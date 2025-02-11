Суд в Ростове-на-Дону приговорил пятерых украинских военнопленных за терроризм в Донбассе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил пятерых граждан Украины, обвиняемых в участии в террористической организации в Донбассе, к лишению свободы на сроки от пяти лет восьми месяцев до шести лет.

Как передает ТАСС, суд признал Ивана Безлепкина, Юрия Макаренко, Дмитрия Рейваха, Глеба Петрука и Владимира Пузанова виновными. Прокурор ранее просил назначить им сроки от пяти лет десяти месяцев до шести лет заключения.

Судья зачитал приговор, назначив Безлепкину срок пять лет десять месяцев, Макаренко – пять лет восемь месяцев, Рейваху – шесть лет, Петруку – шесть лет и Пузанову – пять лет восемь месяцев. Подсудимые Макаренко, Петрук и Рейвах обвинялись в участии в боевых действиях против мирных жителей и военнослужащих Народной милиции ДНР, находясь в составе 46-го отдельного штурмового батальона «Донбасс-Украина». Они были задержаны в марте 2022 года в ходе боестолкновения в Волновахе.

Пузанов и Безлепкин, по версии обвинения, также участвовали в боевых действиях, но покинули подразделения в апреле 2016 года. Пузанов был задержан в марте 2022 года у себя дома, Безлепкин – через месяц при прохождении фильтрационных мероприятий. Дело слушалось в суде с 2023 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Южный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима полковника ВСУ Николая Дзямана за приказ сбить самолет над Кубанью, а также суд вынес приговор боевику украинского батальона «Айдар», обвиняемому в участии в боевых действиях против мирного населения Донбасса, приговорив его к 18 годам лишения свободы.