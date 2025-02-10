  • Новость часаПотери ВСУ в Курской области превысили 59 тыс. военнослужащих
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    Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как разрешить «казус Зеленского»

    Для решения «казуса Зеленского» нужна политическая воля – и не столько просроченного президента и его серого кардинала, сколько Белого дома. Только давление США заставит Зеленского либо отречься от власти, либо согласиться на другие юридические способы отмены указа.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как канадцы Вашингтон сожгли

    Дело было в 1812–1815 годах, как раз в то самое время, когда в Европе разбирались с Бонапартом. Канадцы или англичане – как их там ни называй – сожгли Белый дом и Капитолий.

    18 комментариев
    10 февраля 2025, 14:15 • Новости дня

    Пушилин сообщил о сдаче свыше 70 компенсационных домов в Мариуполе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти ДНР намерены сдать в эксплуатацию 71 дом в Мариуполе для компенсационного жилья, 64 из которых уже сданы, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    Пушилин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил о намерении властей ДНР сдать в эксплуатацию более 70 домов в Мариуполе в рамках программы компенсационного жилья, передает ТАСС.

    «В Мариуполе всего предстоит сдать 71 компенсационный дом, а 64 дома уже на данный момент сданы – это 4789 квартир», – уточнил он.

    По словам Пушилина, источником для компенсационного жилья в Мариуполе станет как новое жилье, так и жилье, брошенное прежними владельцами.

    Ранее Путин заявил, что безопасность в ДНР является первостепенной задачей, однако необходимо также уделять внимание социально-экономическим вопросам, включая здравоохранение и образование.

    Пушилин сообщил Путину, что жители Донбасса радуются пробкам на дорогах из-за возвращения людей в регион.

    Напомним, предыдущая встреча Путина с Пушилиным прошла в июле 2024 года.

    9 февраля 2025, 11:56 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на слова Трампа о состоявшемся разговоре с Путиным

    Песков не подтвердил и не опроверг публикации о разговоре Путина и Трампа

    В Кремле отреагировали на слова Трампа о состоявшемся разговоре с Путиным
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить или опровергнуть контакты президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по ситуации на Украине, отметив, что в Вашингтоне активно разворачивается работа новой администрации.

    Песков сообщил, что не может подтвердить или опровергнуть публикации о подобного рода контактах, так как существует множество различных каналов связи, и он может быть не в курсе всех деталей, передает ТАСС.

    Он отметил, что с началом работы новой администрации в Вашингтоне количество коммуникаций между странами значительно увеличилось. Песков добавил, что из-за множества возникающих контактов какие-то из деталей могут оставаться неизвестными даже ему лично.

    Представитель Кремля дал комментарий в ответ на вопрос о том, был ли после инаугурации Трампа телефонный разговор между ним и Путиным.

    Ранее The New York Post писала, что Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.

    В пятницу Песков сообщил, что «стартовые контакты» для обсуждения возможной встречи президента России и главы американского государства пока не проводились.

    Напомним, глава Белого дома в январе выразил желание вскоре обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса. Кремль заявлял о готовности к разговору.

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    9 февраля 2025, 11:09 • Новости дня
    Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным

    NYP: Трамп обсудил с Путиным завершение конфликта на Украине

    Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.

    Как стало известно изданию The New York Post, Трамп сообщил, что разговаривал с Путиным о прекращении войны на Украине. Трамп отметил, что Путин «хочет, чтобы люди перестали умирать» и выразил сожаление о гибели «молодых, красивых людей». Трамп уверяет, что если бы он был президентом в 2022 году, война бы не началась.

    Трамп также отметил, что у него хорошие отношения с Путиным, в отличие от предыдущего президента Джо Байдена, которого он назвал «позором американской нации». Трамп заявил, что у него есть конкретный план по завершению конфликта и выразил желание, чтобы это произошло быстро.

