Прокуратура и защита оспорили приговор по мошенничеству с квартирой Долиной

Tекст: Тимур Шайдуллин

Прокуратура подала апелляционную жалобу на приговор по делу о мошенничестве с продажей квартиры народной артистки России Ларисы Долиной, сообщает ТАСС.

Документ поступил в Балашихинский городской суд, который ранее вынес обвинительный приговор фигурантам дела, в том числе Анжеле Цырульниковой.

В суде уточнили: «В суд поступило апелляционное представление прокурора на приговор Анжеле Цырульниковой и остальным осужденным по делу». Причины решения прокуратуры по вынесенным приговором не раскрываются.

Также против приговора выступила и защита осужденных, которая подготовила свои апелляционные жалобы. Теперь материалы будут переданы в апелляционную инстанцию для дальнейшего рассмотрения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Лариса Долина прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу по делу о продаже квартиры мошенникам.

Покупательница Полина Лурье не сомневалась во вменяемости Долиной, ссылаясь на обязательные для преподавателя медосмотры, заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Также адвокат сообщила, что Долина после эфира на Первом канале не делала новых предложений по возврату денег за квартиру Лурье.

