  • Новость часаГлава дипломатии ЕС заявила об отсутствии жертв среди мирных россиян
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    Вице-президент США передал Евросоюзу черную метку
    Эксперт объяснил готовность Шольца ввести в Германии режим ЧС из-за Украины
    МИД Польши заявил о неизбежном вводе войск ЕС на Украину
    Блогеры отреагировали на слова «приуменьшившего потери» ВС России Зеленского
    США «ясно дали понять», что безопасность Украины должна гарантировать Европа
    Макрон созвал экстренный европейский саммит в Париже
    Келлог подтвердил, что США не видят места для Европы на переговорах по Украине
    Axios перечислил унижения Европы новыми властями США
    Украинские власти предложили расплатиться с США яйцами
    Мнения
    Антон Беликов Антон Беликов Культура освобождается от черви

    Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.

    9 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия уже выиграла от переговоров с США

    Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.

    4 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как Сережа ждал Россию

    Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

    0 комментариев
    16 февраля 2025, 07:19 • Новости дня

    Зеленский заявил, что «не знает» о переговорах в Саудовской Аравии по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский, комментируя сообщения о переговорах в Саудовской Аравии по Украине, заявил, что у него нет информации о подобных переговорах.

    Как пишут украинские СМИ, Зеленский заявил об этом на Мюнхенской конференции по безопасности. На соответствующий вопрос он ответил: «Я не знаю. Мы об этом не говорили». По его словам, о переговорах в Саудовской Аравии «что-то печатают медиа» и «кто-то говорит», но сам Зеленский «не знает, что это».

    Напомним, Зеленский заявил, что Украина должна определять участников переговорного процесса по урегулированию конфликта. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк сказал, что «нет никаких переговорщиков Украины, которые будут представлять Украину в Саудовской Аравии». О планах провести переговоры в Саудовской Аравии заявляли США.


    15 февраля 2025, 13:10 • Новости дня
    Российские войска освободили Березовку в ДНР
    Российские войска освободили Березовку в ДНР
    @ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате решительных действий освободили Березовку в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Щербиновкой, Удачным, Зверево, Котлино, Новоандреевкой и Надеждинкой ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 490 военнослужащих, бронемашину и шесть орудий полевой артиллерии.

    В то же время на Харьковском направлении подразделениями группировки «Север» нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах Волчанска и Липцов Харьковской области.

    ВСУ при этом потеряли до 50 военнослужащих, бронетранспортер, три артиллерийских орудия и склад с боеприпасами, сообщил Конашенков.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Зеленого Гая, Новоосиново Харьковской области, Шандриголово ДНР и Новоегоровки Луганской народной республики (ЛНР).

    При этом потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, три бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ и три склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ около Краматорска, Константиновки, Катериновки, Клебан-Быка, Иванополья и Плещеевки ДНРе.

    Потери противника при этом составили до 205 военнослужащих, пять бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны ВСУ возле Садового, Понятовки и Велетенского Херсонской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих и станцию РЭБ.

    А подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям танковой, двух механизированных бригад ВСУ у Константинополя, Комара ДНР, Терноватого и Гуляйполя Запорожской области.

    Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, три бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены два полевых склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Зеленое Поле и Дачное в ДНР. Днем ранее они также войска взяли под контроль Водяное Второе в ДНР, а до этого – Ясеновое на западе ДНР.

    Коментарии (2)
    15 февраля 2025, 16:10 • Новости дня
    Зеленскому запретили говорить на украинском языке в Мюнхене

    Модератор запретила Зеленскому использовать украинский язык на конференции в Мюнхене

    Зеленскому запретили говорить на украинском языке в Мюнхене
    @ IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Модератор не разрешила Владимиру Зеленскому на Мюнхенской конференции говорить на украинском языке, следует из видео конференции.

    На Мюнхенской конференции по безопасности Владимиру Зеленскому было отказано в возможности говорить на украинском языке. Это произошло во время сессии вопросов и ответов, когда Зеленский, завершив речь на английском, поинтересовался у модератора, может ли он перейти на украинский. Журналистка ответила отказом на просьбу Зеленского, и он продолжил общение на английском языке. Эта ситуация вызвала смех в зале, передает ТАСС.

