женщина. Подверглась атаке беспилотников нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума. Число домов, пострадавших после атаки беспилотных летательных аппаратов, достигло 51.

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    17 февраля 2025, 19:07 • Новости дня
    Российский автобренд Tenet назвал линейку своих моделей

    Tenet запустит в производство кроссоверы на базе Chery Tiggo

    Российский автобренд Tenet назвал линейку своих моделей
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новая отечественная автомобильная марка Tenet представит свои первые модели кроссоверов, созданные на базе автомобилей Chery, их выпуск начнется на заводе в Калуге, ранее принадлежавшем Volkswagen, сообщают СМИ.

    Первым автомобилем станет кроссовер с кодовым именем 32T, базирующийся на Chery Tiggo 7L, передают «Известия». Эта модель технически идентична текущей версии Tiggo 7 Pro Max, доступной в России с 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. и роботизированной коробкой передач. Внешний вид и салон нового кроссовера также повторяют Tiggo 7 Pro Max.

    Следующая модель Tenet, получившая кодовое имя 3XT, будет аналогом Chery Tiggo 4. Она будет оснащена 1,5-литровым турбомотором с мощностью 147 л. с. и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

    Третья модель, известная под кодовым названием 31T, будет похожа на Chery Tiggo 8 Pro Max. В России эта модель доступна с двумя вариантами двигателей: 1,6-литровым двигателем мощностью 186 л. с. с 7-ступенчатым роботом и передним приводом, а также двухлитровым двигателем мощностью 197 л. с. с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом.

    Напомним, группа компаний «АГР» анонсировала появление в России нового автомобильного бренда Tenet.

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    18 февраля 2025, 14:06 • Видео
    Россия нашла подход к новым властям Сирии

    Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

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    18 февраля 2025, 12:40 • Новости дня
    Песков: Путин готов к переговорам с Зеленским
    Песков: Путин готов к переговорам с Зеленским
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин готов вести переговоры с Владимиром Зеленским, однако легитимность лидера украинского режима ставится под вопрос, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин упоминал о своей готовности вести переговоры при необходимости, передает ТАСС.

    Песков напомнил, что «Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет вести переговоры и с Зеленским».

    Несмотря на готовность к переговорам, Кремль обеспокоен законностью и возможностью фиксировать договоренности с Украиной.

    Песков отметил, что правомочность Зеленского как руководителя Украины может быть оспорена. «Юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению», – добавил он.

    Президент Владимир Путин указывал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, а затем и сам утратил легитимность.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Россия уже выиграла от переговоров с США.

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    17 февраля 2025, 16:48 • Новости дня
    В перечень террористов и экстремистов внесли сразу 174 организации

    Росфинмониторинг внес 174 организации в перечень террористов и экстремистов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Росфинмониторинг в понедельник обновил перечень террористов и экстремистов, добавив в него сразу 174 организации.

    Среди внесенных в реестр организаций оказались Конфедерация кавказского союза, Лига свободных наций, Башкирский национально-политический центр, Движение за независимость Республики Саха, Движение вольный Выборг, Сибирский батальон, Фонд новая Тыва и другие, передает РИА «Новости».

    Попавшие в этот список лица и организации сталкиваются с жесткими ограничениями. Им запрещено взаимодействовать со СМИ и размещать информацию в интернете. Также они не могут организовывать публичные мероприятия и участвовать в выборах. Это значительно ограничивает их возможности в сфере общественной и политической деятельности.

    Кроме того, им запрещено пользоваться финансовыми услугами, за исключением тех, которые необходимы для уплаты налогов, заработной платы и возмещения ущерба.

    В январе транс-женщину из Вологды арестовали по подозрению в финансировании терроризма и внесли в список террористов и экстремистов.

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    17 февраля 2025, 18:19 • Новости дня
    Генерал-майор Росгвардии арестован в Москве за взятку

    Генерала Росгвардии Рябых арестовали за взятку в 15 млн рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный суд Москвы арестовал экс-главу департамента Росгвардии Константина Рябых по подозрению в получении взятки в 15 млн рублей.

    Генерал-майора задержали несколько дней назад, после чего ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Рябых также был уволен с занимаемой должности.

    В сентябре бывшего начальника авиационно-технической службы Росгвардии Олега Гамаюнова арестовали на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

    Ранее Хамовнический суд Москвы заключил под стражу главу военно-строительного управления Минобороны Астемира Абаева по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

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    18 февраля 2025, 14:20 • Новости дня
    Захарова: ЕС делает ставку на военное решение конфликта на Украине
    Захарова: ЕС делает ставку на военное решение конфликта на Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила политические элиты ЕС в русофобии и поддержке военного решения конфликта на Украине, заявив, что их поведение идет вразрез с интересами континента.