    На следующей неделе вице-президент США Вэнс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности. Трамп также предложил сделку на 500 млн долларов с Зеленским для доступа к редкоземельным минералам и газу в обмен на гарантии безопасности в потенциальном мирном урегулировании.

    Говоря об Иране, Трамп выразил желание заключить ядерную сделку, предпочитая переговоры военным действиям. «Я бы предпочел, чтобы мы совершили сделку, чем бомбили их», – сказал он, добавив, что сделка могла бы предотвратить обстрелы со стороны Израиля.

    В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что «стартовые контакты» для обсуждения возможной встречи президента России Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа пока не проводились.

    Напомним, глава Белого дома в январе выразил желание вскоре обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с Трампом, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.

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    9 февраля 2025, 13:04 • Видео
    Зеленский в ужасе из-за завтрака

    Владимир Зеленский возмутился тем, что «половина» депутатов Верховной рады уехали из страны на так называемый Молитвенный завтрак в Вашингтон. Это истерика не случайна и прямо связана с положением того, кто называет себя президентом Украины. Прямо говоря, Зеленскому страшно.

    Коментарии (5)
    10 февраля 2025, 00:51 • Новости дня
    Букмекеры оценили прекращение огня на Украине в 2025 году

    Букмекеры оценили прекращение огня на Украине в 2025 году с вероятностью 66%

    Tекст: Максим Попов

    По оценкам онлайн-платформы Polymarket, вероятность прекращения огня на Украине в 2025 году составляет 66%, тогда как шанс завершения конфликта президентом США Дональдом Трампом за 90 дней оценивается в 26%.

    По данным сервиса, вероятность прекращения огня в текущем году составляет 66%. 1 января этот показатель достиг своего максимума – 71%, как сообщает РИА «Новости».

    Кроме того, букмекеры оценивают вероятность завершения украинского конфликта за 90 дней президентом США Дональдом Трампом в 26%. В ноябре этот показатель превышал 50%.

    Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с российским лидером Владимиром Путиным возможность завершения конфликта на Украине.

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    8 февраля 2025, 15:09 • Новости дня
    РВИО: На Западе нет достойных собеседников для Путина
    РВИО: На Западе нет достойных собеседников для Путина
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    У президента России Владимира Путина нет равных собеседников среди западных лидеров, как это было у Иосифа Сталина с Франклином Рузвельтом и Уинстоном Черчиллем, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

    По словам Мягкова, Владимир Путин находится на одном уровне с советским руководством, когда речь идет об отстаивании интересов страны. Однако, как отметил Мягков, у Путина нет сопоставимых по масштабу собеседников среди нынешних западных политиков, которые могли бы сравниться с историческими фигурами, такими как Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль, передает ТАСС,

    Мягков подчеркнул, что Иосиф Сталин имел моральные и интеллектуальные преимущества благодаря подвигу Красной армии и опыта, что позволяло ему вести переговоры на равных с лидерами союзных стран во время Второй мировой войны. Тем не менее, по мнению Мягкова, западные лидеры сегодня уступают в этом отношении, они все «какие-то мелкие пешки».

    Историк также отметил, что на мировой арене присутствуют другие выдающиеся лидеры, такие как председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди, которые способны править судьбами мира. Однако, среди западных лидеров, по мнению Мягкова, таких личностей нет.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у европейских лидеров прошлого, таких как Де Голль, Миттеран, Ширак, Вилли Брандт, Коль, Шредер, было мужество бороться за собственное мнение, и сегодня таких людей практически нет.

    80 лет назад прошла Ялтинская конференция лидеров СССР, Великобритании и США, на которой были заложены основы послевоенного миропорядка и оформлено разделение сфер влияния между западными государствами и СССР.


