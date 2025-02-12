  • Новость часаПесков: Освобожденный в обмен на Фогеля россиянин вернется на Родину в ближайшие дни
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    Макрон дал повод посмеяться над французским искусственным интеллектом
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Мюнхене не осталось места для умственной жизни

    За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Великая Америка всегда тебя кинет

    Они всю свою жизнь положили на ненависть и ложь. Выстроили карьеру, перегрызая глотки таким же, как они. И вот оказалось, что все преступления против морали, совести и против собственной страны, да еще и во время военного конфликта – все зря. Бывшие русские никому не нужны.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Как реорганизовать русскую литературу

    Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какого результата ее следует поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.

    9 комментариев
    12 февраля 2025, 14:07 • Новости дня

    В Петербурге арестовали третьего фигуранта дела о бриллиантах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Куйбышевский райсуд Петербурга заключил под стражу третьего обвиняемого в незаконной продаже 71 бриллианта на сумму 6 млн рублей Тиграна Барсегяна, задержанного в ходе операции ФСБ и полиции.

    Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Барсегяна до 9 апреля, он обвиняется в покушении на незаконную сделку с драгоценными камнями, передает ТАСС.

    По данным следствия, Барсегян вместе с Ваграмом Саияном и Арсеном Авояном пытались продать 71 бриллиант без соответствующих сертификатов за 6 млн рублей. Сделка была предпринята в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» 9 февраля.

    Передача драгоценных камней общей массой 37,5 карата состоялась в рамках оперативно-разыскного мероприятия.

    До этого суд избрал меры пресечения для предполагаемых подельников Барсегяна. Саиян отправлен в СИЗО, а Авоян помещен под домашний арест. Саиян и Барсегян имеют гражданство Армении, Авоян – российское.

    Обвиняемые возражали против доводов следствия и просили более мягкие меры пресечения.

    Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк. сообщала, что петербургские полицейские и сотрудники регионального управления ФСБ изъяли более 450 бриллиантов у подозреваемых в незаконном обороте драгоценных камней.

    11 февраля 2025, 17:41 • Новости дня
    Американцы стали терять зрение после уколов «Оземпика»

    СМИ сообщили о случаях потери зрения у пациентов после инъекций препарата «Оземпик»

    Tекст: Ольга Иванова

    Американское издание Daily Mail сообщило о случаях потери зрения у пациентов, принимавших популярный препарат для лечения диабета и снижения веса «Оземпик».

    Все больше американцев, использующих препарат для лечения диабета и снижения веса «Оземпик», сталкиваются со слепотой, передает РЕН ТВ.

    По данным издания Daily Mail, зафиксировано девять случаев потери зрения после инъекций этим препаратом. Исследования подтверждают связь между содержащимся в «Оземпике» семаглутидом и воспалительными процессами в глазах, так как вещество ухудшает приток крови к глазным яблокам.

    Daily Mail привела историю одной из пострадавших, которая сначала ослепла на один глаз после инъекции семаглутида. Она прекратила его прием, но через два месяца вернулась к лечению диабета и в итоге потеряла зрение на оба глаза. Еще одна женщина потеряла зрение на левом глазу из-за повреждения кровеносных сосудов в сетчатке.

    Эксперты пока не могут точно объяснить, почему пациенты теряют зрение. Они предполагают, что это может быть связано с резким снижением уровня сахара в крови, что отрицательно влияет на кровеносные сосуды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач-эндокринолог Анастасия Фатеева предупреждала о возможных побочных эффектах препарата «Оземпик», который применяется для лечения диабета второго типа и ожирения, и советовала использовать его только под наблюдением специалистов.

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    11 февраля 2025, 18:54 • Новости дня
    Названо число подтвердивших участие в конкурсе «Интервидение» стран

    Более 20 стран подтвердили участие в конкурсе «Интервидение» в Москве в 2025 году

    Названо число подтвердивших участие в конкурсе «Интервидение» стран
    @ IMAGO/Gonzales Photo/Erling Brod/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Более 20 стран подтвердили участие в конкурсе «Интервидение», который пройдет в сентябре 2025 года в Москве, что обещает стать одним из крупнейших культурных событий года.

    Участие в международном конкурсе «Интервидение», который пройдет в сентябре 2025 года в Москве, подтвердили более 20 стран, сообщает РИА «Новости». Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что это событие станет одним из самых значительных культурных мероприятий года.

    «Конкурс «Интервидение» будет проходить в сентябре 2025 года в Москве. Я думаю, что уже сегодня ясно, что этот конкурс станет одним из самых больших культурных событий нынешнего года. В нем подтвердили свое участие более 20 стран, и этот процесс увеличения количества государств по-прежнему происходит», – заявил он.

