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На перегоне в Подмосковье после ЧП восстановили движение поездов
Движение поездов восстановлено после схода колесной пары вагона в Подмосковье
Движение поездов в Подмосковье восстановлено после инцидента с колесной парой вагона электрички на перегоне Белые Столбы – Барыбино, где поезда теперь следуют с небольшими задержками.
Как сообщает РИА «Новости», движение на участке Белые Столбы – Барыбино Павелецкого направления возобновлено после инцидента со сходом колесной пары хвостового вагона электрички. Поезда в сторону области сейчас следуют с незначительными отклонениями от графика.
Инцидент произошел на перегоне Белые Столбы – Барыбино, когда колесная пара вагона электропоезда сообщением Москва – Ожерелье сошла с рельсов. В результате происшествия никто не пострадал, однако был задержан пассажирский поезд №57 из Москвы в Белгород.
В результате ночных работ железнодорожники смогли восстановить часть поврежденной конструкции платформы №1 на остановке 52 километра. На данный момент посадка и высадка пассажиров осуществляются в штатном режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье студентка пережила столкновение с электричкой, которое произошло на железнодорожной станции в районе Солнечногорска, где ранее произошло возгорание двух вагонов электропоезда.