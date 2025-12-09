Путин поблагодарил членов Совета по правам человека за их работу

Tекст: Елизавета Шишкова

Встреча прошла в формате видеоконференции, говорится на сайте Кремля. В начале заседания президент отметил важную роль совета в поддержке граждан и подчеркнул, что люди доверяют членам этого консультативного органа.

Путин заявил: «Граждане вам доверяют, ценят ваш труд. А он, знаю, непростой, ведь к вам идут с обидами, подчас и с негодованием, с возмущением, и в минуту отчаяния. Нужно обладать большим терпением, душевной щедростью, чтобы и выслушать человека, и успокоить его, и добиться справедливости – внятного, четкого результата».

Совет при президенте занимается вопросами защиты социально-экономических прав россиян и развитием гражданского общества. По рекомендациям этого совета власти принимают ряд практических мер в области прав человека.

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин проведет встречу с членами совета по развитию гражданского общества и правам человека, чтобы обсудить риски, связанные с использованием искусственного интеллекта.