    Сессия вопросов и ответов на Мюнхенской конференции обычно начинается с вопросов от модератора, а затем участники в зале могут задать свои вопросы. Однако в этот раз участники не проявили интереса к вопросам Зеленскому, и модератору пришлось продолжать дискуссию самой. Выступление Зеленского вместе с сессией вопросов и ответов длилось около часа.

    На выступление Зеленского не пришло большинство лидеров, участвующих в конференции. Среди первых лиц в зале присутствовали только президенты Молдавии Майя Санду и Чехии Петр Павел.

    Ранее Владимир Зеленский покраснел после «жесткой встречи» с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

    Коментарии (19)
    15 февраля 2025, 15:15 • Видео
    Разведку США возглавила «агент России»

    В США гремит административная революция. Вопреки всем прогнозам, президенту Дональду Трампу удалось сделать Тулси Габбард директором Национальной разведки, хотя вся американская элита ее ненавидит и считает агентом России. Раз так, мир на Украине тоже стал возможен.

    Коментарии (0)
    15 февраля 2025, 15:42 • Новости дня
    Блогеры отреагировали на слова «приуменьшившего потери» ВС России Зеленского
    Блогеры отреагировали на слова «приуменьшившего потери» ВС России Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Блогеры высмеяли «завравшегося» Владимира Зеленского, который за десять дней сократил «потери ВС России» на 100 тыс. человек.

    Блогеры обратили внимание, что десять дней назад в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Владимир Зеленский заявил о 350 тыс. «погибших» российских солдат и 600-700 тыс. ранеными, а уже на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский сообщил, что ВС России якобы потеряли 250 тыс. человек убитыми и 610 тыс. ранеными.

    Таким образом, по версии Зеленского, за десять дней потери России в войне, по версии Зеленского, уменьшились на 100 тыс. солдат.

    «Зеленский заврался. За десять дней потери армии России, по словам Зеленского, уменьшились на 100 000 солдат», – отметили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    «Ранее американский президент также пытался угадывать российские потери, сначала назвав число в «почти миллион убитыми», а после заявил уже о 800 тысячах», – указывает «Военный осведомитель».


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    15 февраля 2025, 15:01 • Новости дня
    На Украине заявили, что Зеленский покраснел после «жесткой встречи» с Вэнсом
    На Украине заявили, что Зеленский покраснел после «жесткой встречи» с Вэнсом
    @ Sven Hoppe/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский и главы его офиса Андрей Ермак покинули встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, выглядя красными и нервными, после обсуждения условий урегулирования на Украине.

    Как сообщает украинский Telegram-канал «Легитимный», Зеленский и Ермак провели встречу с американской делегацией во главе с вице-президентом США, передает RT.

    Встреча оказалась напряженной, и после ее завершения Зеленский и Ермак выглядели «красными и нервными».

    Отмечается, что Вэнс жестко обозначил украинской стороне свои требования по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

    В публикации канала также отмечается, что Вэнс не намерен отступать от своих требований, что вызвало дополнительное давление на украинское руководство.

    Ранее на Украине связали решение перенести встречу Зеленского и Вэнса с недовольством США правками к соглашению об ископаемых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встречу в Мюнхене перенесли в последний момент после того, как Украина передала американцам доработки к проекту соглашения о полезных ископаемых. Зеленский позднее заявил, что Украина и США продолжают работу над соглашением.

    Коментарии (12)
    15 февраля 2025, 11:47 • Новости дня
    Под Великой Новоселкой уничтожили группу наемников с символикой ООН

    Стало известно об уничтожении группы наемников с символикой ООН под Великой Новоселкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Под Великой Новоселкой в ДНР уничтожена группа наемников с символикой ООН при попытке наката. Всего погибло десять человек, трое успели скрыться.

    Как сообщает ТАСС, группа иностранных наемников была уничтожена под Великой Новоселкой на юге ДНР при попытке наката. Об этом рассказал боец штурмового отряда 60-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Китаец. По его словам, наемники прибыли на бронетранспортере, и из тринадцати человек десять были убиты, а трое сбежали в начале боя.

