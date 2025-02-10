Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.9 комментариев
В России предложили маркировать батареи отопления
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку отопительных приборов
С сентября 2025 года в России могут ввести обязательную маркировку радиаторов и конвекторов отопления, что позволит сократить долю нелегальной продукции на рынке.
Министерство промышленности и торговли России объявило о планах ввести обязательную маркировку средствами идентификации для некоторых видов отопительных приборов с 1 сентября 2025 года, передает Ura.ru. В список попали радиаторы центрального отопления и их секции, а также отопительные конвекторы.
В министерстве подчеркнули, что до 31 августа 2025 года будет проводиться добровольный эксперимент по маркировке этой продукции. Основной целью нововведения является снижение количества нелегальных отопительных приборов на рынке и улучшение контроля над этой сферой.
Напомним, с 1 марта россияне начнут оплачивать отопление по новой схеме, прекращая равномерные платежи в течение года и переходя на оплату только в отопительный сезон.