В Петербурге арестовали третьего фигуранта дела о бриллиантах

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Барсегяна до 9 апреля, он обвиняется в покушении на незаконную сделку с драгоценными камнями, передает ТАСС.

По данным следствия, Барсегян вместе с Ваграмом Саияном и Арсеном Авояном пытались продать 71 бриллиант без соответствующих сертификатов за 6 млн рублей. Сделка была предпринята в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» 9 февраля.

Передача драгоценных камней общей массой 37,5 карата состоялась в рамках оперативно-разыскного мероприятия.

До этого суд избрал меры пресечения для предполагаемых подельников Барсегяна. Саиян отправлен в СИЗО, а Авоян помещен под домашний арест. Саиян и Барсегян имеют гражданство Армении, Авоян – российское.

Обвиняемые возражали против доводов следствия и просили более мягкие меры пресечения.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк. сообщала, что петербургские полицейские и сотрудники регионального управления ФСБ изъяли более 450 бриллиантов у подозреваемых в незаконном обороте драгоценных камней.