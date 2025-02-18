Грушко предупредил о возможных самостоятельных мерах России по безопасности

Tекст: Валерия Городецкая

Грушко заявил журналистам, что Россия может предпринять самостоятельные шаги для обеспечения своей безопасности, если ее интересы не будут учтены другими государствами, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул важность учета мнения России, отметив: «Если Россия говорит, что не надо что-то делать, потому что это ущемляет ее интересы безопасности, то государства должны к этому прислушаться».

Дипломат также напомнил о решении саммита НАТО в 2008 году в Бухаресте, где было объявлено о планах присоединения Украины и Грузии к альянсу. Грушко охарактеризовал это как «мину замедленного действия» под основами европейской безопасности.

Замглавы МИД предупредил, что если интересы России будут проигнорированы, страна предпримет самостоятельные меры. «Если эта позиция РФ не будет принята во внимание, то мы прибегнем к самостоятельным действиям по обеспечению нашей безопасности. Но тогда будет поздно задавать нам вопросы почему мы поступили таким образом или иным», – заключил он.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил об агрессивных в отношении России заявлениях европейских лидеров на Мюнхенской конференции.