В Курской области впервые вручили медали «За вклад в освобождение Курской земли»

Tекст: Елизавета Шишкова

Церемония вручения медалей «За вклад в освобождение Курской земли» прошла в Курской области. Губернатор региона Александр Хинштейн в день Героев Отечества впервые наградил отличившихся граждан. Награду учредили по инициативе главы области, поддержанной депутатами областной Думы единогласно, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Медали предназначены для граждан, проявивших мужество при отражении атак противника, а также для волонтеров, работников оборонной отрасли и других лиц за действия по обеспечению порядка, восстановлению объектов, помощи пострадавшим и защите Курской области.

«Ее название говорит само за себя. Уходящий год для Курской земли особенный, потому что слова «защита Отечества» для курян приобрели вдвойне важный смысл. Именно весной этого года Курская область была полностью освобождена от украинских оккупантов», – заявил Хинштейн.

Одним из награжденных стал депутат Курской областной Думы, председатель Ассоциации ветеранов СВО Курской области Дмитрий Гулиев, который отметил, что эта медаль для него самая ценная. Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид подчеркнул, что все операции по освобождению региона были героическими, а особо тяжелой стала операция «Поток», продолжавшаяся девять месяцев.

Первых медалей удостоились командиры и военнослужащие частей, участвовавших в отражении атак, сотрудники Росгвардии, добровольцы «БАРС-Курск», сотрудники МЧС, пограничники, а также командир бригады «Ветераны» Александр Тютерев, разработавший операцию «Поток», и командир «Ахмата» Апти Алаудинов.