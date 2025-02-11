Многие из релокантов понаговорили и понаписали такого, что теперь опасаются ступать на российскую почву, помня о печальной судьбе певца Шарлота, который за свою неудачную клоунаду получил пять лет колонии. Но люди меняются – а неласковый прием за границей особенно побуждает их к переоценке своих поступков.6 комментариев
Актриса Екатерина Васильева опровергла слухи о плохом самочувствии
Ушедшая в монастырь актриса Екатерина Васильева опровергла информацию о плохом самочувствии
Ушедшая в монастырь народная артистка РСФСР Екатерина Васильева опровергла слухи о необходимости экстренной медицинской помощи из-за панкреатита.
Российская актриса Екатерина Васильева опровергла информацию о своем плохом самочувствии, передает ТАСС.
«Все со мной хорошо», – подчеркнула Васильева.
Ранее Telegram-канал Shot распространил сообщение о том, что актрисе якобы потребовалось вмешательство врачей из-за обострившегося панкреатита.
Екатерина Васильева известна своими ролями в театре и кино. Она родилась 15 августа 1945 года в Москве, окончила ВГИК и работала в известных столичных театрах. С 1965 года Васильева начала сниматься в кино, стала известна благодаря фильмам «Бумбараш» и «Обыкновенное чудо».
В 1993 году актриса ушла в Толгский монастырь, но спустя три года вернулась к актерской карьере. Васильева была удостоена звания народной артистки РСФСР и награждена орденом Почета.
В августе 2021 года Екатерина Васильева вновь ушла из мирской жизни и отправилась в Троице-Одигитриевский ставропигиальный женский монастырь. Она приняла монашеский постриг с именем Василиса.