    У погибших наемников были обнаружены элементы символики ООН, такие как шевроны, повязки и береты с логотипами ООН, а также документы, подтверждающие участие в миссии в Сьерра-Леоне в 2004 году.

    Китаец отметил, что бой был ближним, с расстоянием между сторонами не более десяти метров, и длился около получаса. По его словам, противник был полностью разгромлен, что свидетельствует о высокой подготовке и скоординированности действий бойцов ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку в ДНР. Пленный рассказал, что в механизированной бригаде ВСУ под Великой Новоселкой отсутствует техника.

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    15 февраля 2025, 11:30 • Новости дня
    Стало известно о нападении женщины со взрывчаткой на украинских военных в Николаеве
    Стало известно о нападении женщины со взрывчаткой на украинских военных в Николаеве
    @ MykolaivNationalPolice

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Николаеве женщина с сумкой подошла к военным и устроила взрыв возле кафе, погибли два человека и восемь получили ранения, некоторые из них в тяжелом состоянии.

    На юге Украины в городе Николаев произошел взрыв возле кафе, передает ТАСС. Как сообщает украинское издание «Страна», инцидент случился после того, как к группе военных подошла женщина с сумкой.

    В результате взрыва погибли два человека: сама женщина и один из военных, находившихся на месте происшествия. Восемь человек получили ранения, часть из них находятся в тяжелом состоянии.

    Украинская полиция ранее подтвердила гибель двух человек и ранения восьми, но не раскрыла детали инцидента. Видео, опубликованное «Страной», показывает момент, когда женщина приближается к военным перед взрывом. По словам очевидцев, она могла нести взрывное устройство в своей сумке.

    Кроме того, в пятницу в Николаеве произошел еще один взрыв. В районе вокзала 41-летний мужчина подорвал гранату, в результате чего погиб. Обстоятельства этого инцидента также остаются под следствием полиции, и пока неизвестно, связан ли он с первым взрывом у кафе.

    Ранее сообщалось, что в Николаевской области Украины действует воздушная тревога, в Николаеве прозвучали взрывы.


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    15 февраля 2025, 20:25 • Новости дня
    МИД Польши заявил о неизбежном вводе войск ЕС на Украину

    Глава МИД Польши Сикорский сообщил о неизбежной отправке войск ЕС на Украину из-за давления США

    МИД Польши заявил о неизбежном вводе войск ЕС на Украину
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюзу «рано или поздно» придется направить войска на Украину, если президент США потребует этого в рамках сделки, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

    По словам Сикорского, причиной неизбежного ввода европейских войск на Украину станет позиция США, а именно заявление американского президента о необходимости участия европейских войск в урегулировании конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Сикорский также отметил, что переговоры пока преждевременны. Он подчеркнул, что считает звонок президента США президенту России Владимиру Путину ошибкой. По его мнению, скорые переговоры «оправдывают президента Путина» и снижают моральный дух на Украине, что делает переговоры нежелательными на данном этапе.

    Ранее AP сообщило, что ряд европейских стран тайно работали над планом отправки войск на Украину для участия в мирном соглашении с Россией.

    Накануне министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после встречи с новым главой Пентагона Питом Хегсетом заявил, что Польша и США могут направить на Украину свои коммерческие фирмы, а не солдат.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о решении США не отправлять военных на Украину.

    МИД России назвал присутствие НАТО на Украине неприемлемым.

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    15 февраля 2025, 12:32 • Новости дня
    Шольц допустил введение ЧС в Германии для военной помощи Киеву
    Шольц допустил введение ЧС в Германии для военной помощи Киеву
    @ Panama Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможности объявления чрезвычайной ситуации для финансирования военной помощи Украине.

    По его словам, кризис на Украине может стать основанием для объявления чрезвычайной ситуации, передает ТАСС.

    Шольц отметил, что конституция Германии предусматривает возможность ослабления долгового тормоза в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Это позволит выделить дополнительные средства для военной помощи Украине.

    Канцлер выразил уверенность, что после выборов большинство в Бундестаге поддержит такую инициативу.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, как Европа прошла три стадии принятия смерти за одни сутки.