    На брифинге Захарова обвинила политические элиты Европейского союза в том, что они сорвались с цепи и отбросили нормы приличия в вопросе урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что в последние дни русофобски настроенные европейские политэлиты открыто выражают свое неприятие к возможным дипломатическим решениям кризиса. Захарова отметила, что поведение Брюсселя, делающего ставку на военное решение, противоречит истинным интересам Европы.

    Захарова также заявила, что пособники киевского режима среди европейских элит понесут ответственность за свою поддержку неонацистского режима на Украине. Она предостерегла, что их действия могут иметь серьезные последствия для самих европейских политиков в будущем. «Рано или поздно всем пособникам придется ответить за содеянное», – отметила дипломат.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Западу не удастся избежать ответственности за поддержку нацистского режима на Украине под защитой ядерного зонтика.

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    17 февраля 2025, 18:59 • Новости дня
    ЦБ составил портрет жертвы кибермошенников
    ЦБ составил портрет жертвы кибермошенников
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России представил портрет жертвы кибермошенников в 2024 году, сформированный по итогам своего соцопроса. Согласно этим данным, 34% принявших участие в голосовании, сталкивались с разными видами кибермошенничества, а 9% из них потеряли деньги, чаще всего попадая на уловки через телефонное мошенничество.

    Опрос Банка России показал, что 34% граждан в 2024 году столкнулись с различными видами кибермошенничества, а 9% из них потеряли свои деньги, сообщается на сайте ЦБ.

    На основе этих данных регулятор составил портрет жертвы, который не изменился по сравнению с прошлым годом. Чаще всего на уловки злоумышленников попадают женщины в возрасте от 25 до 44 лет, живущие в городе проживанием, со средним доходом и образованием.

    Основные виды мошенничества включают телефонное и СМС-мошенничество, а также обман через мессенджеры и доступ к аккаунтам на «Госуслугах». Потери у большинства пострадавших респондентов не превышали 20 тыс. рублей. Тем не менее отмечается рост доли крупных переводов в диапазоне от 100 до 500 тыс. рублей.

    Исследование также выявило, что более 70% людей лишились собственных сбережений, а 15% – кредитных средств. 42,8% пострадавших обращались за помощью в свой банк, а 30% – в полицию.

    Ранее мошенники в Петербурге убедили 86-летнего пенсионера передать им 12 млн рублей, пообещав защитить его сбережения от мошеннических действий.

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    17 февраля 2025, 18:44 • Новости дня
    Ушаков: Россия и США проведут в Эр-Рияде двустороннюю встречу
    Ушаков: Россия и США проведут в Эр-Рияде двустороннюю встречу
    @ Михаил Терещенко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На двусторонней встрече в Эр-Рияде представители России и США обсудят восстановление отношений и запуск процесса урегулирования на Украине, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

    «Переговорить о восстановлении нормальных отношений, обсудить начало возможных переговоров по Украине, также обсудить перспективы контактов на самом высшем уровне», – назвал он в эфире Первого канала цель двусторонней встречи, передает ТАСС.

    Ушаков, который будет в числе представителей России на этой встрече, отметил важность определения способов начала переговоров по урегулированию украинского кризиса, добавив, что с американской стороны еще не назначен главный переговорщик.

    «Сейчас вопрос состоит в том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, потому что американская сторона еще не назначила главного своего переговорщика, который мог бы вести дела с нами», – подчеркнул помощник президента.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил желание услышать мнение американских коллег на переговорах в Эр-Рияде, подчеркнув важность возобновления диалога между Россией и США по различным вопросам.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался признавать данные российско-американские переговоры в Эр-Рияде.

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    17 февраля 2025, 19:33 • Новости дня
    ВСУ атаковали школу в Курской области

    Хинштейн: ВСУ атаковали школу в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины обстреляли школу в селе Крупец Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

    По информации из Telegram-канала Хинштейна, в результате обстрела были выбиты восемь окон, однако пострадавших, по предварительным данным, нет.

    Хинштейн отметил, что все школьники села были переведены на дистанционное обучение, что и позволило избежать жертв во время обстрела. Он заявил, что удары ВСУ по мирным объектам, таким как школы, храмы и больницы, являются проявлением бесчеловечности киевского режима. «Эти преступления не должны оставаться безнаказанными», – подчеркнул врио губернатора.

    Ранее в Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего пострадал мужчина. Также сообщалось, что в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Валуйском округе Белгородской области погибла пассажирка, водитель получила травмы.