    Швыдкой подчеркнул, что среди участников будут такие страны, как Китай, Бразилия, Азербайджан, Белоруссия, Кыргызстан, а также государства Латинской Америки и Ближнего Востока. Он уверен, что конкурс станет ярким культурным событием без одного отработанного стандарта, как на «Евровидении», и подчеркнул многоцветие популярной музыки, связанной с традициями.

    Команда, работающая над конкурсом, вместе с фондом-инноватором и Первым каналом, создадут уникальное явление с перспективой на успех, добавил Швыдкой.

    Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в Москве и области. Проект будет регулярным. В этом году фестиваль ждет исполнителей из 16 стран, в том числе Азербайджана, Белоруссии, Бразилии, Казахстана, Китая, Кубы.

    Руководитель «Интервидения» назвала преимущество конкурса над «Евровидением».

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    12 февраля 2025, 08:26 • Видео
    Трамп против Ирана: чья возьмет?

    Новый президент США Дональд Трампу выдвинул ультиматум Ирану – или заключай сделку, или разбомблю. Ранее вообще не предполагалось такого, что Трамп захочет заключать с Ираном сделку по ядерной программе, но хозяин Белого дома опять удивил. Чего теперь ждать от Ирана??

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    11 февраля 2025, 19:53 • Новости дня
    Новый немецкий корвет диверсанты хотели обездвижить металлической стружкой

    В Германии приступили к расследованию диверсии на корвете «Эмден» с металлической стружкой в двигателе

    Новый немецкий корвет диверсанты хотели обездвижить металлической стружкой
    @ Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Германии начато расследование после обнаружения металлической стружки в двигателе корвета «Эмден» на верфи в Гамбурге, что могло привести к серьезной поломке.

    По данным совместного расследования телеканалов WDR, NDR и газеты Suddeutsche Zeitung, в двигателе корабля была обнаружена металлическая стружка, сообщает РИА «Новости».

    Инцидент произошел незадолго до спуска корабля на воду на верфях Blohm+Voss в Гамбурге. Правоохранительные органы Германии начали расследование, предполагая, что произошло намеренное повреждение. Неизвестные лица насыпали несколько десятков килограммов металлической стружки в двигатель, что могло привести к серьезной поломке и задержке в передаче корабля военно-морским силам страны.

    «Если бы стружка не была извлечена заранее, это могло бы задержать передачу корабля ВМС Германии и нанести серьезный ущерб», – говорится в расследовании журналистов.

    Полиция уже подключилась к расследованию этого инцидента. Предполагается, что действия направлены на подрыв боеспособности нового корвета. В данный момент проводятся следственные действия для установления виновных лиц и предотвращения аналогичных происшествий в будущем.

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    11 февраля 2025, 16:56 • Новости дня
    Макрон не пожал руку Моди на саммите в Париже
    Макрон не пожал руку Моди на саммите в Париже
    @ Paris Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На международном саммите по искусственному интеллекту (ИИ) в Париже президент Франции Эммануэль Макрон не стал пожимать руку премьер-министру Индии Нарендре Моди.

    Макрон поприветствовал вице-президента США Джей Ди Вэнса, генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, обменялся поцелуями с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, однако проигнорировал руку Моди, который хотел поздороваться с ним, передает РБК. Этот момент запечатлели журналисты Assosiated Press.

    В ноябре глава МИД России Сергей Лавров и Макрон обменялись рукопожатием перед фото лидеров на саммите G20.

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    12 февраля 2025, 08:31 • Новости дня
    Володин сыронизировал о разрешении использовать в пищу мучного червя в ЕС

    Володин назвал использование мучного червя в пищу в ЕС последствием санкций

    Володин сыронизировал о разрешении использовать в пищу мучного червя в ЕС
    @ Anna Ross/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Евросоюзе начали применять в пищевой промышленности порошок из личинок мучного червя, включая его в состав хлеба, сыра и макарон, что является последствием санкционной политики Запада против России, заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

    Новый закон Евросоюза об использовании в пищевой промышленности порошка из личинок желтого мучного червя, известного как хрущак, вызвал саркастические замечания со стороны Вячеслава Володина.

    «Бежавшие в Европу релоканты и иноагенты скоро узнают, какой он на вкус – мучной хрущак», – написал Володин в своем Telegram-канале.

    Володин связал такое решение с последствиями санкционной политики Запада против России. По его словам, антироссийские санкции привели к краху экономики в Европе, закрытию производств и серьезным проблемам в агропромышленности, протестам фермеров против высоких налогов.