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    8 февраля 2025, 18:32 • Новости дня
    МИД призвал международные структуры осудить обстрел Макеевки

    Захарова: Молчание международных структур в связи очередным терактом ВСУ сравнимо с соучастием в преступлениях

    МИД призвал международные структуры осудить обстрел Макеевки
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Молчание мирового сообщества в ответ на действия киевского режима в связи с обстрелом Макеевки является соучастием в их преступлениях, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила о необходимости осудить обстрел Макеевки со стороны ВСУ. По ее словам, молчание мирового сообщества в ответ на действия киевского режима является соучастием в их преступлениях, следует из комментария в Telegram-канале МИД.

    Она подчеркнула, что обстрел густонаселенного района Макеевки был заранее спланирован и привел к гибели мирных граждан, включая женщин и детей. Захаоова также обвинила западные страны в содействии киевскому режиму, заявив, что они несут ответственность за произошедшее наряду с украинскими неонацистами.

    Дипломат отметила, что обстрелы Донбасса, Херсонской, Запорожской областей и других российских регионов свидетельствуют о попытках киевского режима, «погрязшего в терроризме и коррупции», убить как можно больше русских людей в угоду своим западным покровителям.

    МИД России призвал все ответственные правительства и международные организации осудить действия Украины.

    «Молчание в ответ на варварство укронацистов равносильно пособничеству их кровавым деяниям», – отметила Захарова.

    Ранее в результате обстрела вооруженных сил Украины центра Макеевки погибла молодая девушка и еще десять человек, включая ребенка, получили ранения.

    До этого сообщалось, что в результате обстрела по автостанции в Макеевке ДНР пострадали мирные жители и на месте работают бригады скорой помощи.

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    8 февраля 2025, 11:28 • Новости дня
    Пушилин: Дзержинск вновь стал русским городом

    Глава ДНР Пушилин отметил, что Дзержинск стал русским городом после освобождения

    Пушилин: Дзержинск вновь стал русским городом
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Дзержинск (украинское название – Торецк) снова стал русским городом после его освобождения, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    В своем Telegram-канале он указал, что Дзержинск вновь стал русским городом – город обрел русский статус «во всех смыслах».

    Настойчивость местных властей в интеграции Дзержинска в состав России подчеркивает стремление укрепить позиции региона в политическом и культурном контексте.

    Военкор Александр Коц сообщил, что Дзержинск является воротами в северную часть ДНР, освобождение этого города снизит количество атак на Горловку, а также будет способствовать будущей операции по освобождению Константиновки.

    Минобороны сообщило, что украинская армия в ходе боевых действий за город Дзержинск в ДНР потеряла свыше 26 тыс. военнослужащих.

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    10 февраля 2025, 14:07 • Новости дня
    Пушилин рассказал Путину о радости жителей Донбасса от пробок на дорогах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил президенту России Владимиру Путину, что жители Донбасса радуются пробкам на дорогах из-за возвращения людей в регион.

    Пушилин на встрече с Путиным признался, что у жителей Донбасса есть необычная особенность: они испытывают радость, видя пробки на дорогах. Он пояснил, что пробки на дорогах Донбасса воспринимаются как положительный знак, показывающий, что все больше людей решают вернуться в свои дома.

    Глава ДНР также сообщил, что доходы региона в прошлом году выросли на 28,4%, а в этом ожидается дальнейший рост, передает ТАСС.

    «По росту доходов тоже мы делаем абсолютный акцент: 28,4% по прошлому году, лучше результат, чем в 2023 году. В этом году мы также планируем увеличить доходы», – сказал Пушилин.

    Глава ДНР отметил, что впервые в республике утвержден трехлетний бюджет, который позволит лучше планировать финансовую политику и реагировать на запросы граждан. В рамках нового бюджета было увеличено финансирование образовательного сектора на 5,2 млрд рублей, что, по словам Пушилина, обеспечит дополнительные возможности для улучшения системы образования в регионе.

    Ранее Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным заявил, что безопасность в регионе является первостепенной задачей, однако необходимо также уделять внимание социально-экономическим вопросам, включая здравоохранение и образование.