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    18 февраля 2025, 07:17 • Новости дня
    В Краснодарском крае после атаки БПЛА повреждено 51 здание

    Tекст: Александра Юдина

    В Краснодарском крае в результате ночной атаки беспилотников пострадал 51 дом, владельцам окажут помощь в восстановлении имущества.

    На Кубани число домов, пострадавших после атаки беспилотных летательных аппаратов, достигло 51, передает ТАСС.

    Пострадали здания в Славянском и Северском районах Краснодарского края. Комиссии муниципалитетов провели осмотр поврежденных объектов и зафиксировали ущерб.

    В Славянском районе было осмотрено четыре из пяти разрушенных домов, а в поселке Ильском обследованы все 46 жилых домов и два нежилых объекта. В этих домах живут 122 человека.

    Специалисты получили от собственников нужные для помощи документы, и сейчас идет работа по определению объемов необходимой помощи.

    Власти региона пообещали оказать всю необходимую поддержку пострадавшим владельцам для восстановления их домов и имущества.

    Напомним, нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО накануне сбили 90 украинских дронов, что стало частью массированной атаки на Кубань. Во время этого инцидента пострадала женщина.

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    17 февраля 2025, 19:42 • Новости дня
    Небензя предупредил о провокациях Зеленского ради сохранения власти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в готовности пойти на провокации ради продолжения конфликта, упомянув недавние атаки на Чернобыльскую и Запорожскую атомные электростанции.

    Зеленский готов пойти на любые провокации для продолжения военных действий, чтобы «сохранить власть и собственную шкуру», заявил Небензя на заседании, приуроченном к 10-й годовщине принятия резолюции СБ 2202, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что новые провокации киевского режима, такие как удар БПЛА по саркофагу Чернобыльской атомной электростанции и обстрел инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС, свидетельствуют об этом.

    Дипломат выразил надежду, что десятая годовщина принятия резолюции 2202 станет поводом для европейских коллег вернуться к реальности и прекратить провоцировать Зеленского на сопротивление.

    Напомним, в ночь на 14 февраля на Чернобыльской АЭС произошел взрыв на новом саркофаге, который защищает поврежденный четвертый реактор.

    Ранее военный эксперт Виталий Киселев заявил, что удар дрона ВСУ по саркофагу ЧАЭС мог быть попыткой изъять часть ядерных отходов для возможных провокаций.

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    17 февраля 2025, 21:27 • Новости дня
    Шойгу пообещал поддержку Сербии в сохранении стабильности

    Шойгу пообещал Сербии помочь в обеспечении стабильности и противодействии вмешательству извне

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу в ходе встречи с заместителем председателя правительства Сербии Александаром Вулиным заверил Сербию в поддержке обеспечения стабильности, сообщили в аппарате Совбеза России.

    На встрече Шойгу и Вулина обсуждалось развитие двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, а также текущая ситуация в Сербии. Было подтверждено категорическое неприятие вмешательства извне во внутренние дела суверенных государств. Российская сторона выразила готовность оказывать помощь братскому народу Сербии в поддержании стабильности, передает ТАСС.

    Кроме того, Шойгу и Вулин договорились активизировать межведомственный диалог по противодействию «цветным революциям». Также Шойгу и Вулин условились укреплять «традиционно дружественные связи и развивать сотрудничество в интересах своих народов».

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва высоко ценит суверенную внешнюю политику Сербии, которая отказалась присоединиться к санкциям против России и понимает причины специальной военной операции.

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    17 февраля 2025, 19:59 • Новости дня
    Центр когнитивного здоровья ФМБА России открылся в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и руководитель ФМБА Вероника Скворцова открыли Центр когнитивного и психоэмоционального здоровья в Москве.

    Центр, расположенный на базе Федерального центра мозга и нейротехнологий, предназначен для работы с когнитивными и психоэмоциональными расстройствами с использованием новейших технологий, сообщается на сайте ФМБА.

    Голикова отметила, что центр стал возможен благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение». Она подчеркнула, что развитие технологий в центре позволит распространить их на другие лечебные учреждения России. Согласно ее словам, с 1 января 2025 года планируется реализация национальных проектов, направленных на продвижение новых технологий, связанных со здоровьем.

    В центре применяются инновационные методики, включая мультидисциплинарный подход к лечению когнитивных и психоэмоциональных расстройств. Используются передовые диагностические методы, такие как генетические и морфологические исследования, что позволяет персонифицировано и точечно помогать пациентам. В работе центра участвуют специалисты различных направлений, включая неврологов, психологов, психотерапевтов и реабилитологов.