    Спикер парламента отметил, что вместо помощи местным сельхозпроизводителям, Евросоюз решил заменить их товары личинками и червями, «личинками Урсулы». Он также написал, что никто в Европе не думает о том, что их потребление в пищу может привести к серьезным болезням.

    «В нашей стране личинками, сверчками, жуками и червями кормят только животных и рыб», – подытожил Володин.

    В ЕС вступил в силу регламент, позволяющий использовать порошок из личинок желтого мучного червя в продуктах питания на территории стран Евросоюза.

    В марте прошлого года президент России Владимир Путин пошутил о зарубежной «еде будущего» в виде мотыльков и червячков.

    В Англии предложили включить в школьное питание начальных классов Уэльса съедобных насекомых.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем ученые активно продвигают идею альтернативных белков и готовят человечество к «изменению пищевых привычек».

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    12 февраля 2025, 06:40 • Новости дня
    После взрывов в Киеве начались пожары
    После взрывов в Киеве начались пожары
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В нескольких районах Киева после серий взрывов начались пожары, сообщила военная администрация города.

    Киевская городская военная администрация сообщает о пожарах в Голосеевском, Подольском, Святошинском и Соломенском районах. В городе продолжает действовать воздушная тревога, передает ТАСС.

    Также сирены работают в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Сумской и Черкасской областях Украины.

    Напомним, взрывы произошли в пригороде Киева и в Киевской области. Позднее украинские СМИ сообщили о нескольких сериях взрывов в самом Киеве.

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    12 февраля 2025, 03:22 • Новости дня
    Жители США назвали худшего из живых экс-президентов страны

    Американцы признали Байдена худшим из ныне живущих экс-президентов США

    Жители США назвали худшего из живых экс-президентов страны
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Джо Байден занял последнее место в рейтинге одобрения среди ныне живущих политиков, которые в прошлом занимали пост президента США, свидетельствуют данные опроса Gallup.

    Опрос прошел 21–27 января. Лидером рейтинга стал Барак Обама – его деятельность одобрили 59% респондентов, негативно его работу оценили 36%. Джордж Буша-младший набрал 52% одобрения и 34% негативных оценок, а Билл Клинтон – 48% и 41% соответственно. У Байдена 39% положительных и 57% отрицательных оценок, сообщается на сайте Gallup.

    Напомним, СМИ сообщали, что президент США Джо Байден жалеет о решении не участвовать в президентской гонке 2024 года.

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    11 февраля 2025, 19:43 • Новости дня
    Запрещающий вывески на иностранных языках закон принят в первом чтении

    Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите русского языка

    Запрещающий вывески на иностранных языках закон принят в первом чтении
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, обязывающий использовать русский язык на вывесках, рекламе и в СМИ, с учетом нескольких исключений для фирменных наименований.

    Госдума России приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка. Документ, предложенный группой депутатов и председателем комитета по экономической политике Максимом Топилиным, предполагает внесение изменений в ряд федеральных законов, сообщает ТАСС.

    Законопроект обязывает использовать русский язык на вывесках и надписях, разрешая при этом дополнительные языки, но с условием идентичности содержания на русском языке. Это исключает использование таких слов, как coffee и sale. Однако фирменные наименования и товарные знаки под это правило не попадают.

    Изменения также касаются законов о рекламе и СМИ. В рекламе и информационных программах на телеканалах и радиоканалах информация должна быть представлена на русском языке. Региональные блоки могут использовать языки республик и народов России.

    Законопроект призван обеспечить соблюдение норм современного русского литературного языка и исключить речевые и лексические ошибки в средствах массовой информации.

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    12 февраля 2025, 07:29 • Новости дня
    Американец Фогель поблагодарил Путина за помилование
    Американец Фогель поблагодарил Путина за помилование
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Александра Юдина

    Освобожденный из российской тюрьмы американец Марк Фогель заявил, что был помилован президентом России Владимиром Путиным.

    Фогель выразил благодарность своей стране за усилия, приложенные к его освобождению, и отдельно поблагодарил российского лидера за решение помиловать его, передает Ura.ru.

    «Я искренне рад вернуться на Родину... Благодарю также Владимира Путина. Он меня помиловал», – заявил Фогель.

    В Белом доме также поблагодарили Путина за этот шаг, назвав его «очень справедливым и разумным».

    Напомним, Белый дом сообщил об освобождении Фогеля в результате обмена заключенными между США и Россией. В России Фогель был приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Фогель частично признал вину в контрабанде и хранении наркотических веществ.

