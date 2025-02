Полиция в Индии остановила уличное выступление Эда Ширана

Полиция в Индии не позволила Эду Ширану спеть для поклонников на улице

Tекст: Мария Иванова

Как пишет NDTV, полиция в индийском городе Бангалоре прервала уличное выступление популярного британского исполнителя Эда Ширана на Черч-стрит. Музыкант намеревался исполнить свой хит Shape of You для поклонников, однако его микрофон был отключен сотрудниками правоохранительных органов спустя минуту после начала концерта, передает РИА «Новости».

По словам представителей прокуратуры Бангалора, Ширан не получил необходимого разрешения на проведение уличного мероприятия. Причиной отказа стало оживленное движение на торговой улице, где планировался концерт.

Сам Ширан, который находится в Индии в рамках мирового турне, отметил в соцсетях, что его выступление было согласовано заранее. Он добавил, что не видит в произошедшем проблемы и все в порядке.

Эд Ширан – один из самых успешных и популярных артистов современности. Его песни, такие как Shape of You, Perfect и Thinking Out Loud, известны во всем мире. За свою карьеру он получил множество престижных наград, включая четыре премии «Грэмми».

Как писала газета ВЗГЛЯД, музыкант Эд Ширан и актер Дэниел Рэдклифф вошли в десятку самых богатых жителей Британии по версии издания Sunday Times, также сообщалось, что композиция Ширана вошла в десятку самых популярных песен всех времен.