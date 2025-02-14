Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.17 комментариев
Российские силы отразили все контратаки ВСУ под Харьковом
Российские войска успешно отбили все контратаки ВСУ на Харьковском направлении
Российские войска успешно отразили все контратаки украинских сил в районе Старицы и Волчанска в Харьковской области, не допустив прорыва своей оборонительной линии.
Как сообщает РИА «Новости», российские силы за последние двое суток успешно отбили все контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Старица и Волчанск в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По словам Марочко, противник, используя силы ротной тактической группы, предпринял несколько штурмовых действий против позиций Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) в указанных районах. «Все атаки украинских боевиков были отбиты, прорыва нашей оборонительной линии не допущено», – заявил он, ссылаясь на свои источники и разведданные.
Эксперт также отметил, что украинские силы в своих контратаках задействовали артиллерию, беспилотные летательные аппараты и пикапы для поддержки своих действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО до 1180 военнослужащих. Группа украинских солдат была направлена в населенный пункт Волчанские Хутора Харьковской области с красноармейского направления. Российские военнослужащие нанесли удар по штурмовой группе ВСУ, которая готовилась форсировать реку Волчья в Харьковской области, используя дроны и артиллерию.