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    11 февраля 2025, 16:24 • Новости дня
    Кличко: Итоги конфликта окажутся очень болезненными для всех украинцев

    Кличко спрогнозировал завершение конфликта на Украине через два месяца

    Кличко: Итоги конфликта окажутся очень болезненными для всех украинцев
    @ Britta Pedersen/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Киева Виталий Кличко прогнозирует завершение конфликта на Украине в ближайшие два месяца, но предупреждает о сложных и болезненных условиях, на которых это может произойти.

    Он отметил, что условия завершения боевых действий пока не ясны, но они вряд ли будут позитивными. «Мы можем моделировать завершение боевых действий, надеемся, через месяц-два. Непонятно, на каких условиях, но уверен, что это сложно назвать позитивным», – подчеркнул Кличко, сообщает РИА «Новости».

    Мэр выразил опасения, что итог конфликта может оказаться очень болезненным для всех украинцев. После окончания боевых действий, по его мнению, в стране должны состояться выборы, которые могут обернуться серьезной политической борьбой.

    Кличко также выразил обеспокоенность возможными беспорядками и общественным противостоянием, которые могут возникнуть в результате этих выборов. «Я очень боюсь, чтобы не было каких-то беспорядков в этом направлении, и не дай бог говорить про какое-то общественное противостояние...», – добавил он.

    Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келлог намерен представить Белому дому варианты завершения украинского конфликта.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для этого необходимо полное устранение его первопричин.

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    12 февраля 2025, 06:14 • Новости дня
    ВСУ убили почти всех мужчин в курском Николаево-Дарьино

    Минобороны РФ: ВСУ удерживали жителей курского села в заложниках и убили мужчин

    ВСУ убили почти всех мужчин в курском Николаево-Дарьино
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После освобождения Николаево-Дарьино выяснилось, что украинские военные держали жителей в заложниках и убили почти всех мужчин. Спасся только один человек.

    Как сообщает РИА «Новости», Минобороны России заявило об убийстве украинскими военными почти всех мужчин в селе Николаево-Дарьино Курской области, спасся только один. Село было освобождено российскими войсками в январе 2025 года, однако до этого времени местные жители находились в заложниках более шести месяцев. Украинские боевики использовали их как живой щит, издевались и убивали без причины.

    В августе 2024 года ВСУ оккупировали село, и с тех пор местные жители оставались в ужасных условиях. Одна из жительниц, Надежда, рассказала, что ее мужа убили просто за то, что он пошел набрать воды.

    Освобождение села провела 83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада. Когда десантники прибыли, местные жители встретили их с радостью и попросили эвакуировать их вглубь России.

    Эвакуированные граждане были направлены в тыловые районы Курской области, где им предоставили медицинскую помощь и разместили в социальных центрах реабилитации. Впоследствии, десантники вывели еще несколько десятков мирных жителей из Николаево-Дарьино.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, раненный российский солдат эвакуировал мирных жителей из Курской области, несмотря на серьезные ранения, полученные в бою. ВСУ устроили казни мирных жителей в Русском Поречном из-за мести за свои потери, об этом сообщалось ранее. Рядом с телами убитых жителей Русского Поречного нашли флаг так называемого «Грузинского легиона».

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    11 февраля 2025, 21:41 • Новости дня
    Белый дом сообщил об освобождении американца Фогеля в России
    Белый дом сообщил об освобождении американца Фогеля в России
    @ freemarcfogel.net

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белый дом сообщил об освобождении американского гражданина Марка Фогеля, который находился в России под стражей.

    Власти США подчеркнули, что его освобождение произошло в результате обмена заключенными между США и Россией, передает ТАСС. По словам представителей администрации США, этот обмен является значительным шагом в процессе урегулирования украинского кризиса.

    В июне 2022 года Химкинский городской суд огласил приговор бывшему работнику американского посольства Марку Фогелю, приговорив его к 14 годам колонии строгого режима. Сообщалось, что Фогель частично признал вину по контрабанде и хранению наркотических веществ, а впоследствии США объявили его «незаконно задержанным».

    Коментарии (18)
    11 февраля 2025, 15:08 • Новости дня
    СВР сообщила о подготовке Украиной провокации с подрывом иностранного судна на Балтике

    СВР сообщила о подготовке Украиной антироссийских провокаций при участии Запада

    СВР сообщила о подготовке Украиной провокации с подрывом иностранного судна на Балтике
    @ DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские спецслужбы планируют провести антироссийские акции с участием западных кураторов, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

    Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации уведомило о готовящихся действиях украинских спецслужб при поддержке западных кураторов, передает РИА «Новости». По полученным данным, в ближайшее время планируется серия резонансных антироссийских провокаций.

