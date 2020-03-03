Чем чиновники и полицейские берут взятки

Московский суд до 19 апреля арестовал бывшую помощницу вице-премьера Аркадия Дворковича Анастасию Алексееву. По версии следствия, в 2016 году она дважды съездила отдохнуть за чужой счет – в Таиланд и Доминикану. Турпутевки стоили по 2 млн каждая. Но это далеко не самый необычный пример коррупции.