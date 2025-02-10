Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.2 комментария
Состоялась премьера клипа Олега Газманова «Танки»
Народный артист России Олег Газманов представил клип на патриотическую песню «Танки», посвященную защитникам Отечества.
В клипе Олега Газманова на новую песню «Танки» показаны кадры боевой хроники Великой Отечественной войны, а также из зоны специальной военной операции.
Газманов поет о том, что «бронь державы» прорвет любую линию огня и положит «танки Бундесвера, Бредли и Пантеры, Абрамсы». Также в песне есть слова благодарности защитникам Отечества и тем, кто трудится над созданием танков.
Напомним, Минпросвещения поддержало идею дополнить уроки музыки песнями современных авторов, предполагается, что школьники будут изучать композиции группы «Любэ», Олега Газманова, Ярослава Дронова (Shaman) и других современных патриотических исполнителей.