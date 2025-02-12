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В Петербурге арестовали третьего фигуранта дела о бриллиантах
Куйбышевский райсуд Петербурга заключил под стражу третьего обвиняемого в незаконной продаже 71 бриллианта на сумму 6 млн рублей Тиграна Барсегяна, задержанного в ходе операции ФСБ и полиции.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Барсегяна до 9 апреля, он обвиняется в покушении на незаконную сделку с драгоценными камнями, передает ТАСС.
По данным следствия, Барсегян вместе с Ваграмом Саияном и Арсеном Авояном пытались продать 71 бриллиант без соответствующих сертификатов за 6 млн рублей. Сделка была предпринята в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» 9 февраля.
Передача драгоценных камней общей массой 37,5 карата состоялась в рамках оперативно-разыскного мероприятия.
До этого суд избрал меры пресечения для предполагаемых подельников Барсегяна. Саиян отправлен в СИЗО, а Авоян помещен под домашний арест. Саиян и Барсегян имеют гражданство Армении, Авоян – российское.
Обвиняемые возражали против доводов следствия и просили более мягкие меры пресечения.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк. сообщала, что петербургские полицейские и сотрудники регионального управления ФСБ изъяли более 450 бриллиантов у подозреваемых в незаконном обороте драгоценных камней.