Более 10 человек пострадали при взрыве в баре Гренобля

Взрыв в баре Гренобля ранил 12 человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сведениям телеканала France 24, в баре города Гренобль во Франции произошел взрыв, в результате которого пострадали не менее двенадцати человек. Как передает ТАСС, неизвестный злоумышленник вошел в заведение, бросил гранату и скрылся с места происшествия.

Известно, что состояние двух из пострадавших оценивается как критическое.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции в новогоднюю ночь были сожжены почти тысяча машин. Полиция задержала подозреваемого в поджоге машин у синагоги. В пригороде Парижа произошел взрыв гранаты, в результате которого пострадали двое прохожих.