    Напомним, предыдущая встреча Путина с Пушилиным прошла в июле 2024 года.

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    8 февраля 2025, 15:19 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по автостанции в Макеевке, пострадали мирные жители
    ВСУ нанесли удар по автостанции в Макеевке, пострадали мирные жители
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В результате обстрела вооруженных сил Украины по автостанции в Макеевке ДНР пострадали мирные жители, на месте работают бригады скорой помощи.

    По данным оперативных служб, обстрел пришелся на район автостанции, в результате чего есть пострадавшие среди мирных жителей, передает ТАСС.

    На месте инцидента работают бригады скорой медицинской помощи, оказывая необходимую помощь пострадавшим.

    Ситуация в регионе остается напряженной, в связи с чем местные власти призывают жителей соблюдать меры предосторожности и по возможности находиться в безопасных местах.

    Несколькими днями ранее ВСУ атаковали город – спутник Запорожской АЭС Энергодар, что привело к трем взрывам, прозвучавшим в городе.

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    7 февраля 2025, 15:25 • Новости дня
    Путин поручил вернуть меры поддержки экономики по отраслевому принципу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин призвал правительство РФ вернуться к мерам поддержки экономики по отраслевому принципу, как это было сделано в период пандемии коронавируса.

    «В период борьбы с последствиями коронавирусной эпидемии правительство очень много и эффективно работало по отраслям. Мы уже говорили, в том числе и на встрече с бизнес-сообществом: коллеги просят об этом. Мы договаривались с правительством о том, что эта работа по отраслям будет восстановлена», – отметил российский лидер в беседе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.

    Путин уточнил, что нужно понимать перспективы отдельных отраслей, выделять приоритеты. «И по нужным направлениям оказывать эффективную поддержку – так, как это удавалось сделать в период борьбы с коронавирусом. Соответствующие решения должны быть приняты, оценивая долгосрочные перспективы по важнейшим направлениям деятельности», – обозначил задачу глава государства.

    Ранее Путин подчеркнул важность изменения структуры роста российской экономики с акцентом на создание новых предприятий и рабочих мест.

    Напомним, в пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла впервые после длительного перерыва.

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    10 февраля 2025, 12:37 • Новости дня
    Песков отказался подтвердить контакты Путина и Трампа

    Песков не подтвердил и не опроверг сообщения о контактах Путина и Трампа

    Песков отказался подтвердить контакты Путина и Трампа
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снова заявил, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о контактах между президентами России и США.

    «Я вчера сделал заявление на этот счет. Ничего другого я вам сказать не могу. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», – сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, состоялась ли беседа между двумя лидерами, передает ТАСС.

    Ранее американский лидер заявил, что провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.

    Москва следит за риторикой новой американской администрации, однако пока не получила конкретных сигналов по возобновлению контактов для обсуждения украинского кризиса, как отметил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Стартовые контакты» для обсуждения возможной встречи лидеров стран пока не проводились, отмечали дипломаты.

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    7 февраля 2025, 15:54 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом вопросы развития Калининградской области

    Путин обсудил с Совбезом создание условий для развития Калининградской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором главной темой стало развитие Калининградской области.

    «Мы рассмотрим сегодня вопросы, связанные с созданием условий для устойчивого, стабильного развития Калининградской области. Есть ряд аспектов, которые лежат в поле зрения интересов Совета безопасности. Поэтому пообсуждаем с учетом специфики самого региона все эти вопросы», – сказал глава государства, начиная мероприятие, передает ТАСС.

    После этого президент передал слово вице-премьеру Татьяне Голиковой для доклада.

    Ранее Путин оценил работу правительства в 2024 году как удовлетворительную и результативную.

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    7 февраля 2025, 15:39 • Новости дня
    Путин оценил работу правительства в 2024 году

    Путин назвал работу правительства в 2024 году удовлетворительной и результативной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин оценил работу правительства в 2024 году как удовлетворительную и результативную.

