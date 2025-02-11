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На Украине заявили о повреждении газовой инфраструктуры
Газопровод и электросети на Украине повреждены в результате воздушной атаки
Газовая инфраструктура в Днепропетровской и Полтавской областях пострадала во время воздушной тревоги, девять населенных пунктов остались без газоснабжения, сообщили местные власти.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в ночь на вторник была атакована газовая инфраструктура, передает ТАСС.
Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук отметил, что взрывы были связаны с газовыми месторождениями в Полтавской области. В свою очередь Полтавская областная администрация сообщила, что девять населенных пунктов в Миргородском районе остались без газоснабжения.
Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак добавил, что в результате взрывов пострадали линии электропередачи и газопровод в регионе. Однако точное количество пострадавших объектов и ущерб не уточняются.
Ранее украинские СМИ сообщали, что Украина подверглась массированному ракетному удару, в ходе которого крылатые ракеты «Калибр», запущенные с Черного моря, направились в сторону Полтавской области.
К утру вторника в нескольких регионах Украины произошли взрывы.
Вечером в понедельник взрывы произошли в Самаре Днепропетровской области Украины, Павлограде и Харькове, позднее сообщалось о новых взрывах в Харькове и Харьковской области Украины.