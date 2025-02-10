Пушилин сообщил о сдаче свыше 70 компенсационных домов в Мариуполе

Tекст: Валерия Городецкая

Пушилин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил о намерении властей ДНР сдать в эксплуатацию более 70 домов в Мариуполе в рамках программы компенсационного жилья, передает ТАСС.

«В Мариуполе всего предстоит сдать 71 компенсационный дом, а 64 дома уже на данный момент сданы – это 4789 квартир», – уточнил он.

По словам Пушилина, источником для компенсационного жилья в Мариуполе станет как новое жилье, так и жилье, брошенное прежними владельцами.

Ранее Путин заявил, что безопасность в ДНР является первостепенной задачей, однако необходимо также уделять внимание социально-экономическим вопросам, включая здравоохранение и образование.

Пушилин сообщил Путину, что жители Донбасса радуются пробкам на дорогах из-за возвращения людей в регион.

Напомним, предыдущая встреча Путина с Пушилиным прошла в июле 2024 года.