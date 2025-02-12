В России спрогнозировали дефицит автозапчастей

Сеть автосервисов Fit Service: Россия может столкнуться с дефицитом автозапчастей

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Овчинниковой, цены на запасные детали для автомобилей в России в этом году увеличатся в среднем на 20%, передает «Газета.Ru». Она также отметила, что уже к лету некоторые детали будет трудно найти в продаже из-за дефицита продукции.

Овчинникова заявила: «Мы ожидаем, что в 2025 году цены на запчасти продолжат расти, вслед за курсами валют, кредитными ставками, ростом стоимости логистики и инфляцией. Сложно определить на сколько именно повысятся цены, но вероятно можно ожидать увеличение на 10-20% к концу года».

В связи с ростом стоимости кредитных средств некоторые компании-производители запчастей не смогут совершить свои заказы в привычном объеме. По словам Овчинниковой, продукции будет выпущено меньше, и к лету может возникнуть дефицит по некоторым позициям.

За последние два месяца автозапчасти уже подорожали в среднем на 10-15%. Это связано с сохраняющимися сложностями с логистикой и проблемами с перечислением денежных средств. Крупнейшим дистрибьюторам приходится менять логистические цепочки и корректировать схемы оплаты, так как прежние перестают работать.

Ранее стало известно о значительном росте выпуска легковых авто в России в 2024 году.