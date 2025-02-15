Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
CNN: Белый дом вынудил сотрудников нацархива США уйти в отставку
CNN: Белый дом вынудил сотрудников нацархива США уйти в отставку из-за кадровой чистки
Администрация Трампа вынуждает высокопоставленных сотрудников нацархива США уйти в отставку в рамках кадровой чистки, первым из которых стал заместитель хранителя архива, сообщает телеканал CNN.
По данным телеканала, чиновники Белого дома ясно дали понять, что намерены отстранить руководящих лиц агентства и заменить их сторонниками руководящей администрации, передает РИА «Новости».
Телеканал отметил, что первым из покинувших ведомство стал заместитель хранителя архива Уильям Босанко. В пятницу он отправил сотрудникам письмо, в котором сообщил о своем уходе на пенсию. Источник добавил, что еще пять высокопоставленных чиновников могут уйти в отставку.
Решение Белого дома о кадровой чистке в Национальном управлении архивов вызвало обеспокоенность среди сотрудников, которые опасаются за свою дальнейшую судьбу в агентстве.
Ранее сообщалось, что сотрудников семи разведывательных ведомств США попросили уйти в отставку.