    По информации СВР, Киев намерен подорвать иностранное судно в акватории Балтики и возложить ответственность за это на Россию. Для реализации плана спецслужбы Украины собираются использовать мины российского производства, находящиеся в их распоряжении. Цель провокаций – подтолкнуть НАТО к решению закрыть России выход в Балтийское море.

    Кроме того, Киев вместе с европейскими спецслужбами разрабатывает планы нападений на представителей российской несистемной оппозиции и предпринимателей, скрывающихся за границей от правосудия, сообщили в СВР. В качестве исполнителей планируется привлечение выходцев из стран Азии и Ближнего Востока, которым обещают вознаграждение до 20 тыс. долларов. Исполнителям, в случае ареста, предписано возлагать вину на российские спецслужбы.

    В сентябре СВР сообщила о планах Киева инсценировать ракетный удар по детскому учреждению,  также в СВР заявили о подготовке странами НАТО масштабной операции по дискредитации президента Украины Владимира Зеленского.

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    12 февраля 2025, 10:55 • Новости дня
    Медведев дал оценку идее Зеленского об «обмене территориями» с Россией

    Медведев назвал чушью идею Зеленского об «обмене территориями» с Россией

    Медведев дал оценку идее Зеленского об «обмене территориями» с Россией
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что удары российских военных по Киеву являются частью концепции «мира через силу», и назвал предложения украинцев о «обмене территориями» чушью.

    В своем Telegram-канале он выразил мнение о предложениях украинской стороны относительно «обмена территориями», назвав их чушью и подчеркнув, что такие заявления делают представители украинской власти, которые «дрожат от страха и наркотической абстиненции».

    Медведев также отметил, что удары ВС России по Киеву, осуществленные 12 февраля, были частью концепции «мира через силу», отметив, что такие действия демонстрируют реальное соотношение сил.

    Зампред Совбеза добавил, что единственный способ «исцелиться» для таких людей – это «снова почувствовать себя русскими», ссылаясь на совет американской администрации.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавние заявления Зеленского о возможности прямого обмена территориями с Россией, отметив, что в Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора.

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    11 февраля 2025, 20:35 • Новости дня
    Глава Пентагона озвучил планы по численности контингента США в Европе

    Глава Пентагона Хегсет: США не намерены сокращать свои войска в Европе

    Глава Пентагона озвучил планы по численности контингента США в Европе
    @ Po1 Alexander Kubitza/Dod/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты пока не собираются уменьшать свое военное присутствие в Европе, заявил американский министр обороны Пит Хегсет.

    «В настоящее время нет никаких планов по сокращению», – цитирует Хегсета ТАСС.

    Он добавил, что Вашингтон может изучить возможность изменения численности американских солдат в Европе после урегулирования на Украине.

    Ранее Пентагон сообщал, что Хегсет в ходе рабочей поездки в Европу призовет союзников увеличить расходы на оборону в рамках НАТО и на военную помощь Украине.

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    Макрон дал повод посмеяться над французским искусственным интеллектом

    Поистине наполеоновские планы озвучил президент Франции – его страна, как и Европа в целом, хочет включиться в глобальную гонку за лидерство в разработке искусственного интеллекта (ИИ). Впрочем, первая же попытка французов создать собственный ИИ обернулась позором. О чем идет речь и каков реальный потенциал Франции в данной области? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Трамп против Ирана: чья возьмет?

      Новый президент США Дональд Трампу выдвинул ультиматум Ирану – или заключай сделку, или разбомблю. Ранее вообще не предполагалось такого, что Трамп захочет заключать с Ираном сделку по ядерной программе, но хозяин Белого дома опять удивил. Чего теперь ждать от Ирана??

    • Зеленский слишком поздно стал бояться «кидалова»

      Для завершения конфликта между Россией и Украиной в 2025 году «есть все возможности», заявил Владимир Зеленский. Он уже готов к любому формату переговоров с Россией, но при одном условии: если будут гарантии, что Запад «не кинет». Поздно опомнился, уже кинули.

    • Зеленский в ужасе из-за завтрака

      Владимир Зеленский возмутился тем, что «половина» депутатов Верховной рады уехали из страны на так называемый Молитвенный завтрак в Вашингтон. Это истерика не случайна и прямо связана с положением того, кто называет себя президентом Украины. Прямо говоря, Зеленскому страшно.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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