    Коментарии (12)
    15 февраля 2025, 15:40 • Новости дня
    Рютте призвал Евросоюз «прекратить жалобы и предложить идеи» по Украине

    Генсек НАТО Рютте призвал Евросоюз «прекратить жалобы и предложить идеи» по Украине

    Рютте призвал Евросоюз «прекратить жалобы и предложить идеи» по Украине
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Евросоюза прекратить жалобы из-за отсутствия на переговорах по Украине и предложить конкретные идеи.

    Рютте призвал страны Евросоюза прекратить жалобы на позиций России и США по урегулированию конфликта на Украине, подчеркнув, что вместо этого страны ЕС должны предлагать конкретные идеи, которые могут способствовать разрешению кризиса, передает ТАСС.

    «Я бы сказал европейским друзьям: участвуя в дебатах, выдвигайте конкретные предложения и идеи, увеличивайте расходы на оборону, а не жалуйтесь на свое возможное отсутствие за столом переговоров», – отметил он.

    По его мнению, только путем конкретных предложений и инициатив можно показать, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины.

    Пресс-служба НАТО транслировала выступление Рютте, в ходе которого он выделил важность активного участия европейских стран в процессе урегулирования конфликта на Украине.

    Генсек также акцентировал внимание на необходимости увеличения оборонных расходов для усиления позиций стран ЕС в международной дипломатии.

    Ранее лидеры Европы отвергли мирный план Белого дома с уступками Путину по Украине. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа прошла три стадии принятия смерти за одни сутки.

    Коментарии (9)
    15 февраля 2025, 14:37 • Новости дня
    Зеленский предложил сменить гражданство сторонникам выборов на Украине

    Зеленский выступил против президентских выборов в условиях конфликта с Россией

    Зеленский предложил сменить гражданство сторонникам выборов на Украине
    @ Al Drago/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский заявил, что украинцы якобы не поддерживают проведение президентских выборов во время конфликта, и предложил сменить гражданство тем, кто настаивает на выборах.

    По его словам, большинство граждан Украины поддерживают позицию против выборов, передает Ura.ru.

    Кроме того, Зеленский предложил тем, кто настаивает на проведении выборов в нынешних условиях, сменить гражданство.

    Это заявление вызвало бурные обсуждения среди участников Мюнхенской конференции и стало предметом широкой дискуссии в украинском обществе.

    Ранее в украинской Раде заявили, что полиграфкомбинат «Украина» получил поручение подготовить расчеты для распечатки бюллетеней к предстоящим президентским выборам.

    Напомним, Зеленский отказывается проводить выборы до окончания горячей фазы конфликта, сославшись на необходимость изменения Конституции.

    Коментарии (10)
    15 февраля 2025, 21:48 • Новости дня
    Келлог подтвердил, что США не видят места для Европы на переговорах по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Вашингтон не видит роли ЕС за столом переговоров с Россией по Украине, однако интересы Европы будут учтены.

    Спецпосланник президента США Кит Келлог фактически подтвердил, что Вашингтон не планирует участие Европейского союза в переговорах с Россией по урегулированию ситуации на Украине. Это заявление прозвучало на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

    «В моем понимании, быть за столом переговоров означает по-настоящему присутствовать за ним», – заявил Келлог. Он уточнил, что Европа не будет физически присутствовать за столом переговоров, но это не означает игнорирование интересов ЕС.

    Спецпосланник добавил, что, по его мнению, в конфликте задействованы две стороны – Россия и Украина, а президент США выступит в роли посредника. Впрочем Келлог отметил: говорить о том, что американский лидер будет действовать в одиночку, неверно, подчеркнув, что  такие заявления никогда и не делались.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Евросоюза прекратить жалобы из-за отсутствия на переговорах по Украине и предложить конкретные идеи.

    Сообщалось, что Вашингтон запросил у европейских столиц предложения по обеспечению безопасности для Украины и участию миротворцев в урегулировании конфликта.

    Лидеры Европы отвергли мирный план Белого дома с уступками Путину по Украине.

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа прошла три стадии принятия смерти за одни сутки.

    Коментарии (2)
    16 февраля 2025, 06:58 • Новости дня
    Глава дипломатии ЕС заявила об отсутствии жертв среди мирных россиян

    Кая Каллас заявила, что мирные жители России не гибнут в украинском конфликте

    Глава дипломатии ЕС заявила об отсутствии жертв среди мирных россиян
    @ Frederic Kern/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в Мюнхене заявила, что мирные жители России не погибают в результате украинского конфликта, несмотря на многочисленные сообщения о жертвах.

