Путин рассказал о причинах распада СССР

Путин: Нежизнеспособность системы СССР стала причиной его распада

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, причина заключалась в том, что вся система оказалась нежизнеспособной, передает ТАСС.

«Я бы не стал искать виноватых, менее или более виноватых. В целом система оказалась нежизнеспособной. Нам нужно это признать и об этом подумать», – сказал он.

Президент подчеркнул, что важно сосредоточиться не на поиске конкретных виновных, а на создании такой государственной системы, которая могла бы не только себя защищать, но и развиваться в будущем. По мнению главы государства, если удастся создать устойчивый механизм, он будет самодостаточным, автономным и эффективным.

Ранее Путин заявил, что возрождать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно. По его словам, главный «золотой запас» России – это многонациональный российский народ.