С американцами в любом случае придется обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.46 комментариев
Атомная подлодка США прибыла в порт Южной Кореи
Подлодка USS Alexandria зашла в Пусан для пополнения припасов и отдыха экипажа
Американская подводная лодка USS Alexandria прибыла в южнокорейский порт Пусан для пополнения припасов и отдыха экипажа.
Американская атомная подводная лодка USS Alexandria класса Los Angeles прибыла в порт южнокорейского города Пусан для пополнения припасов и отдыха экипажа, сообщает ТАСС. Это посещение является частью плана по укреплению сотрудничества и совместной обороноспособности между США и Южной Кореей.
Агентство Ренхап отмечает, что подобные визиты способствуют укреплению связей между двумя странами и свидетельствуют о готовности США поддерживать своих союзников в регионе. Последний визит американской атомной подлодки в Южную Корею состоялся в ноябре 2024 года.
В рамках укрепления оборонных позиций США и Южная Корея намерены провести мероприятия, которые позволят улучшить координацию и взаимодействие вооруженных сил двух стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США решили вооружить свои подлодки противокорабельными ракетами Tomahawk, что усиливает их морскую мощь, ранее США решили направить в Южную Корею подлодку с ядерным вооружением в ответ на растущие угрозы в регионе, а в июне атомная подлодка США прибыла в Южную Корею, демонстрируя готовность к сотрудничеству с региональными союзниками.