    Как сообщает РИА «Новости», глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что мирные жители России не гибнут в результате украинского конфликта. Это заявление прозвучало на фоне многочисленных сообщений о жертвах среди мирных россиян.

    Каллас подчеркнула: «Что касается разницы между Россией и Украиной, разница состоит в том, что мирные жители России не умирают. Российские дети и женщины не умирают. Погибают солдаты, которые находятся на чужой территории».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, очевидцы из Новогродовки рассказали о расстрелах мирных жителей, устроенных вооруженными силами Украины. В Русском Поречном возле тел убитых жителей обнаружили флаг «Грузинского легиона». Сообщалось, что вооруженные силы Украины устроили казни мирных жителей в Русском Поречном из мести за свои потери.

    Коментарии (16)
    15 февраля 2025, 08:35 • Новости дня
    Обнародована записка Жириновского о влиянии украинского нацизма на ЕС
    Обнародована записка Жириновского о влиянии украинского нацизма на ЕС
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов опубликовал предсказание Жириновского 2017 года, где указано, что возрождение нацизма на Украине может встревожить Европу так же, как это сделал Адольф Гитлер.

    Вице-спикер Госдумы от ЛДПР обнародовал записку Жириновского, датированную 12 декабря 2017 года, в которой содержится предсказание об Украине и Европейском союзе, передает ТАСС.

    В записке Жириновский сравнивает поддержку нацистов на Украине с тем, как Европа в свое время вскормила Гитлера против Советского Союза, что в итоге обернулось кровопролитием для самой Европы.

    «Теперь Запад поддерживает нацистов на Украине для борьбы с Россией, но возрожденный нацизм на Украине всколыхнет и саму Европу», – приводятся слова основателя ЛДПР.

    Чернышов решил опубликовать это предсказание на фоне последних событий на международной арене. По его мнению, записка, хоть и была написана несколько лет назад, звучит актуально и сегодня.

    Чернышов подчеркнул, что это не просто пророчество, а жесткий и правдивый прогноз одного из ярких политиков современности.

    Парламентарий также добавил, что если Евросоюз продолжит поддерживать Владимира Зеленского, то это может привести к разрушительным последствиям для самого ЕС.

    Ранее в Сети появились сообщения, что российский политик Владимир Жириновский указывал, что президент Турции Тайип Эрдоган будет намереваться свергнуть сирийского лидера Башара Асада.

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    15 февраля 2025, 19:50 • Новости дня
    Бербок: Самым дешевым способом защитить Украину было бы членство Киева в НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Членство в НАТО является наиболее экономически эффективным способом обеспечения безопасности Украины по сравнению с другими гарантиями, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

    Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что самым экономически эффективным решением для защиты Украины было бы обсуждение ее членства в НАТО, передает ТАСС.

    По мнению Бербок, это позволит избежать значительных финансовых затрат, связанных с другими формами гарантии безопасности, которые, в свою очередь, не обеспечивают полной защиты.

    Бербок подчеркнула, что вопрос членства Украины в НАТО следует снова вынести на повестку дня. Она отметила, что альтернативные меры безопасности требуют огромных финансовых средств и не обеспечивают стопроцентной безопасности. Эти слова прозвучали на Мюнхенской конференции по безопасности, где обсуждаются актуальные вопросы международной политики.

    Ранее министр обороны США Пит Хегсет на заседании контактной группы Запада в Брюсселе подчеркнул, что возвращение Украины к границам 2014 года является является нереалистичной задачей и исключил возможность принятия Киева в НАТО.

    Также Хегсет заявил о необходимости для европейских лидеров взять на себя главную ответственность за безопасность Европы и увеличить расходы на оборону.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге отметила, что заявления США о членстве Украины в НАТО отражают реализм.

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    15 февраля 2025, 12:50 • Новости дня
    Шольц отверг идею «навязанного мира» по Украине

    Шольц отверг идею «навязанного мира» по Украине и заверил в поддержке Киева

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не согласится с «навязанным миром» в вопросе Украины, выразив поддержку Украине и отметив необходимость помощи от США.

