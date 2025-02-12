В Москве задержали банду из трех человек за убийство и ограбления

Tекст: Алексей Дегтярев

В 2024 году обвиняемые организовали преступную группу с целью совершения тяжких имущественных преступлений, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Один из них знакомился с жертвами через интернет, приглашал их в арендованные квартиры и грабил при помощи сообщников.

В ведомстве рассказали об одном из эпизодов, который произошел 1 января. Злоумышленники познакомились с москвичом и пригласили его в арендованную квартиру. После распития спиртных напитков они ограбили его, воспользовавшись мобильным банком потерпевшего для оформления кредитных договоров. Житель столицы скончался от полученных повреждений, а злоумышленники скрылись.

Подозреваемым предъявлены обвинения в убийстве и грабежах, совершенных в Екатеринбурге, Ижевске, Перми, Казани, Нижнем Новгороде и Петербурге. В ходе допросов они признали свою вину.

В МВД пояснили, что задержанным от 18 до 20 лет. Они похитили у погибшего телефон, наушники, паспорт и банковские карты. Впоследствии с карт было обналичено более 30 тыс. рублей.

Ранее ФСБ задержала членов организованной преступной группировки в Ростовской области, их подозревают в похищении военнослужащих, участвовавших в СВО, и вымогательстве у них более 3 млн рублей.