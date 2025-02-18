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Водитель грузовика погиб в аварии на МКАД в Москве
Водитель грузовика погиб после наезда на барьер на 49-м км МКАД в Москве
На западе Москвы, на 49-м километре МКАД, грузовик врезался в барьерное ограждение, что привело к гибели водителя и затруднению движения на один километр.
Водитель грузовика погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) на западе Москвы, передает РИА «Новости». Авария произошла на 49-м километре внутренней стороны МКАД, когда грузовой автомобиль врезался в металлическое барьерное ограждение. В результате столкновения водитель скончался на месте от полученных травм.
Как сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции, авария произошла рано утром, в 5:24 по московскому времени. По предварительным данным, водитель не справился с управлением транспортного средства, что и привело к наезду на ограждение. После этого инцидента движение на участке дороги было затруднено, транспортные средства могут передвигаться только по двум полосам, что вызвало заторы протяженностью до одного километра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новой Москве каршеринговый автомобиль столкнулся с двумя поездами, что привело к остановке движения поездов на участке железной дороги. Также сообщалось, что в аварии с Porsche в Москве пострадали двое полицейских. В декабре 2024 года грузовик на МКАД сбил водителя, который вышел из-за неисправности своего автомобиля.