Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.7 комментариев
Ozon потребовал с девелопера 4,5 млрд рублей за сгоревший склад
Ozon подал иск в 4,5 млрд к владельцу сгоревшего в Подмосковье склада
Ozon подал иск на сумму более 4,5 млрд рублей к владельцу сгоревшего в подмосковной Истре склада, компании «Ориентир Запад-1», чтобы компенсировать убытки, не покрытые страховкой после пожара.
Пожар, произошедший летом 2022 года, привел к ущербу, который Ozon оценивал в 10,8 млрд рублей. При этом страховая выплата составила 6,44 млрд рублей, сообщает РБК.
Представитель «Ориентир Запад-1» заявил, что экспертиза подтвердила отсутствие их вины в возгорании, указывая на то, что ответственность за пожарные системы возложена на арендатора. По их данным, все системы были исправны, но могли быть менее эффективны из-за конструктивных особенностей мезонина.
Однако Ozon настаивает, что договор аренды возлагает ответственность за пожарные системы на девелопера. Согласно условиям договора, «Ориентир» обязался поддерживать системы в исправном состоянии и подтвердил соответствие помещения всем необходимым нормам на момент подписания акта приема-передачи.
Напомним, 3 августа 2022 года произошел пожар на складе маркетплейса Ozon в Истринском районе Московской области.
Причиной крупного пожара могли стать короткое замыкание и нарушение техники безопасности.