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Племянника хоккеиста Макарова задержали за взятку в Челябинске
Племянника хоккеиста Макарова задержали за взятку клюшками в Челябинске
В Челябинске задержали директора спортивной школы Павла Макарова за получение взятки клюшками на 200 тыс. рублей в обмен на документы о переходе юниора в другой клуб, сообщило следственное управление СК по региону.
В Челябинске задержали директора спортивной школы олимпийского резерва по хоккею имени Сергея Макарова по подозрению в получении взятки. По данным следствия, 21 мая 2024 года Макаров через посредника получил хоккейные клюшки на сумму 200 тыс. рублей в обмен на подготовку документов для перехода юниора в другой хоккейный клуб без денежной компенсации, передает РИА «Новости».
По данным УФСБ, клюшки были реализованы, а вырученные деньги подозреваемый использовал по своему усмотрению. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ о получении взятки в крупном размере. Обязанности директора на момент совершения преступления исполнял племянник знаменитого хоккеиста Сергея Макарова.
Следственными органами проведены обыски как на работе, так и по месту жительства подозреваемого. В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения для Макарова.
Сергей Макаров, в честь которого названа школа, является двукратным олимпийским чемпионом и восьмикратным чемпионом мира. Он родился в Челябинске и также воспитанник местной школы хоккея. Макаров входил в одну из сильнейших пятерок в истории мирового хоккея, «пятерку Ларионова».
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