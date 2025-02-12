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В России спрогнозировали дефицит автозапчастей
Сеть автосервисов Fit Service: Россия может столкнуться с дефицитом автозапчастей
В этом году в России ожидается рост цен на запасные части для автомобилей, а к лету некоторые запчасти станут дефицитом, сообщила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.
По словам Овчинниковой, цены на запасные детали для автомобилей в России в этом году увеличатся в среднем на 20%, передает «Газета.Ru». Она также отметила, что уже к лету некоторые детали будет трудно найти в продаже из-за дефицита продукции.
Овчинникова заявила: «Мы ожидаем, что в 2025 году цены на запчасти продолжат расти, вслед за курсами валют, кредитными ставками, ростом стоимости логистики и инфляцией. Сложно определить на сколько именно повысятся цены, но вероятно можно ожидать увеличение на 10-20% к концу года».
В связи с ростом стоимости кредитных средств некоторые компании-производители запчастей не смогут совершить свои заказы в привычном объеме. По словам Овчинниковой, продукции будет выпущено меньше, и к лету может возникнуть дефицит по некоторым позициям.
За последние два месяца автозапчасти уже подорожали в среднем на 10-15%. Это связано с сохраняющимися сложностями с логистикой и проблемами с перечислением денежных средств. Крупнейшим дистрибьюторам приходится менять логистические цепочки и корректировать схемы оплаты, так как прежние перестают работать.
Ранее стало известно о значительном росте выпуска легковых авто в России в 2024 году.