    По его словам, Германия не поддержит «навязанный силой мир» в отношении Украины, так как «крах Украины не приведет к миру», передает ТАСС.

    Шольц заявил о продолжении поддержки ВСУ даже после окончания конфликта, подчеркнув, что для этого потребуется значительная финансовая и логистическая помощь, отметив, что в этих усилиях Европе понадобится помощь США.

    Кроме того, канцлер заявил, что не допустит вмешательства в избирательную кампанию ФРГ, подчеркнув, что Германия сама решит, как поступать со своей демократией, отвергнув тем самым заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса, который критиковал отказ политических партий Германии сотрудничать с «Альтернативой для Германии».

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможности объявления чрезвычайной ситуации для финансирования военной помощи Украине.

    Коментарии (7)
    Главное
    Зеленский озвучил претензии к соглашению с США о полезных ископаемых на Украине
    Мэр Борисполя пригрозил властям на Украине военной «очисткой»
    Акции оружейных корпораций США упали в цене
    Захарова резко отчитала итальянских журналистов по вопросам моды и политики
    Зеленскому запретили говорить на украинском языке в Мюнхене
    В Сочи обыскали особняки экс-офицеров «Альфы» по делу об убийствах женщин
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    Эйфория накрыла рубль и российские рынки

    Эйфория от столь долгожданного сигнала от США и России по разрешению конфликта на Украине вылилась в рост практически всех российских активов. Российская валюта начала резко укрепляться, акции российских компаний, особенно «Русала» и Газпрома, резко пошли вверх. Это хороший сигнал и для инфляции. Однако нефть, наоборот, продолжила резко дешеветь. При этом эксперты предупреждают, что эйфория на рынках скоро закончится, и что тогда будет? Подробности

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    Зеленский оказался плохим продавцом недр Украины

    Судьба договора о поставках украинских редкоземельных металлов в США оказалась под вопросом. Встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса и Владимира Зеленского в Мюнхене завершилась по сути ничем – каждая из сторон отвергла предложения другой. Для чего на самом деле украинскому руководству необходимо это соглашение, удастся ли его вообще заключить, и почему для нового президента США оно может стать тренировкой в преддверии новых этапов торговых войн? Подробности

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    Россия перераспределила остатки газа на Украине

    Энергообъекты на Украине вновь оказались в фокусе внимания российских военных. В этот раз под удар попали газовые месторождения в Полтавской области, а до того – объекты газовой инфраструктуры на западе страны. По мнению экспертов, ВС России наносят удары таким образом, чтобы в итоге на Украине газом пользовались лишь бытовые потребители. Подробности

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    Вице-президент США передал Евросоюзу черную метку

    Европейские политики приходят в себя после сокрушительной речи вице-президента США на Мюнхенской конференции по безопасности. Почему глава Минобороны ФРГ назвал эту речь «недопустимой» – и по каким причинам американское руководство столь резко и агрессивно выступило против своих европейских союзников? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Антон Беликов Антон Беликов
      Культура освобождается от черви

      Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Россия уже выиграла от переговоров с США

      Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.

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    • Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева
      Как Сережа ждал Россию

      Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

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    • Разведку США возглавила «агент России»

      В США гремит административная революция. Вопреки всем прогнозам, президенту Дональду Трампу удалось сделать Тулси Габбард директором Национальной разведки, хотя вся американская элита ее ненавидит и считает агентом России. Раз так, мир на Украине тоже стал возможен.

    • Перелом в конфликте на Украине: уже или нет?

      Главной темой Мюнхенской конференции по безопасности стало урегулирование конфликта на Украине. Владимир Зеленский прибыл в Германию в состоянии шока, а представители ЕС и вовсе в панике: никто из них не ожидал от президента США подобной подставы. Наступил ли перелом в нашем конфликте?

    • Илон Маск против НАТО: кто кого?

      Мультимиллиардер Илон Маск, которого теперь называют вторым по влиятельности человеком в США после Дональда Трампа, выступил за пересмотр роли НАТО в мире, назвав его пережитком холодной войны. Если Маск на Североатлантический альянс влезет, то кто кого сборет?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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