Российские войска успешно отбили все контратаки ВСУ на Харьковском направлении

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», российские силы за последние двое суток успешно отбили все контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Старица и Волчанск в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По словам Марочко, противник, используя силы ротной тактической группы, предпринял несколько штурмовых действий против позиций Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) в указанных районах. «Все атаки украинских боевиков были отбиты, прорыва нашей оборонительной линии не допущено», – заявил он, ссылаясь на свои источники и разведданные.

Эксперт также отметил, что украинские силы в своих контратаках задействовали артиллерию, беспилотные летательные аппараты и пикапы для поддержки своих действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО до 1180 военнослужащих. Группа украинских солдат была направлена в населенный пункт Волчанские Хутора Харьковской области с красноармейского направления. Российские военнослужащие нанесли удар по штурмовой группе ВСУ, которая готовилась форсировать реку Волчья в Харьковской области, используя дроны и артиллерию.