    Скворцова рассказала, что центр будет активно заниматься не только лечением пациентов, но и профилактикой когнитивных и психоэмоциональных расстройств. Для этого введена система онлайн-тестирования, позволяющая людям самостоятельно проверять свои когнитивные функции и эмоциональное состояние. Кроме того, центр предлагает разнообразные электронные тренинги, которые можно использовать в домашних условиях.

    Центр также занимается научной деятельностью и образовательной подготовкой специалистов, включая разработку мультидисциплинарных «когнитивных» бригад. Особое внимание уделяется работе с детьми, где применяются уникальные оборудование и технологии отечественной разработки. В будущем планируется открыть десять подобных центров в разных федеральных округах России для тиражирования успешной модели на территории страны.

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    18 февраля 2025, 09:00 • Новости дня
    В Госдуме предложили сделать обучение по рабочим специальностям бесплатным

    Tекст: Александра Юдина

    В Госдуме предложили сделать обучение по всем рабочим специальностям бесплатным и гарантировать трудоустройство выпускников, а также укрепить роль учителя и улучшить условия его работы.

    Так, председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале отметил, что депутаты обсудили стратегию развития образования, которую разрабатывает российское правительство. По итогам первого этапа рассмотрения депутаты подготовили ряд предложений для правительства.

    Одним из ключевых предложений стало предоставление бесплатного обучения по всем рабочим специальностям в России. В дополнение к этому предлагается обеспечить выпускникам гарантии трудоустройства по полученной специальности и рабочей профессии.

    Среди других предложений депутатов: разработка мер для сбалансированной учебной и воспитательной нагрузки, закрепление ключевой роли учителя, определение цифровых форматов обучения как вспомогательных, создание благоприятных условий работы для педагогов и повышение престижа их профессии.

    Также рассматриваются вопросы оплаты труда, защиты педагогов от воздействия и передачи школ на региональный уровень.

    Госдума также предложила новую систему подготовки кадров с учетом спроса рынка, акцент на обучении инженеров, медиков и педагогов, расширение практического обучения и стажировок и переподготовку педагогов в государственных организациях.

    Володин добавил, что для реализации последнего предложения готовится законопроект, который планируется рассмотреть в марте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобрнауки подготовило изменения в закон для перехода на новую модель высшего образования. Глава ведомства Валерий Фальков заявил, что Россия полностью перейдет на обновленную систему высшего образования не раньше 2026 года, а Минобрнауки решило расширить приложение к вузовскому диплому.

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    18 февраля 2025, 14:02 • Новости дня
    Захарова заявила о нервозной реакции Запада на российско-американские контакты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад нервозно, если не сказать панически, реагирует на российско-американские контакты.

    Об этом она сообщила на брифинге, передает ТАСС. Захарова отметила, что переговоры на высшем уровне между Россией и США «вызывают настоящую истерику у евроатлантических русофобов».

    Она также подчеркнула, что западный мир более не претендует на роль эталона в области безопасности и демократии. По словам Захаровой, 61-я Мюнхенская конференция по вопросам безопасности показала, что Запад не только не является эталоном безопасности, но и не стремится к этому. Конференция, по ее мнению, свелась к склокам между двумя сторонами Атлантики.

    Захарова отметила, что мероприятие, которое должно было анализировать тенденции и формулировать идеи евроатлантической безопасности, превратилось в площадку для споров и разногласий.

    Напомним, в столице Саудовской Аравии стартовали переговоры между делегациями России и США, среди участников – глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что оценка начавшихся в Эр-Рияде российско-американских переговоров преждевременна.

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    Отношения России и Сирии встали на путь прагматизма

    По данным западных СМИ, переговоры России с новыми властями Сирии проходят успешно, а стороны близки к реализации своих интересов. Что это за интересы? И есть ли «подводные камни» для Москвы в сотрудничестве с правительством Ахмеда Шараа? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Россия нашла подход к новым властям Сирии

      Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

    • У Зеленского осталось три варианта действий

      Саудовская Аравия приняла у себя первый раунд переговоров между Россией и США. Речь на них будет идти в основном об Украине. Владимир Зеленский уже заявил, что этих переговоров «не признает» и участвовать в них не будет, но несмотря на это, готовится прилететь к саудитам в среду. У него теперь только три варианта действий.

    • Олаф Шольц уходит из политики

      За неделю до парламентских выборов в Германии действующий канцлер Олаф Шольц заявил, что уйдет из политики. Правда, только в том случае, если ему не удастся сохранить пост канцлера. Какой на самом деле будет новая немецкая власть?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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