    Об этом он сообщил после доклада главы правительства Михаила Мишустина, передает ТАСС. Президент подчеркнул, что достигнутые результаты в российской экономике стали возможными благодаря работе трудовых коллективов, бизнес-сообщества и правительства, а также финансовых властей. «Это результат удовлетворительный, хороший результат», – прокомментировал глава государства.

    Напомним, в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла впервые после длительного перерыва.

    Путин на встрече с Мишустиным назвал результат экономического развития России хорошим. Он также оценил вклад трудовых коллективов в экономику России.

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    9 февраля 2025, 14:13 • Новости дня
    Путин наградил Владимира Шумейко орденом Почета

    Первый председатель Совета Федерации РФ Владимир Шумейко получил орден Почета

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Владимира Шумейко орденом Почета в честь его многолетней добросовестной работы и трудовых успехов.

    Президент России Владимир Путин наградил Владимира Шумейко орденом Почета, передает ТАСС. Шумейко был первым в истории РФ председателем Совета Федерации. Указ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    В документе указано, что награда присуждена «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Шумейко проживает в Москве и был известен как первый заместитель председателя правительства России с 1992 по 1994 год, а также как министр печати и информации в 1993 году.

    В 1994–1995 годах Владимир Шумейко занимал должность председателя Совета Федерации. В 1996 году он получил благодарность от президента РФ. 10 февраля 2025 года Шумейко исполняется 80 лет.

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    7 февраля 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин назвал хорошим результат в экономике России

    Путин на встрече с Мишустиным назвал результат экономического развития России хорошим

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил о хорошем результате в российской экономике.

    Путин особо отметил положительный результат в экономике. «В целом результат хороший, еще раз повторяю», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Президент России Владимир Путин поручил правительству снизить инфляцию в 2025 году, отметив, что темпы экономического роста России превысили мировые показатели, включая США и другие развитые экономики.

    Премьер-министр Михаил Мишустин назвал инфляцию главным вызовом года.

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    8 февраля 2025, 12:10 • Новости дня
    Путин поручил сохранить жилье за военными в зонах СВО и КТО

    Путин поручил сохранить служебное жилье военным и членам их семей в зонах СВО и КТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин поручил сохранить за военными в зонах СВО и КТО право пользования служебным жильем, закрепив это поручение в итоговом перечне Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

    Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Генпрокуратуре принять меры по сохранению за военными, находящимися в зонах специальной военной операции (СВО) и контртеррористической операции (КТО), права пользования служебным жильем. Как сообщает ТАСС, поручение было дано по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

    В перечне поручений отмечается, что меры должны быть приняты для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, военных пенсионеров, а также членов их семей. Поручение должно быть выполнено к 1 июля 2025 года.

    Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и генеральный прокурор Игорь Краснов. Документ опубликован на сайте Кремля, где указаны все детали и сроки исполнения задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бурятии возбудили уголовное дело о халатности после информации о выселении семьи участника СВО из ведомственного жилья, о чем стало известно президенту Владимиру Путину. Участники спецоперации и члены их семей получают деятельную помощь от Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), что подтвердил президент России Владимир Путин на заседании СПЧ. Президент Путин поручил перепроверить систему поддержки семей пропавших без вести участников СВО.

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      Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала ряд заявлений о конфликте вокруг Украины, в частности призвала «не допустить победы России». Однако с этим заявлением все не так просто, как кажется на первый взгляд. Через две недели в Германии выборы, вся публичная политика подчинена им, а Меркель работает против «ястребов».

    • График примирения России и Украины

      Спецпредставитель президента США по конфликту на Украине выступил с рядом заявлений, из которых следует, что некий график действий уже намечен: презентация мирного плана до конца февраля, перемирие к Пасхе, выборы на Украине к концу года. Вашингтон намерен действовать быстро. Чего и когда ждать?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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