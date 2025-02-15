Норвежец Йоханнес Бе стал самым титулованным биатлонистом

Йоханнес Бе побил рекорд Бьорндалена на ЧМ по биатлону, став самым титулованным биатлонистом

Tекст: Мария Иванова

Норвежец Йоханнес Бе выиграл спринтерскую гонку на чемпионате мира в швейцарском Ленцерхайде, передает РИА «Новости». Он преодолел дистанцию за 21 минуту 56,8 секунды без единого промаха. Это позволило ему завоевать 21-ю золотую медаль чемпионатов мира, превзойдя рекорд соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена, у которого 20 золотых наград.

Таким образом, Бе стал самым титулованным биатлонистом в истории мировых первенств. Он является четырехкратным победителем в спринте, имеет две золотые медали в индивидуальных гонках, две в гонках преследования, три в масс-стартах, три в мужских эстафетах, четыре в смешанных эстафетах и три в сингл-миксте.

Кроме того, Йоханнес Бе повторил достижение Бьорндалена и француза Мартена Фуркада, имея 11 золотых медалей в личных гонках на чемпионатах мира.

В январе 31-летний спортсмен объявил о завершении карьеры после текущего сезона, чтобы сосредоточиться на семейной жизни. Последний этап Кубка мира в сезоне-2024/25 пройдет в норвежском Холменколлене с 20 по 23 марта.

Как писала газета ВЗГЛЯД,Йоханнес Бе расплакался на пресс-конференции, объявив, что завершит карьеру по окончании сезон.

В 2020 году норвежец Йоханнес Бе занял первое место в спринте на дистанции 10 км на этапе Кубка мира по биатлону в Финляндии. Лучшим из россиян тогда стал Александр Логинов, занявший 12-ю строчку. Позднее Бе заявил, что его критика в адрес Логинова после его победы на чемпионате мира в Антхольце была излишней.