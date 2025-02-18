Поведение европейцев сейчас лучше всего характеризуется эпизодом из старой американской сказки про Братца Кролика. «Делать все, что угодно, только не бросать в тот терновый куст». Терновый куст является для кролика самым надежным убежищем, а туповатый Лис об этом просто не догадывался.2 комментария
ЦБ РФ получил более 750 сообщений о кибератаках в 2024 году
Банк России получил более 750 сообщений о кибератаках на финансовые компании в 2024 году
Банк России в 2024 году зафиксировал более 750 сообщений о компьютерных атаках на финансовые компании, основную часть которых составляли DDoS-атаки, направленные на вывод инфраструктуры из строя.
Банк России столкнулся с волной кибератак на финансовые компании в 2024 году. Было зарегистрировано более 750 сообщений о таких инцидентах, передает ТАСС. Из них значительное количество представляли собой DDoS-атаки, целью которых было нарушение работы информационной инфраструктуры или недоступность сервисов компаний.
По данным Банка России, хакеры все чаще выбирают методы атаки через поставщиков финансовых организаций, чтобы получить доступ к их системам. Это усложняет защиту, так как требует контроля за безопасностью не только своих систем, но и систем контрагентов.
В материалах также указывается, что число атак продолжает расти и киберпреступники совершенствуют свои методы. В связи с этим финансовым организациям необходимо уделять особое внимание защите данных и обучению сотрудников методам противодействия кибератакам.
Против российской стороны почти 12 месяцев ведется операция в киберпространстве, заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам при ФСБ Петр Белов.
Количество кибератак в России с начала специальной военной операции ежегодно увеличивается на 70%, отметил глава Роскомнадзора Андрей Липов.