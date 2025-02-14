Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Минобороны Китая сравнило США с «приглашенным в дом вором»
Минобороны Китая назвало размещение ракет США на Филиппинах провокацией
Министерство обороны Китая выразило недовольство временным размещением американских ракет средней дальности Typhon на филиппинском острове Лусон, сравнив это с приглашением «вора в дом» и подчеркнув, что такой шаг угрожает безопасности региона.
Министерство обороны Китая раскритиковало решение Филиппин разместить американские ракетные комплексы Typhon на острове Лусон. Официальный представитель китайского ведомства Чжан Сяоган провел параллель с «вором, приглашенным в дом», подчеркивая, что это решение подрывает национальную безопасность Филиппин и способствует гонке вооружений в регион, сообщает ТАС.
Чжан Сяоган также указал, что подобные действия Манилы могут вызвать геополитическую конфронтацию и призвал к свертыванию ракетных комплексов. Он отметил, что Филиппины неоднократно нарушали свои обещания, поддерживая внедрение американских систем вооружений.
Министерство обороны Китая подчеркивает, что территориальные претензии Филиппин в Южно-Китайском море не подкрепляются международными соглашениями. Китай продолжает защищать свои права в спорных водах, считая свои действия законными и обоснованными.
КНР намерена противодействовать провокациям и защищать свой суверенитет и интересы в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США, Япония и Австралия запланировали провести маневры на Филиппинах в 2025 году. Газета также сообщала, что японские военные решили поучаствовать в учениях США и Филиппин «Баликатан».