Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.9 комментариев
Взрывы прогремели в Харькове, Павлограде и украинском Самаре
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Самаре Днепропетровской области, Павлограде и Харькове
В городе Самар Днепропетровской области, Павлограде и Харькове прозвучали взрывы, при этом в Харьковской области воздушная тревога не была объявлена, сообщают украинские СМИ.
Украинский телеканал «Общественное» сообщил, что на Украине в понедельник произошла серия взрывов в нескольких городах, передает РИА «Новости» .
Взрывы были зафиксированы в городе Самар Днепропетровской области, ранее известном как Новомосковск. В регионе была объявлена воздушная тревога, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Очевидцы сообщили, что взрыв был зафиксирован в Харькове, однако там воздушная тревога не была объявлена.
Кроме того, взрывы произошли и в Павлограде Днепропетровской области. В этом городе также была объявлена воздушная тревога.
В Минобороны сообщили, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники.
Ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов.
За прошлую неделю ВС России нанесли восемь ударов по военным объектам на Украине.