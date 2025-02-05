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США, Япония и Австралия запланировали маневры на Филиппинах в 2025 году
Стало известно о будущем проведении морских маневров США, Австралии, Японии и Филиппин
Вооруженные силы США, Австралии, Японии и Филиппин проведут многосторонние морские маневры в филиппинской экономической зоне, укрепляя международное сотрудничество.
США, Австралия, Япония и Филиппины проведут совместные морские маневры в филиппинской эксклюзивной экономической зоне, передает ТАСС. Многосторонние учения запланированы на 5 февраля и организованы командованием Тихоокеанского флота ВМС США. Основной целью учений является демонстрация общей приверженности укреплению регионального и международного сотрудничества для поддержки свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.
В маневрах примут участие подразделения военно-морских и военно-воздушных сил всех четырех стран. Учения направлены на укрепление сотрудничества и повышение оперативной совместимости между участниками. Командование Тихоокеанского флота подчеркнуло, что все действия будут соответствовать международному праву и учитывать безопасность мореходства, а также права и интересы других стран.
В заявлении командования также отмечается, что данные маневры подчеркивают совместную приверженность стран-участниц поддержке свободы мореходства и авиаперелетов. Это включает и другие законные способы использования морского и международного воздушного пространства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, японские военные решили поучаствовать в учениях США и Филиппин «Баликатан», Австралия ранее приостановила учения с США из-за крушения вертолета, а также решила модернизировать военные базы для расширения ротации войск США.