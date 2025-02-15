МИД Польши заявил о неизбежном вводе войск ЕС на Украину

Глава МИД Польши Сикорский сообщил о неизбежной отправке войск ЕС на Украину из-за давления США

Tекст: Вера Басилая

По словам Сикорского, причиной неизбежного ввода европейских войск на Украину станет позиция США, а именно заявление американского президента о необходимости участия европейских войск в урегулировании конфликта на Украине, передает

РИА «Новости».

Сикорский также отметил, что переговоры пока преждевременны. Он подчеркнул, что считает звонок президента США президенту России Владимиру Путину ошибкой. По его мнению, скорые переговоры «оправдывают президента Путина» и снижают моральный дух на Украине, что делает переговоры нежелательными на данном этапе.

Ранее AP сообщило, что ряд европейских стран тайно работали над планом отправки войск на Украину для участия в мирном соглашении с Россией.

Накануне министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после встречи с новым главой Пентагона Питом Хегсетом заявил, что Польша и США могут направить на Украину свои коммерческие фирмы, а не солдат.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о решении США не отправлять военных на Украину.

МИД России назвал присутствие НАТО на Украине неприемлемым.