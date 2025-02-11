Многие из релокантов понаговорили и понаписали такого, что теперь опасаются ступать на российскую почву, помня о печальной судьбе певца Шарлота, который за свою неудачную клоунаду получил пять лет колонии. Но люди меняются – а неласковый прием за границей особенно побуждает их к переоценке своих поступков.0 комментариев
Стало известно о массированном ракетном ударе по Полтавской области
«Страна.ua»: Крылатые и баллистические ракеты атаковали Украину
Украина подверглась массированному ракетному удару, в ходе которого крылатые ракеты «Калибр», запущенные с Черного моря, направились в сторону Полтавской области, а в Киеве и на большей части страны объявлена воздушная тревога.
По данным украинского издания «Страна.ua», Украина подверглась массированной ракетной атаке с применением крылатых ракет «Калибр», выпущенных с Черного моря, передает «Газета.Ru».
Ракеты направились с юга на северо-восток, двигаясь в сторону Полтавской области.
Мониторинговые паблики уточнили, что цели находятся в районах Александрии, Светловодска, Миргорода и Кременчуга. Кроме крылатых ракет, в направлении Полтавской области были также выпущены баллистические ракеты.
В Киеве и на большей части Украины объявлена воздушная тревога в связи с массированной атакой. В городе Мерефа, расположенном в Харьковской области, зафиксированы взрывы.
Напомним, к утру вторника в нескольких регионах Украины произошли взрывы. Вечером в понедельник взрывы произошли в Самаре Днепропетровской области Украины, Павлограде и Харькове. Позднее сообщалось о новых взрывах в Харькове и Харьковской области Украины.